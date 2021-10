L'horoscope du dimanche 17 octobre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Ça se corse pour ceux du 3e décan, qui pensent en termes d'échec ces jours-ci, au lieu de se dire que l'avenir leur appartient. Laissez le passé là où il doit être, c'est-à-dire derrière vous. Il n'est intéressant que pour ne pas refaire les mêmes erreurs dans le présent et vous pouvez le convoquer dans ce but, ou pour mieux le comprendre à la lumière d'anciennes expériences. Ce sont elles qui vous construisent.

Taureau

Ces jours-ci, il serait bon que vous évitiez de juger certains proches et de leur dire qu'ils ont tort de ne pas adhérer à vos opinions. Ils sont libres de leurs choix, non ? 3e décan, vous avez peut-être trop de certitudes sur ce qui se fait, ou sur ce qui se pense, mais c'est votre vision des choses et vous ne pouvez pas l'imposer à vos proches, surtout à vos enfants. Ce qui est positif, c'est de leur donner l'exemple.



Gémeaux

2e décan, vous allez au-devant d'une agréable période où votre pouvoir de séduction sera votre meilleur allié, autant dans le travail que dans le privé. Pour votre information, l'aspect positif d'aujourd'hui sera encore actif toute la semaine prochaine et le début de la suivante. 3e décan, vous aurez tendance à ne pas savoir comment agir, ni quoi décider pour l'un de vos enfants qui a des problèmes.



Cancer

Une dissonance Soleil/Mars/Pluton s'adresse au 3e décan et peut avoir pour effet de vous laisser croire que vous êtes dans une situation que vous ne contrôlez pas. Et effectivement, c'est probablement une relation difficile où c'est l'autre qui a le contrôle et dont vous ne savez pas comment vous défaire. Et si vous pensez qu'il/elle changera, que vous allez le/la changer, vous vous trompez, hélas.



Lion

C'est qui le meilleur ? C'est vous, bien sûr ! Vous aurez l'art et la manière de vous faire apprécier de votre entourage grâce à quelques compliments bien tournés. A moins que vous n'ayez beaucoup d'humour ces jours-ci, 2e décan, et que vos proches apprécient que vous ne preniez pas les choses trop au sérieux, même si elles ont parfois un caractère sérieux. Mais ce sera votre manière de les gérer.



Vierge

Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter pour votre sécurité. Certes, un aspect entre planètes peut vous en donner l'impression, mais c'est une fausse impression. Vous êtes en effet souvent inquiet pour tout, et pour des détails qui n'ont que l'importance que vous leur accordez. 2e décan, prévoyez de faire de bonnes affaires la semaine prochaine ou de recevoir une somme qu'on vous doit (après mardi).



Balance

Vous n'avez pas le choix, 3e décan, vous allez être obligé d'agir de manière déplaisante, de faire quelque chose dont vous ne serez sûrement pas très fier. Ne pas avoir le choix, pour quelqu'un de la Balance, c'est parfois difficile à vivre. En ce qui concerne les autres décans, il vous est conseillé de ne pas trop vous attarder sur des détails qui vous semblent pourtant nécessiter une intervention de votre part.



Scorpion

Deux planètes sont en dissonance avec votre maître, Pluton, et ça ne va pas vraiment vous réveiller et vous inciter à agir. Vous serez au contraire fataliste. Cela concerne surtout le 3e décan, qui a probablement raison de ne pas se mêler des affaires des autres, ou de questions (politiques ?) auxquelles ils ne peuvent pas apporter de réponse. L'ambiance sera sensiblement la même pour les autres décans.



Sagittaire

Les dissonances sur Pluton ne provoqueront pas d'angoisse chez vous mais au contraire l'envie de montrer ce qu'est, selon vous, la vraie solidarité, 3e décan. C'est à ça que sert la période Balance, en tout cas pour le Sagittaire : montrer de quelle manière on peut aider les autres et avoir des idées pour améliorer les situations. Par ailleurs, le 2e décan est très bien servi, une rencontre amicale vous réjouira.



Capricorne

Vous serez un peu trop axé sur vos échecs et pas assez sur vos réussites. Essayez de rayer le mot échec de votre vocabulaire, il est négatif et vraiment pas motivant. Ce que vous pensez être des échecs (3e décan en ce moment), ce sont les aléas de la vie et surtout le fait que vous placez la barre trop haut. Évidemment, on n'atteint pas facilement les sommets, on n'y arrivera peut-être jamais ; mais il faut essayer, d'après vous.



Verseau

Vous pensez que vous allez encore passer un dimanche ennuyeux, vous détestez le dimanche, et puis finalement de bons moments vous surprendront, 2e décan. En effet, Mercure et Vénus sont en harmonie entre elles et avec vous, ce qui est prometteur sur le plan amical et même peut-être amoureux. Vous ne ferez éventuellement que rêver à l'amour, mais il n'est pas exclu que ce soit du réel.



Poissons

Le domaine du rêve, du fantasme, de l'imaginaire, est au top, il vous permet d'oublier vos mauvais choix et les mauvaises personnes qui gravitent autour de vous. C'est ce qui est en question pendant la période Balance (3e décan en ce moment) : quelles sont vos motivations, qu'est-ce qui vous pousse à faire certains choix, ceux dont vous savez très bien, parce que vous êtes intuitif, qu'ils sont ou seront négatifs.