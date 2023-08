L'horoscope du jeudi 17 août 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La présence de plusieurs planètes en Vierge, un signe qui est vraiment très différent du vôtre, interroge. Est-ce que par hasard vous vous ennuieriez ou est-ce que vous êtes entouré de personnes ennuyeuses ? Mais vous pouvez aussi être gêné par un petit souci de santé, par une douleur, ou par quelqu’un que vous avez l’impression de trainer comme un boulet. Heureusement, le 3e décan est encore dans l’ambiance de la nouvelle Lune d’hier.

Taureau

Vous êtes le signe le mieux servi, celui qui pourrait avoir des satisfactions que les autres n’ont pas. En fait, la dissonance Lune/Saturne d’aujourd’hui va dans le sens de votre désir d’ordre, de morale, de respect des uns et des autres. Certes, vous serez un peu le gendarme de la famille, vous vous sentirez responsable de leur bien-être... mais peut-être aussi que vous vous occuperez de quelqu’un en particulier, qui vous semble avoir besoin de votre affection et de vos soins.

Gémeaux

Il n’est plus question d’amusement aujourd’hui, notamment pour ceux du mois de mai. La Lune et Saturne s’opposent et même si cette dernière est rétrograde, les difficultés rencontrées ces derniers mois vous reviennent en mémoire, on vous y fait penser et cela accentue de beaucoup votre sensibilité à la perte et à l’abandon représentés par Saturne. Quelqu’un pourrait vous manquer, mais avec le temps cela va s’estomper... C’est même déjà le cas.

Cancer

Vous êtes très sensible, mais aujourd’hui vous le serez moins... Grâce à, ou à cause de l’opposition entre la Lune et Saturne vous saurez faire taire cette petite voix intérieure qui est le plus souvent à l’origine de vos inquiétudes et du souci que vous vous faites pour ceux que vous aimez, que vous imaginez en danger. On peut même penser que quelqu’un ou quelque chose vous rassure, 1er décan.

Lion

Laissez votre instinct, votre intuition vous guider aujourd’hui. Ils vous insuffleront une bonne dose de prudence et, surtout, de sens de l’économie ! Vénus étant dans votre signe (2e décan surtout), il est possible que vous soyez un peu trop dépensier en ce moment. Vous avez peut-être de bonnes raisons, mais on sait que le Lion peut être joueur et y laisser des plumes. Soyez également plus réservé en amour.

Vierge

La Lune est entrée chez vous et s’oppose à Saturne. Vous ne serez pas au meilleur de votre forme, physique ou psychique. Au physique vous pouvez être fatigué ou avoir mal quelque part et psychologiquement vous risquez d’être démoralisé, ralenti. Mais Saturne s’oppose à vous (1er décan) depuis mars, peut-être que vous savez ce que vous devez faire pour lutter contre les méchancetés saturniennes.



Balance

Quelque chose pourrait vous faire peur 1er décan, mais ce sera plus le fruit de votre imagination qu’une réalité. Vous penserez beaucoup jusqu’à samedi (les 3 décans) et si vous êtes positif demain, aujourd’hui vous ne le serez pas vraiment. Vous n’imaginerez que les cas de figure où vous ratez ce que vous entreprenez, où rien ne marchera comme vous le voulez. C’est le contraire de ce qu’il faut faire : le négatif attire le négatif.

Scorpion

Connue et reconnue, votre fidélité en amitié ne se dément jamais ! 1er décan, il est possible que l’un de vos amis soit dans la peine, quelle qu’en soit la raison, et que très naturellement vous vous demandiez ce que vous pouvez faire pour lui venir en aide. Déjà, être présent est important et parfois cela suffit : cela peut rassurer votre ami/e. De plus, on sait que vous êtes généreux en bons et utiles conseils.

Sagittaire

La Lune, astre le plus rapide du zodiaque, n’est plus en aussi bonne position qu’hier et comme elle gère vos humeurs, celles du 1er décan ne seront pas très joyeuses ! Plusieurs situations peuvent se présenter : quelqu’un vous manque, ou alors vous craignez pour le bien-être, la santé d’un parent ? Ou alors c’est dans le domaine professionnel que vous vous faites des noeuds au cerveau, vous régressez ou stagnez.

Capricorne

La conjoncture de ce jeudi vous convient car vous pourrez parfaitement vous contrôler, rien ne vous déstabilisera et vous garderez votre calme en toute circonstance. Peut-être que ce sera un besoin, mais vous aurez tendance à prendre du recul, et même parfoi