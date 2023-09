L'horoscope du vendredi 1er septembre 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La Lune investira votre signe aujourd’hui à 15h26 et s’opposera tout de suite à Mars. Si vous êtes du 1er décan, il vous est conseillé de ne pas chercher le rapport de force, mais au contraire de vous montrer conciliant, d’accepter un compromis même si cela ne vous arrange pas pour le moment. De toute façon, Mars étant face à vous jusqu’au 12 septembre, il faut vous préparer à faire des efforts pour être sur la même longueur d’ondes que les autres, un partenaire en particulier.

Taureau

Bonne nouvelle pour votre 2e décan : Mercure (qui est cependant rétrograde jusqu’au 16) entame un bon aspect avec Jupiter, qui reviendra fin septembre. C’est quelque chose qui peut être chanceux, dans la mesure où vous aurez le sentiment d’avoir réussi, d’avoir obtenu une reconnaissance ou une autorisation dont vous aviez besoin. Cet aspect s’est déjà présenté la semaine du 7 août et il peut aussi représenter un voyage.

Gémeaux

La mélancolie saturnienne est battue en brèche par les bons aspects de la Lune (ressenti positif), de Vénus (amours, argent) et de Mars (énergie, volonté). Des ingrédients qui sont à votre disposition, 1er décan pour Lune et Mars, 2e décan pour Vénus qui vous vaut certainement un petit flirt, ou alors dans le domaine financier, une rentrée d’argent. Seul le 3e décan n’est pas très aidé, mais votre tour viendra, des changements se préparent.

Cancer

1er décan, si on considère que vous serez sensible à la dissonance entre Lune et Mars de ce soir, il faut vous y préparer et essayer de garder votre calme face à une décision qui aura été prise et que vous n’aurez pas validée. Cela se fera avant ce soir, mais c’est probablement quand vous vous retrouverez chez vous, en famille, que vous vous lâcherez et exprimerez votre colère. Vous aurez raison, mais veillez à ce qu’elle ne retombe pas sur vos proches.

Lion

La plupart des aspects sont excellents, ce qui induit un climat positif pour beaucoup d’entre vous. 1er décan la Lune en Bélier et Mars en Balance accentuent votre créativité, votre détermination, mais ne facilitent pas toujours vos relations avec vos proches ! 2e décan, vous semblez être gâté par la conjonction de Vénus et de votre Soleil : l’amour est au premier plan et prend même beaucoup de place en ce moment. 3e décan, patience et longueur de temps...

Vierge

Je vous rappelle que Mercure rétrograde dans votre signe et qu’elle évolue à présent dans votre 2e décan, formant un aspect harmonieux avec Jupiter. Pas d’événement, mais quelque chose qui se prépare et qui vous demande peut-être beaucoup de travail, de réflexions et de patience. Il est possible que vous deviez attendre que Mercure reprenne une marche directe le 16 septembre.

Balance

La Lune et Mars s’opposeront en fin de journée. 1er décan, je vous rappelle que Mars est chez vous et que cette dissonance vous expose à un sentiment de colère contre votre partenaire ou un collègue. Vous ressentez fortement son agressivité mais vous ne vous accordez pas le droit de lui faire des reproches et vous gardez votre colère pour vous. Au moins, essayez de vous en débarrasser en faisant de l’exercice...

Scorpion

2e décan, Vénus stationne à présent au zénith de votre zodiaque, cela fait déjà quelques jours et sa dissonance avec Jupiter peut vous inciter à exagérer une petite blessure d’orgueil. Ou alors, quelqu’un pour qui vous avez des sentiments ne les partage pas et s’éloigne de vous. Et si Vénus a un impact sur votre argent, faites attention à ne pas trop dépenser... A moins que vous ne trouviez une grosse facture dans votre courrier.

Sagittaire

Tout baigne et même la dissonance de Saturne ne peut pas vous atteindre en ce moment (1er décan). Que ce soit la Lune (ressenti) en Bélier aujourd’hui, Vénus (amour ou argent pour un bout de temps), ou Mars, vous avez des allié