L'horoscope du mardi 4 octobre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Une très gentille conjoncture, vous serez tout sucre, tout miel, et cela améliorera nettement votre relations avec les autres, que vous soyez du 1er ou du 2e décan. Il se pourrait même que vous soyez séduit par quelqu'un. 3e décan, vous recevez un bon aspect de Mars, mais elle est en dissonance avec Neptune : un proche risque d'agir de manière étrange.

Taureau

Vous serez très content parce que vous viendrez à bout d'un problème pratique. D'un objet qui ne marche pas, par exemple, et c'est parce que vous êtes obstiné de nature que vous ne baisserez pas les bras, surtout s'il s'agit de votre ordinateur ou d'un instrument quelconque. La technique n'est pas toujours votre " truc ", mais quand vous avez décidé quelque chose, vous ne lâchez pas prise.

Gémeaux

Des énergies très positives, aujourd'hui et demain, pour prendre de la hauteur et avoir une vue plus globale de votre situation, en oubliant les détails sur lesquels vous vous focalisez. Certes, ce ne sont pas toujours des détails, mais parfois vous grossissez les choses et cela vous conduit à vous faire du mouron alors que vous devriez rester zen.

Cancer

Une légère modification de votre humeur peut tout changer en ce moment ! En effet, ces humeurs sont souvent au 1er plan pendant la période Balance et il se trouve qu'aujourd'hui les énergies vous portent à ne pas stagner, à ne pas rester morose si vous l'étiez et à voir le bon côté des situations, ou des gens. Mais attention, 3e décan, à ne pas vous faire des films dans votre tête.

Lion

Vous aurez grand plaisir aujourd'hui à vous connecter aux autres, à ceux qui vous entourent. Aussi, ne restez pas dans votre tour d'ivoire, au contraire mettez-vous au niveau des autres même si vous êtes leur supérieur. Les échanges seront très agréables, il peut même y avoir de la séduction dans l'air, de quoi vous amuser et rentrer chez vous (si vous travaillez) de très bonne humeur.

Vierge

En général, quand la Lune traverse le Verseau vous êtes plus perfectionniste que jamais et cela vient du fait qu'au fond de vous quelque chose vous angoisse. Mais pas aujourd'hui, même si la Lune est effectivement en Verseau ! Elle est en harmonie avec Vénus et quelle que soit l'énergie que vous mettrez dans votre travail, vous serez content de vos résultats. Peu importe votre activité !

Balance

La Lune et Vénus unissent leurs énergies pour que vous passiez une délicieuse journée. Vos sentiments seront au premier plan, et même si vous n'exprimez rien, on sentira que vous êtes content. Mais peut-être que quelque chose de particulier vous met en joie ? Une rencontre peut-être ? Le 1er décan reçoit Vénus alors il est possible que votre coeur batte plus fort. Ou alors, c'est l'argent...

Scorpion

Plus que d'habitude vous sentirez les différences qui existent entre vous et les autres, surtout dans votre manière de penser et de voir la vie. Mais cela ne devrait pas vous isoler, au contraire vous devriez être fier de ne pas être comme tout le monde. En général, le Scorpion n'aime pas être un " mouton ", quelqu'un qui suit les autres et qui ne réfléchit pas.

Sagittaire

Si vous avez un rendez-vous, ou quelque chose à communiquer à vos proches ou à une équipe, c'est la meilleure journée de la semaine. Vous serez très satisfait de l'attitude des personnes avec qui vous échangerez, même si certains ont l'air de ne pas très bien comprendre ce que vous voulez. Par ailleurs, vous aurez une jolie preuve de l'amitié ou de l'amour qu'on vous porte.



Capricorne

Vos dépenses sont au premier plan, mais vous ne vous poserez pas de limites et serez satisfait de votre achat. Il ne sera peut-être pas pour vous, mais pour un proche, un enfant... Un cadeau d'anniversaire peut-être ? Vous ne regarderez pas à la dépense parce que ce sera pour quelqu'un que vous aimez. Et les restrictions dont nous parlions hier n'entreront pas en ligne de compte.

Verseau

Dans votre signe, la Lune s'accorde avec Vénus et quelqu'un, ou un événement, pourrait vous enthousiasmer. A moins que vous ne vous sentiez particulièrement en phase avec quelqu'un qui vous plaît (1er décan surtout). Votre sensibilité sera plus forte que d'habitude, mais ne luttez pas contre elle : laissez les émotions s'exprimer, il n'est pas bon de les refouler.

Poissons

Vous ne vous y attendez probablement pas, mais vous pourriez recevoir de l'argent aujourd'hui, ou faire une vente sur laquelle vous prendrez un petit bonus. A moins qu'il ne s'agisse d'une aide de l'État... Quoi qu'il en soit, cela n'était peut-être pas attendu de sitôt et vous serez donc content (1er décan surtout). 3e décan, préservez-vous de l'influence d'autrui.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info