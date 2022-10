L'horoscope du jeudi 29 septembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Plus de bagarre au programme ! Vénus rejoint le Soleil en Balance et vous envoient des influx qui régulent et équilibrent vos relations avec les autres, qu'il s'agisse de vos proches, du conjoint ou de collègues avec lesquels vous êtes en équipe. En outre, vous pourriez justement effectuer un très bon boulot à plusieurs, le tout dans une parfaite harmonie.

Taureau

La paire Soleil-Vénus s'installe pour un bon bout de temps et parle de paix, de tranquillité dans votre vie quotidienne. Seriez-vous en train de trouver l'équilibre entre travail et vie personnelle que vous recherchez ? A moins que vous n'ayez quelque chose de très agréable à faire (un travail, quelque chose d'artistique) et que cela vous détende ?

Gémeaux

C'est encore mieux avec Vénus ! Celle-ci va accompagner le Soleil tout au long du mois d'octobre et sera un symbole de paix. Probablement plus une recherche de paix qu'une paix acquise. Au vu des autres aspects dans le ciel, il est possible que vous souhaitiez que cette paix soit négociée, actée, de manière à ce que vous ayez une tranquillité d'esprit. Mais ce n'est pas gagné.

Cancer

L'association entre le Soleil et Vénus est durable et peut vouloir dire plusieurs choses. Elle se forme dans votre secteur intime, familial, aussi pouvez-vous avoir la chance de vous réconcilier avec quelqu'un de la famille, ou en tout cas de trouver un accord avec ce proche. Toutefois, ce sera probablement long et difficile, mais vous y travaillerez.

Lion

Une très jolie conjoncture s'installe, elle peut autant être influente sur vos amours que sur vos affaires commerciales. En amour, il se peut qu'une relation se noue, à base de complicité et de légèreté (pas d'engagement), mais vous pouvez aussi être déjà en couple et avoir croisé quelqu'un à qui vous penserez beaucoup et avec une des battements de coeur.

Vierge

Vénus vous quitte pour votre voisin Balance, vous y gagnez plus que vous ne perdez ! En effet, elle va jouer sur deux tableaux, celui des acquisitions et celui le l'amour, mais de l'amour possessif. Peut-être que vous aimerez davantage et que cela déclenchera en vous de la jalousie et surtout de la peur. La peur de perdre celui ou celle que vous aimez.

Balance

Quelle bonne conjoncture ! Le Soleil et Vénus vont à présent rester collés-serrés tout le mois d'octobre, mais pour l'instant ils sont opposés à Jupiter, vous pouvez donc prévoir une alliance, un contrat, une rencontre peut-être. Association et mariage sont également possibles. Et les questions de justice et d'injustice peuvent elles aussi être au premier plan.

Scorpion

Avec Vénus en Balance, conjointe au Soleil, vous serez encore plus désireux de ne pas montrer ce que vous ressentez, que ce soit de l'amour ou de la fierté de soi. Vous préférerez déguster ces questions-là tout seul, rien que pour vous. Ou alors vous le partagerez, mais avec vraiment peu de personnes, peut-être juste avec votre cher/e et tendre.

Sagittaire

Vous devriez être enchanté par la conjoncture, le Soleil et Vénus étant à présent quasiment conjoints dans un secteur qui parle d'espoir pour les uns, et d'amitié ambiguë pour les autres. Quoi qu'il en soit, 1er décan pour l'instant, il peut y avoir des moments joyeux, amusants, et ils peuvent avoir lieu dans un contexte qui ne vous est pas très familier.

Capricorne

Deux astres brillent à présent tout en haut de votre ciel puisque Vénus rejoint le Soleil en Balance. Vous allez pouvoir conclure un accord, vous réconcilier avec quelqu'un, ou pour certains servir d'intermédiaire entre deux personnes pour qu'elles se rencontrent ou pour qu'elles trouvent un accord dans un conflit qui les oppose (dans votre famille probablement).

Verseau

Une très belle conjoncture pour terminer ce mois et entamer octobre, notamment 1er décan. Il peut se passer quelque chose qui déclenchera votre enthousiasme parce que cela vous semblera prometteur. Toutefois, on peut aussi vous faire une proposition qui vous permettra de gagner plus, ou d'avoir davantage de liberté dans ce que vous faites.

Poissons

Difficile de ne pas parler d'argent avec la rencontre du Soleil et de Vénus en Balance. Mais comme elle va durer tout le mois d'octobre, on peut penser que vous allez être particulièrement productif pendant la période et même après, quand la conjoncture sera en Scorpion. Toutefois, on ne peut pas exclure l'irruption d'une passion dans votre vie.

