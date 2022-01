L'horoscope du mercredi 12 janvier 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

A priori, la station de Mercure vous est favorable. Elle touche les natifs de fin mars qui en recevront les influx jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Il sera question d'un projet, d'une attente, d'un futur travail peut-être, de tout ce que vous pouvez anticiper et dont vous espérez que cela va se réaliser. Les courants sont positifs, mais avec Mercure rétrograde jusqu'au 4/2, il va falloir patienter.

Taureau

Nous avons déjà évoqué Mercure en Verseau, avec un éventuel entretien pour du boulot, ou avec votre boss. La rétrogradation de la planète indique (1er décan) que vous allez peut-être avoir une réponse, mais pas celle que vous attendez (jusqu'à la semaine prochaine). Mais en même temps, cet épisode d'attente peut vous donner l'occasion de contacter d'autres personnes, il ne faut surtout pas vous décourager.

Gémeaux

Mercure étant en très bonne position, même sa rétrogradation ne vous empêchera pas de vous exprimer, de donner votre opinion, mais elle sera parfois mal accueillie (Mercure rétrograde demain). Toutefois, vos convictions ne seront pas ébranlées par les aléas mercuriens. Et si vous doutez, vous trouverez les moyens de vous rassurer. Un voyage ou une simple démarche peuvent aussi être retardés.

Cancer

Né début juillet, les états de Mercure indiquent que vous serez préoccupé par une histoire d'argent que vous devez ou qu'on vous doit. Il peut autant être question pour vous de rembourser une dette, de payer une facture, que de réclamer ce qu'on vous doit, un dédommagement par exemple. Une question de succession peut aussi être évoquée d'ici le milieu de la semaine prochaine, mais rien ne sera arrêté.

Lion

Face à vous, Mercure rétrogradera demain mais restera sur le même degré du Verseau jusqu'à lundi. Les natifs de début août sont les plus concernés par une promesse faite et qui ne sera pas tenue, ou que vous ne pourrez pas tenir si c'est vous qui vous êtes engagé. Mercure restant en dissonance avec Uranus, il se peut que des imprévus jalonnent votre parcours d'ici le milieu de la semaine prochaine.

Vierge

Vous allez vous poser beaucoup de questions, surtout né les premiers jours de septembre. Vos contacts et échanges, ne se passeront pas comme prévu, mais ça peut autant aller dans le bon sens que dans le mauvais. Il y a un retournement de situation, quelqu'un vous ayant promis quelque chose par exemple, et fait le contraire au dernier moment. Mais ce ne sont peut-être que des détails du quotidien qui seront contrariants.

Balance

En bonne position céleste et terrestre, Mercure et ses vibrations sont à la fois très positives mais aussi agaçantes parce que les choses ne se passent pas comme prévu. Ceux nés les premiers jours d'octobre peuvent s'attendre à une réussite dans le travail, quelque chose d'innovant qui fonctionnera bien, mais qui pour l'instant ne donnera pas son plein potentiel. Ce sera bien mieux après le 14/2.

Scorpion

Si jamais vous avez eu un désaccord en famille, ou si vous envisagez de déménager ou encore si vous pensez accueillir un parent chez vous, vous vous demandez s'il ne faut pas revoir votre idée. Né vers les 2, 3, 4 novembre, vous serez contraint de toute façon d'envisager les choses sous un autre angle, ce qui vous permettra de mieux les comprendre, de faire ce qu'il faut et de ne pas entretenir de rancune s'il y a un désaccord.

Sagittaire

Je vous parlais de mobilité hier avec Mercure, mais il peut aussi s'agir d'une question préoccupante concernant un échange, voire une promesse que vous avez faite ou qui vous a été faite. Il est possible, Mercure étant en dissonance avec Uranus, qu'il y ait un imprévu et que vous ne puissiez pas compter sur cette promesse, ou que vous ne soyez pas en mesure, pour l'instant, de l'honorer.

Capricorne

Mercure a entamé une station sur le 10ème degré du Verseau pour le reste de la semaine, mais elle rétrogradera demain. Pour vous, cela indique que vous pourriez attendre les résultats financiers d'un travail, ou qu'on vous paye ce qu'on vous doit (né fin décembre, début janvier). Une somme imprévue peut vous être promise mais vous ne la toucherez pas tout de suite, idem pour un achat que vous attendrez.

Verseau

Mercure s'arrête sur votre 10ème degré, cela correspond à ceux nés fin janvier et début février ; elle rétrogradera demain. Vous attendez peut-être une réponse et si vous ne l'avez pas aujourd'hui, il faudra patienter car avec la rétrogradation de la planète cela n'arrivera pas tout de suite, ou alors vous aurez encore un élément de la réponse à attendre. Cela dit, une démarche peut également être remise.

Poissons

Mercure étant dans votre secteur 12, inactive, vous utiliserez beaucoup plus votre intuition pendant un certain temps, que votre raisonnement. Aussi faudra-t-il être plus attentif car vos intuitions peuvent être faussées par votre désir inconscient. Vous pouvez être persuadé que quelque chose va marcher, vous avez des indices concordants, par exemple, mais c'est votre désir qui s'exprime, pas forcément la réalité.