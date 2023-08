L'horoscope du vendredi 18 août 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La Lune passe par conjonction « sur » Mercure et Mars aujourd’hui, vous sentirez une sorte d’agressivité qui vous obligera à vous montrer vous-même agressif, de manière à ne pas vous soumettre à l’autre. Le problème est certainement un détail, quelque chose que vous n’avez pas fait en temps et en heure et on vous reprochera votre négligence. Bien entendu vous ne serez pas d’accord, vous penserez qu’on fait une montagne de rien du tout.

Taureau

Aujourd’hui encore vous serez très bien servi par les planètes, il y en a trois dans le signe ami de la Vierge, en harmonie avec votre 3e décan. D’une manière générale vous serez content de vous, et d’ailleurs on vous fera certainement de nombreux compliments. En outre, vous pourriez vous sentir particulièrement séduisant, les regards admiratifs ne manqueront pas. Certains pourraient avoir retrouvé un ancien amour...

Gémeaux

Trois planètes se rencontrent dans votre secteur de la famille, de la maison et qui gère également votre sensibilité. Vous aurez probablement de quoi être en colère, ou en tout cas de réagir fortement face à l’attitude ou aux paroles blessantes de l’un de vos proches (3e décan). Si vous êtes furieux, ne le ravalez pas, mieux vaut l’exprimer même si vous savez comment on va réagir : ne gardez jamais une colère en vous, vous vous faites du mal.

Cancer

Les échanges et ainsi que les petits déplacements seront au premier plan de ce vendredi. Soit vous changerez d’environnement et vous retrouverez avec de nouvelles personnes qui ne seront pas forcément à votre goût mais il faudra vous adapter ! Soit vous aurez une discussion avec l’un de vos proches et vous ou votre interlocuteur serez un peu agressif, ou chercherez à faire réagir l’autre. Au fond, cela vous amusera.

Lion

Vos neurones vont bien travailler pendant quelque temps ! En effet, Mercure stationne entre le 2e et le 3e décan de la Vierge, en relation avec ceux nés entre le 12 et le 15 août. Soyez attentif aux idées qui vous viennent, aux échanges que vous allez avoir (ne soyez surtout pas agressif dans vos demandes), le tout à propos d’argent, de salaire, ou encore d’un achat à effectuer. Il va falloir bien réfléchir avant de vous décider ou de parler, et éviter de vous engager pour le moment.

Vierge

La Lune rencontre Mercure et Mars dans votre signe, Mercure est puissante et agressive, stationnaire (avant de rétrograder le 24). Cela signifie que vous attendez probablement une explication qui peut ressembler à une confrontation, ou qu’un échange qui a eu lieu vous met en colère parce que vous n’avez pas entendu ce que vous vouliez entendre (pour l’instant) alors que vous aviez fait ou dit ce qu’il fallait (3e décan).

Balance

Vous commencez à vous énerver, même si vous êtes encore en vacances. Probablement que vous avez des nouvelles d’une affaire ou d’un projet et que quelqu’un a fait une bêtise qu’il va falloir réparer. C’est peut-être un détail et vous aimeriez bien pouvoir contrôler les choses de manière à ce que ce soit arrangé rapidement. Mais il faudrait que ce soit fait avant le 24. Sinon ça va traîner (3e décan). Autres Balance, pas de gros souci à prévoir.

Scorpion

Vous ne pourrez pas vous empêcher de provoquer l’un de vos proches parce qu’il ou elle commence à vous agacer et que vous ne voulez pas perdre votre temps avec des histoires que vous trouvez idiotes. Le mieux serait de dire ce que vous pensez, mais en prenant des gants ! En effet, Mercure (la parole) étant conjointe à Mars vous pourriez vous montrer agressif et même un peu blessant.

Sagittaire

Avec trois planètes en Vierge, au zénith de votre thème, vous aurez certainement un petit problème avec l’autorité aujourd’hui. La vôtre ou celle des autres ! Ne vous étonnez pas si on se montre agressif avec vous, si vous sentez de mauvaises ondes, cela ne durera pas. Mais il est possible aussi que vous ayez une décision à prendre, un travail à terminer dans l’urgence, bref, vous ne serez pas tranquille 3e décan.

Capricorne

C’est une bonne journée pour boucler vos valises et décider de partir quelque part,