L'horoscope du vendredi 30 septembre 2022

Bélier

La conjoncture vous regarde avec tendresse et vous donne l'occasion de faire des rencontres. En particulier aujourd'hui et demain... La Lune en Sagittaire nous révèle que vous pourriez être invité à une fête, que ce soit une fête amicale ou un mariage, et il est vrai que statistiquement, c'est ce genre d'occasion qui permet de faire des rencontres " intéressantes ".

Taureau

Nous parlons beaucoup d'argent depuis que Mars occupe votre secteur 8, mais il en sera probablement encore plus question aujourd'hui et demain. La Lune va s'opposer à Mars et si vous n'en discutez pas, en tout cas cela occupera vos pensées. Toutefois, il y a certainement une bonne raison à cela : une vente, un achat, bref des calculs à faire dans votre tête.

Gémeaux

Une réunion professionnelle, ou une invitation chez des amis, voici l'agréable programme de ce vendredi. Vous aurez le sentiment de plaire à tout le monde, ou à quelqu'un en particulier, surtout 1er décan. Quant au 2ème, il va être très soulagé du fait que Mars ne s'oppose plus à partir d'aujourd'hui, mais sachez qu'elle reviendra fin novembre et tout décembre.

Cancer

Rien ne vous plaira autant aujourd'hui que de vous occuper de votre " home sweet home ". On sait à quel point votre cocon peut être important pour vous, et vous aimez non seulement qu'il soit chaleureux, beau à voir, mais aussi qu'il soit bien en ordre. Vous passerez donc du temps à faire des rangements. Ceux qui travaillent, feront des classements dans leurs dossiers.

Lion

Vous serez content de votre journée et de votre week-end en général. La Lune en Sagittaire fait chanter les planètes en Balance et votre pouvoir de séduction sera tel que vous éclipserez les autres. Profitez-en si quelqu'un vous plait ! Seuls ceux nés autour des 12, 13 août ne seront pas pleinement satisfaits, l'opposition de Saturne créant de la frustration, du mécontentement.

Vierge

Il se peut que vous ayez une dépense à faire pour la maison, aujourd'hui ou demain. Quelque chose d'indispensable et que vous serez obligé d'acheter. Mais comme vous n'aimez pas faire n'importe quoi, vous hésiterez et comparerez les prix sans faire vraiment de choix. Il est donc très possible qu'au final vous n'ayez rien acheté.

Balance

La Lune en Sagittaire fait vibrer le Soleil et Vénus, c'est donc une journée joyeuse, amoureuse pour certains, glamour pour les autres. De plus, vous devriez vous sentir au top de votre forme et surtout de votre séduction. Le 1er décan est le plus concerné, mais les autres en auront forcément des échos. Il y a aussi la possibilité d'une rentrée d'argent bienvenue.

Scorpion

Il vous faudra des résultats aujourd'hui, aussi serez-vous un peu trop exigeant avec les autres, et surtout avec vous-même ... Mais si vous voulez que ça marche, qu'on vous donne ce que vous attendez, caressez les autres dans le sens du poil, sinon vous n'obtiendrez rien. Et pour vous, même si vous savez que vous pouvez vous dépasser, respectez vos limites...

Sagittaire

La Lune s'installe chez vous et forme de très bons aspects avec le Soleil et Vénus. Le 1er décan en profitera plus que les autres et déploiera toute sa séduction, tout son charme, pour plaire à une personne qui est susceptible de l'aider à réaliser un projet. Mais peut-être que vous voudrez simplement vous plaire à vous-même, c'est la première étape pour plaire aux autres.

Capricorne

Vous semblez souvent manquer de sensibilité, être froid et distant, mais ce n'est qu'une façade. Vous êtes aussi sensible que les autres, peut-être même plus aujourd'hui, seulement votre sens de la dignité vous interdit de montrer ce que vous ressentez. Ou alors il faut vraiment que vous soyez en totale harmonie avec un conjoint, un parent, pour vous laisser aller.

Verseau

Le ciel est encore plus bleu qu'hier pour vous, toujours 1er décan, mais il semble que vous en profiterez tous plus ou moins. Si vous avez un programme pour aujourd'hui ou pour le week-end, il sera joyeux et vous changera complètement les idées. Sinon, vous serez en bonne compagnie, avec des amis qui pourraient vous présenter quelqu'un susceptible de vous plaire.

Poissons

Courage ! Vous avez probablement beaucoup à faire et il vous est impossible de remettre à demain. Mais dites-vous que lorsque vous aurez terminé, vous aurez l'esprit tellement tranquille ! Et vous le savez mieux que d'autres, cela n'a pas de prix, surtout que Mercure est toujours face à vous en Vierge est opposée à Neptune : cela vous oblige à trop penser, et parfois mal penser.

