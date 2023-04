L'horoscope du vendredi 21 avril

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Tout se passe, comme je vous l’ai dit hier, dans le secteur financier de votre zodiaque. Trois planètes se rencontrent, dont Mercure qui sera rétrograde à partir de 10h30. Il est donc possible que vous deviez attendre un envoi d’argent. A moins que de l’argent ne vous soit réclamé aujourd’hui, à votre plus grande surprise. Certains ont un achat à faire, mais avec Mercure rétrograde il vaut mieux attendre. Vous avez jusqu’au 5 mai pour réfléchir.

Taureau

2e décan, non seulement Mercure rétrograde chez vous mais elle est conjointe à Uranus et à la Lune aujourd’hui. Soit vous préparez quelque chose qui surprendra votre entourage, soit une nouvelle vous étonnera. Cela ne se passera peut-être pas tout de suite, bien que la Lune éclaire les deux autres planètes aujourd’hui. Toutefois, pour certains, il faudra attendre que Mercure revienne au même endroit, après sa rétrogradation, c’est-à-dire fin mai.

Gémeaux

On parle encore des forces du Taureau aujourd’hui étant donné que Mercure rétrograde, conjointe à Uranus et que la Lune rejoint ces deux planètes. C’est le 2ème décan du signe qui est concerné et pour vous, Gémeaux, cela se passe dans votre secteur 12. Soit vous allez ignorer des informations dérangeantes, soit au contraire vous allez faire caisse de résonnance et faire circuler une information urbi et orbi. Attention à ne pas l’enjoliver.

Cancer

Réunion planétaire aujourd’hui chez le Taureau, Lune, Mercure et Uranus sont conjointes, alors que Mercure rétrograde. Dites-vous que Mercure sera rétro jusqu’au 15 mai et que pendant cette période, tout peut arriver, vous pouvez avoir des surprises, des imprévus, des retournements de situation... Mais aussi des objets électriques, électroniques qui se mettent à fonctionner à moitié ou encore des rendez-vous ou déplacements annulés/remis.

Lion

La triple conjonction du jour, entre la Lune, Mercure et Uranus est très intéressante car Mercure rétrograde à partir de 10h30 et jusqu’au 15 mai. Pendant cette période, vous pourriez changer de boulot, de service, ou en tout cas en avoir le projet (2e décan). A moins que cela ne vous soit imposé. Si vous entendez parler d’un changement à la direction de votre entreprise, ne prenez surtout pas ça à la légère, ce sera confirmé fin mai.

Vierge

Vous êtes plus chanceux que les autres si vous êtes du 2e décan car la conjoncture qui réunit trois planètes en Taureau vous est favorable. Elle pourrait même indiquer une importante progression dans votre volonté de changer, de vous libérer de contraintes qui vous pèsent, ou d’un procès qui n’a que trop duré. Mercure rétrogradant à partir d’aujourd’hui, il se peut que rien de concret ne se fasse avant le 5 mai, une fois Mercure redevenue directe.

Balance

La conjoncture qui se place en Taureau – une rencontre entre la Lune, Mercure et Uranus – aura de quoi vous exciter, tout en vous inquiétant parce que vous douterez de vous. Il se pourrait que vous vous lanciez dans une aventure, c’est-à-dire que vous sortiez de votre zone de confort pour expérimenter une nouvelle voie. Mercure étant rétrograde, peut-être que ça ne fonctionnera pas avant la fin mai, quand elle sera de nouveau directe et conjointe à Uranus.

Scorpion

Dans votre signe opposé mais complémentaire, le Taureau, la Lune rencontre Mercure et Uranus, alors que Mercure entame une rétrogradation. Cela révèle qu’on pourrait vous faire une proposition inattendue, mais qui risque de ne pas prendre effet immédiatement. Ou alors, vous aurez une période d’essai, de formation, où vous ne serez peut-être pas payé. Si c’est votre cas, ne refusez pas et voyez comment les choses évoluent (jusqu’à fin mai).

Sagittaire

Il n’est pas sûr que vous soyez très sensible à la conjoncture du jour ! Si vous l’êtes, c’est surtout le 2e décan qui en fera les frais avec une tendance à vous énerver parce que les objets se révoltent, se cassent, ou fonctionnent mal. Et si vous êtes sensible à la rétrogradation de Mercure (jusqu’au 15 mai) vous aurez probablement plusieurs petits incidents de ce genre à déplorer d’ici le 15 mai. Des choses très banales au fond, mais qui vous agaceront !

Capricorne

Belle conjoncture pour votre 2ème décan ! Surprenante même, pour certains natifs qui ne se reconnaîtront pas dans leur façon d’utiliser leur pouvoir de séduction ou de gérer une réussite. D’habitude vous vous dites que vous pourriez faire encore mieux, mais peut-être que vous serez content de vous cette fois et que vous en éprouverez du plaisir. Or, vous ne vous accordez pas très souvent le droit au plaisir, à la satisfaction, surtout dans le boulot.

Verseau

C’est dans votre secteur de la famille et de la maison que se forme la triple rencontre planétaire du jour. Il se peut que vous ayez une excellente idée, très innovante, mais que vous ne puissiez pas la réaliser tout de suite étant donné que Mercure entame une rétrogradation précisément aujourd’hui à 10h30. Elle durera jusqu’au 15 mai et c’est donc après cette date que vous verrez la situation évoluer, non sans avoir changé plusieurs fois d’avis.

Poissons

Ce sont encore les relations avec l’entourage qui sont concernées par l’aspect du jour (conjonction Lune, Mercure, Uranus), mais dans une ambiance un peu excitante car vous pourriez attendre des nouvelles de quelqu’un, par courrier, par téléphone ou par mail. Étant donné que Mercure rétrograde, on peut se demander si vous n’allez pas devoir patienter jusqu’à ce qu’elle reprenne sa marche directe, après le 15 mai...

