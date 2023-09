L'horoscope du jeudi 31 août 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La pleine Lune oppose des signes/secteurs qui ne sont pas très marquants dans votre zodiaque. La Vierge valorise le travail et votre sens critique, alors que les Poissons (où se trouve la Lune) représentent votre imagination, une tendance au rêve et à l’indifférence au réel. On ne peut pas vous qualifier de paresseux, loin de là, aussi aurez-vous probablement trop de boulot, ou alors vous en aurez marre de vous focaliser sur quelque chose qui fonctionne mal et vous lâcherez prise.

Taureau

Cette pleine Lune n’est pas désagréable, elle met l’accent sur des secteurs qui parlent d’un côté de sentiments, d’amour et d’amour-propre et de l’autre d’amitié et de projets. Il se peut que quelqu’un vous intéresse et que vous ayez envie de faire des projets avec cette personne, même si vous n’êtes qu’amis. Vous ne voulez peut-être pas le reconnaître, mais vous êtes attiré par lui/elle ; demandez-vous pourquoi vous être aussi partagé et hésitant. Est-ce une question d’âge ?

Gémeaux

Aujourd’hui encore, la conjoncture n’est pas très favorable à cause d’une pleine Lune qui se fait dans le voisinage de Saturne (1er décan). Elle peut avoir un côté frustrant pour tout le signe, mais évidemment beaucoup moins pour les 2e et 3e décans. Prenez du recul et essayez de ne pas trop intellectualiser les situations. Vous pensez trop en ce moment, et la pleine Lune vous conseille d’être davantage à l’écoute de votre intuition, de ce que vous captez.

Cancer

C’est plutôt une bonne pleine Lune pour le 1er décan qui a, par ailleurs, affaire à Mars et donc à un conflit, à quelque chose de dur à avaler... Cependant, avec cette PL, vous avez peut-être le moyen d’arranger les choses. D’un côté la Vierge, signe qui représente vos moyens d’expression, de l’autre les Poissons qui représente vos opinions et la manière dont vous les exprimez. Et comme vous avez acquis une forme de sagesse cette année, vous vous exprimerez de manière plus rationnelle et cela vous servira.

Lion

La pleine Lune confirme ce que je vous disais hier. Elle oppose vos secteurs financiers (Vierge et Poissons) et vous voit face à un choix en la matière. Soit vous vous reprenez et restreignez vos dépenses, soit vous décidez de faire confiance à la chance ou de ne pas tenir compte de ce qu’on vous dit, des conseils que l’on vous donne pour mieux gérer votre situation. Votre amour-propre est toujours un peu révolté quand on se permet de vous dire ce que vous devriez faire...

Vierge

La pleine Lune se fait dans le 1er décan de votre signe et celui des Poissons. La Lune nous indique que vous aspirez à moins de solitude, ou au contraire à être moins envahi par votre chéri/e. Mais, d’après le astres, il faudrait que vous réfléchissiez à ce que vous attendez d’un ou une partenaire et à la manière dont vous considérez le couple en général. Il est possible qu’après l’avoir idéalisé, vous vous rendez compte (Lune conjointe à Saturne) que la réalité ne correspond pas à vos rêves.

Balance

Ce sont des secteurs représentants des comportements opposés qui reçoivent la pleine Lune (1er décan). D’un côté la Lune en Poissons, secteur qui gère le travail, les activités quotidiennes mais aussi l’imagination, de l’autre le Soleil en Vierge dans votre secteur des petits ou gros soucis, parfois irrationnels. Il est possible que vous pensiez avoir telle ou telle maladie, et que vous décidiez de prendre rendez-vous avec votre médecin. C’est une bonne idée, même si cela vous fait peur.

Scorpion

C’est une agréable p