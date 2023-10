L'horoscope du dimanche 15 octobre 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.



Bélier

Arrivée en Scorpion, la Lune rencontre Mars et cela se passe dans un secteur attribué à l’argent. Vous avez probablement un problème à régler rapidement. Pas aujourd’hui dimanche, mais vous y penserez et vous serez impatient de faire quelque chose... S’il s’agit d’une facture que vous avez oublié de payer, mettez un chèque dans une boîte à lettre, comme ça vous aurez la conscience tranquille. Mais si on vous doit quelque chose (1e décan) vous pourrez réclamer dès demain.

Taureau

Il va y avoir de la dispute pour le 1er décan, la rencontre Lune-Mars peut correspondre à un conflit et on sait que vous n’aimez pas ça. Mais vous l’affronterez quand même. En effet, la Lune et Mars seront en harmonie avec Saturne et vous ne laisserez pas les choses aller trop loin, vous vous débrouillerez pour que tout le monde soit raisonnable. 2e décan, vous arrangerez tout par le dialogue : grâce à Mercure non vous aurez les mots, les formules qui font mouche.

Gémeaux

Ce n’est pas un dimanche de tout repos, vous aurez un grand ménage à faire chez vous et, comme souvent, vous ferez de la place, en vous débarrassant de ce qui est devenu inutile. Quitte à le regretter après s’il s’agit d’objets, de vêtements. Il est vrai qu’on ne peut pas tout garder, à moins que vous ne souffriez de "syllogomanie", une pathologie qui crée une grosse difficulté à jeter ou à se séparer de quelque chose, même un journal ou un sac en papier. Ce qui fait qu’on accumule.

Cancer

Plusieurs planètes sont valorisantes pour votre ego, vous vous sentirez au top de votre séduction et si vous êtes sensible au charme de quelqu’un, ce sera réciproque. 1er décan, vous êtes le plus concerné, et le plus zen en ce dimanche. En revanche, Mercure ne facilite pas les échanges du 2e décan, peut-être parce que vous êtes trop susceptible et émotif : vous prenez mal ce qu’on vous dit et qui ne semble pas être très méchant. 3e décan Pluton repart en marche directe : né après le 20 juillet, encore quelques retouches et vous aurez une nouvelle vie !

Lion

C’est le 1er décan le plus sensible aujourd’hui et qui ne sera pas de très bonne humeur une grande partie de la journée. L’orage gronde chez certains natifs. C’est très probablement une question relationnelle, mais est-ce avec votre chéri/e, ou avec quelqu’un de la famille ? La Lune et Mars sont en effet dans votre secteur familial. Toutefois, ce secteur représente aussi la maison et vous pourriez avoir acquis un bien que vous devez totalement reconstruire (opposition de Pluton) ?

Vierge

D’après la conjoncture, vous semblez vous poser des tonnes de questions parce que vous pensez que vous avez un choix à faire. Mais ce n’est pas le bon moment. Et, de plus, avez-vous réellement un choix à faire, n’est-ce pas plutôt que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez et que vous aimeriez bien qu’on décide à votre place ? A priori, cela concerne surtout les natifs d’août et il est vrai que l’opposition de Saturne peut être représentative d’un choix qui serait un renoncement difficile.

Balance

La Lune entrera en Scorpion à 13h05, en phase avec Saturne et vous vous sentirez en totale sécurité, affective ou matérielle, si vous parvenez à ne pas douter de la vie. Pourquoi ne pas lui faire confiance pour vous donner ce que vous attendez d’elle. Bien sûr, ça ne se fera pas comme ça, d’un coup de baguette magique, mais si vous y mettez du vôtre, si vous vous fixez un ou des objectifs et que vous vous y investissez à fond, vous serez sur le bon chemin.

Scorpion