L'horoscope du lundi 28 février 2022

Bélier

Cette semaine verra la conjonction Vénus, Mars Pluton être encore active jusqu'à vendredi, puis se dissoudre. D'ici là, les soucis professionnels s'accumulent encore et certains songent à refaire leur vie, à aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Sauf bien sûr si vous êtes coincé là où vous êtes ou si une relation (avec un parent par exemple) vous interdit tout mouvement pour le moment. Mais ça changera.

Taureau

On reparle de la rencontre entre Mercure et Saturne, active jusqu'à vendredi pour ceux des 2e et 3e décan. Il s'agit de vous taire, ou d'accepter qu'on ne vous écoute pas. C'est un peu rude, parce qu'on pourrait ne pas vous ménager et vous tenir des propos qui vont heurter votre sensibilité (en tout cas si on vous force à vous taire). Toutefois, comme je vous l'ai dit, les transports peuvent être affectés.

Gémeaux

La future nouvelle Lune étant conjointe à Jupiter peut vous apporter toute satisfaction dans le domaine professionnel, notamment si vous êtes du 2e décan. Il semble qu'il y a une reconnaissance de la part de vos pairs, ou de la boîte dans laquelle vous travaillez. Une augmentation, une promotion, une mutation dans un meilleur service pourraient faire partie du paquet-cadeau (pendant une semaine).

Cancer

Si le 3ème décan déguste un peu en ce moment, ce n'est pas le cas du 2ème pour qui tout va bien et en particulier cette nouvelle Lune de mercredi, très joyeuse ! Elle peut même être épanouissante, pas tellement sur le plan affectif (semble-t-il) mais plus sur le plan social. Vous aussi on pourrait vous faire miroiter une promotion, une mutation ou une récompense financière, à venir d'ici quelque temps.

Lion

Un début de semaine bancal pour le 2e décan, à cause de la rencontre Mercure - Saturne. Né après le 8 août, attendez-vous à des refus ou à un rendez-vous annulé. De toute les manières, il est sûr que vous pensez que vous avez un mauvais karma depuis quelque temps et que vous ne vous en sortirez jamais. Eh bien, vous vous trompez ! Saturne change de décan le 11 mars, il vous restera juste Uranus et ses changements.

Vierge

Nous reparlerons de la nouvelle Lune mercredi, mais sachez d'ores et déjà qu'elle est très positive pour vous et surtout pour vos accords avec des partenaires. Ce lundi vous voit d'ailleurs travailler d'arrache-pied pour trouver un terrain d'entente avec un client ou un collègue, voire un proche dans certains cas. Quant au 3e décan, ce sont plutôt leurs amours qui les préoccupent, ainsi que leur amour-propre.

Balance

Vous n'êtes pas dans la facilité en ce moment, tout vous demande plus de travail, de précision et d'attention à ce que vous faites afin de ne pas commettre d'erreur, ou de ne pas laisser des erreurs se glisser dans votre boulot malgré vous. Vous n'êtes pas si perfectionniste d'habitude, mais il est vrai que la rencontre entre Mercure et Saturne peut vous donner envie de créer ou d'avoir créé quelque chose de parfait.

Scorpion

Vous avez les faveurs du ciel, surtout si vous parvenez à ignorer la dissonance Mercure/Saturne qui risque d'être un peu décourageante et fatigante côté forme. Mais peut-être aussi que vous ne travaillez pas en ce moment et que votre boulot vous manque ? ça ne serait pas étonnant venant de vous : vous n'êtes jamais là où on vous attend, vous prenez les autres par surprise, parfois sans le vouloir !

Sagittaire

Les questions d'argent sont un sujet majeur pour beaucoup de natifs du 3e décan. Vous voudriez vous offrir quelque chose, mais apparemment on vous refuse l'argent nécessaire. En temps normal, vous ne feriez même pas attention et vous iriez emprunter l'argent ailleurs, mais nous ne sommes pas en temps normal et il est possible que les choses soient bloquées à cause d'anciens crédits.

Capricorne

Vénus et Mars seront parfaitement alignées avec Pluton ce jeudi, l'aspect sera partile, c'est-à-dire exact à la minute et la seconde près. Amour et haine peuvent coexister, ou vous pouvez passer de l'un à l'autre parce que vous avez été déçu par quelqu'un que vous mettiez sur un piédestal qu'il ou elle ne méritait pas. 2e décan, à savoir : la nouvelle Lune de mercredi sera une des meilleures de l'année.

Verseau

Nous en avons déjà parlé, mais la rencontre Mercure/Saturne se fait chez vous et sera exacte ce jeudi. Tant que vous ne râlerez pas parce que tout est trop lent et tant que vous ne pèterez pas un plomb parce que vous constaterez que les autres ne font rien pour accélérer, cet aspect ne vous fera pas mauvaise impression. En fait, vous serez conscient de l'importance du travail que vous êtes en train de faire.

Poissons

Ce sera votre nouvelle Lune mercredi, c'est l'évènement de la semaine, d'autant plus qu'elle est en phase avec Uranus et qu'il y a donc de la nouveauté au menu. Un expérience nouvelle pour les uns (2e décan surtout), un changement d'environnement pour les autres qui prévoient peut-être de déménager. Pour l'instant, ce lundi, vous serez plongé dans vos pensées et ferez travailler votre imaginaire.