L'horoscope du vendredi 21 juillet 2023

Bélier

Il vous est vraiment conseillé, aujourd’hui, de réfléchir avant d’agir et de ne pas céder à vos impulsions en vous disant que vous ne pouvez pas faire autrement. En prenant du recul et en faisant fonctionner nos petites cellules grises, on peut toujours faire autrement et d’ailleurs vous y parviendrez 1er décan. Certes, vous serez tenté de réagir au quart de tour, mais vous ferez un pas en arrière.

Taureau

La Lune et Mars réunies vous envoient des influx très dynamiques. 1er décan, tout ce que vous entreprendrez aujourd’hui sera positif, même si Mars et Saturne sont en dissonance : Saturne est en harmonie avec vous. Donc, au contraire de certains signes, vous vous sentirez sûr de vous, en possession de tous vos moyens et vous constaterez que vos volontés et désirs sont respectés.

Gémeaux

Changement d’ambiance, mais surtout pour le 1er décan. La conjonction entre la Lune et Mars en Vierge s’oppose à Saturne et vous allez probablement le sentir passer, même si Saturne est rétrograde. Quelque chose ou quelqu’un va vous rappeler les mauvais jours des mois de mars et avril, qui ont été marqués par la peur de perdre quelque chose ou quelqu’un. À moins que ça ne soit arrivé !

Cancer

Plus du tout la même ambiance ! Aujourd’hui la Lune rencontre Mars et la douceur n’est pas au rendez-vous. Certes, pour votre signe (1er décan) ça va, c’est même plutôt dynamique si vous parvenez à extérioriser vos émotions et sans qu’elles se transforment en agressivité vis-à-vis de votre entourage. Ça peut aussi être l’heure d’un départ en vacances, attention à de possibles retards.

Lion

La conjonction du jours, entre la Lune et Mars, se fait dans votre secteur 2, secteur matériel de votre zodiaque. Il sera donc question d’argent, d’objet, de posséder. La pulsion martienne peut donc vous inciter à céder à votre désir d’acheter quelque chose dont vous n’avez peut-être pas besoin finalement. Mais comme Mars est opposée à Saturne, quelque chose, quelqu’un te servira de garde-fou.

Vierge

Dans votre 1er décan, la Lune rencontre Mars et les deux s’opposent à Saturne. Aussi serez-vous tenté de tout contrôler : les colères et autres émotions que vous pourriez ressentir : vous mettrez tout sous cloche, peut-être parce que vous aurez peur de perdre l’affection ou l’amour de l’autre. Mais vous ne devriez pas laisser la peur vous dicter vos comportements...

Balance

Vous avez intérêt, d’après la conjoncture à rester en retrait, à être plus spectateur qu’acteur. Disons que si vous ne vous mêlez pas des histoires de vos proches, tout se passera bien. Si vous intervenez, il y a des risques pour que la colère de l’un ou de l’autre retombe sur vous et qu’ils (elles) arrivent à ce que vous vous sentiez en faute, alors qu’objectivement vous n’avez rien à voir avec leurs affaires.

Scorpion

La rencontre de la Lune et de Mars a lieu dans un secteur intéressant de votre zodiaque. Il y a de l’énergie à dépenser dans un projet, quelque chose que vous avez prévu de longue date, comme de partir en vacances ou de commencer quelque chose. Par ailleurs, il s’agit aussi d’être actif dans le domaine de l’entraide, l’un de vos amis pouvant avoir besoin d’un coup de main.

Sagittaire

L’ambiance sera moins chaleureuse que ces derniers jours, la Lune rencontrant Mars tout en haut de votre ciel tout en étant en dissonance avec Saturne. Peut-être que vous serez obligé de faire preuve de fermeté par rapport à quelqu’un qui essaye d’obtenir quelque chose de vous par la manipulation ; mais il semble que ça ne sera pas facile ! Vous ne serez pas à l’aise avec cette situation.

Capricorne

Après la douce rencontre Lune-Vénus, une rencontre plus rude aujourd’hui entre la Lune et Mars. Heureusement, elle est en harmonie avec vous et vous invite à montrer combien vous pouvez être rapide à vous décider, ou à agir, quand la situation le demande. 1er décan, en particulier, certains d’entre vous feront également la preuve de leur érudition, ou de leur volonté d’apprendre.

Verseau

La conjonction du jour (dont je rappelle que c’est l’aspect le plus fort en astrologie) c’est celle de la Lune et de Mars, qui risque de vous échauffer ! Vous vous focaliserez sur un détail et vous en ferez une montagne. Quelque chose, un objet par exemple, ne marche pas ? Vous passerez des heures dessus jusqu’à ce que vous ayez fait ce qu’il faut pour que la chose fonctionne de nouveau comme avant !

Poissons

En Vierge, face à vous et dans le 1er décan du signe, la Lune et Mars se rencontrent. Ce qui active, évidemment, les influx de Mars, ainsi que ceux de Saturne. Ceux-ci vous conseillent de ne pas jeter d’huile sur le feu si on se dispute autour de vous, et si c’est vous qu’on attaque, ne faites pas comme si de rien n’était parce que la colère de l’autre s’amplifiera. Gardez le contrôle vous dit Saturne.