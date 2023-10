L'horoscope du samedi 14 octobre 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.



Bélier

La nouvelle Lune s’est installée dans votre secteur des accords et désaccords. Et apparemment il s’agira de finaliser une entente avec un/e partenaire sur le plan financier. Ou dans un autre domaine (en fonction de votre thème personnel). Par ailleurs, les relations avec un associé pourraient aussi être au premier plan et si vous êtes du 3e décan, il y a probablement un ajustement à faire pour éviter un conflit. Ne soyez pas trop exigeant, ne poussez pas l’autre dans ses retranchements.

Taureau

C’est le domaine du quotidien, du travail, des habitudes qui est occupé par la nouvelle Lune. Vous aspirez à un retour en arrière 3e décan, la nouveauté ne vous plaît pas. En effet, Uranus est chez vous depuis quelques mois et cela a créé une nouvelle contrainte assortie d’un naturel besoin de liberté. Est-ce dans le travail que vous devez vous libérer d’une relation difficile, ou est-ce dans votre vie sentimentale qu’il y a des tensions qui sont comme des avertissements ? Prêtez-y attention.

Gémeaux

La nouvelle Lune de la Balance est excellente car elle ajoute à votre pouvoir de séduction, 3e décan surtout, et à votre facilité à ne voir que le bon côté des choses. Cela peut passer pour de l’aveuglement, une volonté de ne pas affronter les difficultés, mais après tout chacun se défend à sa manière des situations qui le perturbent. Le Gémeaux choisit souvent la dérision et parfois la négligence ou l’oubli, pour ne pas souffrir dans certaines situations.

Cancer

Votre secteur de la maison et de la famille, 3e décan, reçoit la nouvelle Lune Balance. Un nouveau cycle s’installe, où les désaccords familiaux pourraient s’apaiser. Toutefois plus ils sont anciens, en général plus ils sont profondément ancrés dans la dynamique familiale. Mais ne ratez pas l’occasion, avec cette nouvelle Lune, de tourner une page et même peut-être de pardonner. Bien que le Cancer soit un chouia rancunier.

Lion

Une jolie nouvelle Lune pour nos amis du Lion ! 3e décan en particulier vous serez content parce que pendant quelques jours pour pourrez savourer une bonne nouvelle. Vous êtes en effet de ceux qui reçoivent une dissonance d’Uranus depuis quelque temps, et votre monde habituel peut en avoir été chamboulé. Il a pu se produire quelque chose de totalement imprévu, dans le domaine professionnel le plus souvent, et vous avez à présent du mal à envisager l’avenir sereinement.

Vierge

Comme beaucoup, vous aimeriez améliorer votre confort, vous sentir plus à l’aise financièrement. La nouvelle Lune pourrait vous offrir l’occasion de gagner plus. Ou de recevoir une somme en plus de votre salaire habituel (pension, rente, etc.). Mais le secteur de la nouvelle Lune est aussi celui qui est dédié aux acquisitions, aux biens matériels, aussi allez-vous peut-être faire une acquisition, ce dont nous avions parlé lors de l’entrée du Soleil en Balance : c’est le bon moment pour acheter !

Balance

Cette lunaison de la Balance est en relation avec votre 3e décan, et n’est pas très lumineuse puisqu’elle occupe votre secteur 12 du secret, du mystère et de l’attente. Il est très possible que quelque chose se prépare puisque Mars est dans votre signe et que vous attendez un moment précis pour démarrer un travail ou pour entreprendre quelque chose. En tout cas, ne vous étonnez pas si vous vous sentez affaibli pendant quelques jours, ou trop rêveur et contemplatif.

Scorpion

Le premier aspect que Mars, dans votre signe, reçoit c’est une harmonie avec Saturne qui est réputée pour la force intérieure qu’elle dégage. Cet aspect démontre à q