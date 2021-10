L'horoscope du mardi 19 octobre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

C'est dans votre secteur 11 des projets et des espoirs que Jupiter reprend aujourd'hui sa marche directe. Si vous êtes du 3e décan, un avenir souriant vous est promis. Vous avez probablement une idée, un projet, ou quelque chose que vous espérez voir advenir et vous avez de grandes chances pour que cela se fasse. Sauf si Jupiter est vraiment négative dans votre thème de naissance, et encore !

Taureau

Jusqu'en décembre, si vous êtes du 3e décan, Jupiter va occuper le zénith de votre zodiaque et votre carrière pourrait évoluer, une promotion étant offerte à certains. Évidemment, cela va changer un peu votre rythme de vie, il faudra vous adapter et gérer de nouvelles responsabilités, mais vous êtes solide, fiable et il n'y a pas de crainte à avoir : vous réussirez. Même chose si vous passez un examen.

Gémeaux

Des portes, qui s'étaient peut-être déjà ouvertes en mars-avril vont se rouvrir et vous aurez alors la possibilité de changer de boulot, pour mieux évidemment. A moins qu'on ne vous propose une promotion via une mutation, voire une mission à l'étranger. En tout cas, c'est d'ouverture dont il va être question pour le 3e décan et cela va durer jusqu'à fin décembre. Il faut profiter de toutes les occasions.

Cancer

Jupiter occupe votre maison 8 de la productivité, elle gère aussi toute forme de crise. Peut-être que votre secteur d'activité a été en crise et que vous allez en tirer du positif. Avec Jupiter, les crises amplifient des problèmes qui étaient sous-jacents et qui sont ressortis à la faveur des événements. Cela vous permet à présent de faire une sorte de grand nettoyage, un reset, et de repartir sur de meilleures bases.

Lion

Les rencontres, les associations et même les mariages sont à l'honneur grâce à Jupiter qui reprend du service dans votre secteur 7. 3ème décan, à vos marques, prêt... Cela dépend pour beaucoup de la place de Jupiter dans votre zodiaque personnel, parce que vous pouvez également être sur le point d'entamer une procédure, ou être en plein dans une histoire compliquée avec l'administration ; mais ça va se régler.

Vierge

Comme souvent, c'est de travail dont il est question et avec Jupiter en 6, tout ce qu'il s'y passe prend de l'ampleur, le moindre détail négatif vous paraît énorme. Donc attention à ne pas accentuer le négatif au détriment du positif, 3e décan. Il y a peut-être un domaine de votre vie où ça ne va pas, mais il semble que du côté du boulot, les choses vont très probablement évoluer en votre faveur d'ici décembre.

Balance

Bonne nouvelle, Jupiter la planète de chance, reprend son activité et forme une harmonie avec Mars. Si vous avez quelque chose à créer ou à démarrer, c'est top ! Vous ne pouvez pas trouver meilleure configuration parce que, littéralement, cela signifie que ce que vous mettez en marche (Mars), votre action, ne peut que plaire et être promise à un beau et rapide développement (Jupiter en Verseau).

Scorpion

Jupiter reprend donc sa course directe à travers le zodiaque, du coup vous allez peut-être enfin pouvoir conclure un important achat, immobilier peut-être. Cela dit, il est possible aussi que vous ayez eu des ennuis avec l'administration et que cela se reproduise, ou qu'on vous redemande des documents qu'on vous a déjà demandés pour une procédure quelconque. Né autour des 14, 15 novembre surtout.

Sagittaire

Jupiter étant votre planète maîtresse, portez attention 3e décan à son retour aux affaires. Il est possible qu'une activité parallèle puisse soudain se développer. Quelque chose que vous faites ou allez faire en plus... Toutefois, il peut arriver qu'on vous propose une formation, un stage, quelque chose qui vous permettrait de faire du nouveau dans votre travail et ce sera bienvenu, vous en serez très content.

Capricorne

Avec Jupiter en secteur 2, en général on profite, on prend du poids, de la place. Que ce soit du côté du physique, on grossit, ou pour vous Capricorne, dans votre boulot. Oui, parce que vous n'avez pas la réputation d'avoir des problèmes de poids, ou alors c'est dans l'autre sens, vous êtes maigre et vous aimeriez bien prendre quelques kilos. D'autres vous envieraient, mais vous, vous vous en désolez.

Verseau

Jupiter occupe votre 3e décan, c'est vous qui pouvez connaître une avancée majeure dans votre carrière ou avoir une chance à saisir et qui peut vous emmener loin. C'est le côté positif de cette planète dont le rôle est de tout amplifier, le bon comme le moins bon. Et du côté du négatif, avec Jupiter, ce sont toujours des questions de paperasseries, de documents officiels, de problèmes administratifs qui ennuient.

Poissons

Dans votre secteur 12, Jupiter est soit un indice de chance pure, tout ce que vous touchez marche, ou au contraire vous vaut ennuis répétitifs avec votre hiérarchie. N'oubliez pas que c'est une planète à double face, comme le dieu Janus et que son action, positive ou négative, dépend de sa place dans le zodiaque le jour de votre naissance. Pour en avoir connaissance, allez sur le site twelv.love/theme