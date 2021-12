L’horoscope du vendredi 17 décembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

On vous conseillera la patience, de ne pas être aussi pressé et vous aurez intérêt à écouter ce qu'on vous dit, à vous calmer, sinon vous rendrez tout le monde nerveux autour de vous ! Et si vous êtes un commercial, ça ne sera pas bon pour vos relations clientèle. Certes, on peut apprécier l'enthousiasme que vous dégagez actuellement (1e décan surtout) mais ce sera encore mieux si vous ne mettez pas la pression aux autres.

Taureau

Vous aurez des dépenses à faire aujourd'hui, mais vous vous accorderez un budget assez serré, et ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour ne pas le dépasser. Votre désir est de rester raisonnable (1er décan surtout) ! Mais Mars est dans votre secteur financier et cela risque de vous inciter à dépenser plus que prévu et à vous en vouloir par la suite de ne pas avoir respecté ce que vous aviez décidé. Le budget ne serait-il pas trop serré ?

Gémeaux

La Lune passe par votre signe et il est à craindre que vous soyez très peu concentré sur vos tâches. Tout concourra à vous distraire et même avec la meilleure volonté du monde, vous vous disperserez. Il est vrai que tout ce qu'on vous dira, ce que vous verrez ou entendrez, vous intéressera et vous détournera de votre travail, ou en tout cas de ce que vous avez prévu de faire. Vous aurez une meilleure concentration à partir de dimanche.

Cancer

Votre imagination prendra le pouvoir et vous ne serez pas très attentif à ce qu'il se passe dans le monde réel. Mais peut-être que vous en aurez besoin parce que vous aurez quelque chose de créatif à faire ? Ou alors vous serez tout simplement rêveur parce que vous chercherez à échapper à la réalité ? Il est possible aussi que vous ayez besoin de vous reposer et de vous ressourcer, surtout si vous n'avez pas passé une bonne nuit.

Lion

Prévoyez une bonne journée, surtout parce que vous aurez l'impression d'être utile. On fera en effet appel à vous - des amis ou relations - et on vous demandera votre avis sur un sujet sérieux. Et comme vous serez bien disposé, surtout né en juillet, vous serez assez performant sur les conseils à donner. Maintenant, il est possible que ce soit vous qui ayez besoin d'un coup de pouce. Dans ce cas, vous n'aurez qu'à demander et on sera là.

Vierge

Vous aurez des obligations, des devoirs, appelez-ça comme vous le voulez, mais vous ne disposerez pas librement de votre temps. Faites ce qu'on vous demande, sans ruer dans les brancards (1er décan), vous dépenseriez de l'énergie à perte parce que vous n'aurez pas le dernier mot. Dites-vous que la satisfaction du devoir accompli, quand on est Vierge, c'est comme une couronne de lauriers. Et vous aurez, en plus, l'esprit tranquille.

Balance

C'est une bonne journée qui s'annonce, avec la Lune en Gémeaux vous serez joyeux et prendrez la vie du bon côté. Vous aurez des pensées optimistes, qui seront suivies d'actions dont vous serez satisfait, 1er décan. C'est en famille que ce sera peut-être un peu moins facile, surtout si vous avez des ados à la maison : une discussion interminable risque de vous agacer ; mais ne vous mettez pas la rate au court-bouillon pour autant.

Scorpion

Ne vous dites pas qu'il n'y a pas de solution ! Quel que soit le problème qui va vous déranger aujourd'hui, et surtout s'il s'agit d'un problème matériel, il y a forcément une solution. Même si elle n'est pas effective dans l'immédiat, vous avez de la ressource, des idées (1er décan, Mercure est en bon aspect avec vous) et si vous faites travailler vos neurones, vous trouverez. Après tout, vous êtes quelqu'un de très astucieux !

Sagittaire

De vieux amis pourraient vous faire signe aujourd'hui, le passé se rappelant à vous d'une manière ou d'une autre. C'est également une bonne journée pour lancer une invitation ou pour répondre si c'est vous qui avez été invité. Le travail en équipe ou en tandem sera également favorisé... Quoi qu'il en soit, vous passerez d'agréables moments en bonne compagnie, ceux avec qui vous serez étant des personnes fidèles et fiables.

Capricorne

C'est la journée de Mercure, la planète qui gère votre quotidien et votre mental. Elle occupe votre 1er décan qui pourrait avoir un petit déplacement ou une démarche à faire. Ce sera en tout cas dans les tuyaux, et cela se rajoutera à votre charge mentale, qui semble déjà assez lourde. Aussi, ne vous étonnez pas si vos relations avec les autres sont moins nombreuses, vous aurez certainement besoin de solitude pour pouvoir vous concentrer.

Verseau

Vous serez content de vous, de vos résultats et vous ne serez pas le seul puisqu'on vous fera des compliments sur votre attitude amicale et sur l'aide que vous apportez aux autres. La période Sagittaire se terminera mardi prochain et si vous en faites le bilan, vous vous apercevrez que vous avez été d'une aide précieuse pour certains et que vos amis ont pu compter sur vous à tout moment. Mais vous aussi avez pu compter sur eux.

Poissons

Ça se bagarre en vous entre l'envie de rester chez vous à cocooner et l'obligation d'aller au travail ou de respecter vos responsabilités. Votre sens du devoir vous impose d'être là pour ceux qui ont besoin de vous, alors que vous aspirez à ne pas avoir trop de choses sur le dos. Vous vous sentez vite débordé en ce moment, 1er décan : vous avez plus qu'il n'en faut sur les épaules. Il y a encore la semaine prochaine à passer, après ce sera plus facile.