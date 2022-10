L'horoscope du samedi 1er octobre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous aussi, vous serez sensible à la dissonance entre Mars et Neptune parce que vous ne saurez pas si vous devez croire, ou non, ce qu'on vous dit ou ce que vous lisez. Vous douterez de la véracité de certaines informations et vous n'aurez pas tort. Parce qu'elles seront forcément déformées, Neptune n'étant pas vraiment adepte de la vérité ou de la réalité.

Taureau

Vous ne devriez pas être trop sensible à la conjoncture, sauf peut-être encore une fois du côté de l'argent, ou des biens que vous possédez. Méfiez-vous de possibles vols, ou même d'escroqueries. Cela dit, la dissonance Mars/Neptune dont il est question va être ressentie par tout le monde et il est possible qu'un événement national ou international vous perturbe.

Gémeaux

Vous faites partie de ceux qui auront maille à partir avec la mésentente entre Mars et Neptune. Ne décidez de rien, ne prenez aucune initiative jusqu'au 15 octobre. De toute façon, ce que vous ferez ou déciderez aura beaucoup de mal à aboutir, avec Neptune on ne voit jamais la fin des choses. Cependant, cela peut aussi concerner votre communauté, ou toute le collectif.

Cancer

La conjoncture étant ce qu'elle est, on ne s'étonnera pas de vous voir vous inquiéter, étant donné que vous débordez d'imagination et qu'avec vous le pire peut arriver. Il n'arrivera probablement pas, les aspects de Mars et Neptune pouvant être très trompeurs... Mais ils font travailler l'imaginaire et vous n'y échapperez pas.

Lion

En ce qui vous concerne, la dissonance Mars/Neptune est difficile à interpréter. Elle peut, éventuellement, provoquer du pessimisme, surtout en ce qui concerne les énergies. Pas les vôtres, mais l'électricité par exemple peut être un vrai problème, ou l'essence. Quoi qu'il en soit, le contexte vous donnera matière à réfléchir et à être empli de doutes sur l'avenir.

Vierge

Si la conjoncture agit sur le plan personnel, vous ne serez pas très sûr de ce que vous voulez obtenir, ni de la manière dont vous devez procéder. Ne décidez de rien pour l'instant. De toute façon, vous ne seriez pas satisfait de ce que vous avez décidé ! Mieux vaut attendre que la conjoncture évolue, l'aspect se terminant autour du 15 octobre.

Balance

Mars est entrée dans la zone d'influence de Neptune et il risque d'y avoir du trouble autour de vous, des événements nationaux/internationaux qui seront inquiétants. Toutefois, et cela s'adresse à tout le monde, méfiez-vous de votre imagination et surtout de la volonté de certains de vous faire gober des histoires totalement inventées.

Scorpion

Votre planète maîtresse, Mars, a intégré le 3e décan des Gémeaux et forme une dissonance déstabilisante avec Neptune. Vous serez moins en forme pendant quelques jours. Toutefois, cet aspect peut autant vous affaiblir, qu'affaiblir votre volonté et votre esprit de décision. Ne vous étonnez pas si vous êtes dans l'incertitude.

Sagittaire

Mars et Neptune se regardent en chiens de faïence, et si vous êtes du 3e décan vous vous sentirez victime de la mauvaise volonté ou même de la méchanceté de certains. Cela dit, vous ne serez pas responsable de la situation, mais c'est la façon dont vous la vivrez qui sera de votre responsabilité. Essayez de ne pas vous vivre comme une victime.

Capricorne

Une dissonance entre Mars et Neptune s'est mise en place, ne vous étonnez pas si l'ordre se transforme en désordre et si ce qui était carré ne l'est plus. Pour le moment. Cette configuration, qui va durer au moins jusqu'au 15 est synonyme de gros désordre, mais pas obligatoirement chez vous. Ça peut être à votre travail, dans la rue, ou encore ailleurs dans le monde.

Verseau

La dissonance dont nous parlons entre Mars et Neptune n'a que peu de résonance dans votre zodiaque, si ce n'est que vous idéaliserez trop une situation, ou une personne. Et quand je dis " idéalisez ", c'est dans le sens que vous vous faites des idées et que vous pouvez vous tromper, voir les choses sous un angle qui n'est pas le bon.

Poissons

La mésentente entre Mars et Neptune qui va durer jusqu'au 15 ne sera pas facile pour votre 3e décan. Vous vous sentirez envahi par des émotions incontrôlables. A moins que l'eau ne déborde, ou encore que quelqu'un s'installe chez vous alors que vous n'en voulez pas. Si vous habitez une grande ville, des manifestations pourraient vous perturber.

