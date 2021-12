L’horoscope du jeudi 16 décembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous donnez l'impression d'être très sûr de vous, 1er décan, et cela peut impressionner dans votre vie sociale ou professionnelle. Il se peut qu'on vous fasse une confiance aveugle dans les prochains jours (1er décan jusqu'au 27). Toutefois, attention à ne pas exagérer, à ne pas trop profiter de la situation pour étaler votre supériorité. Vous pourriez être tenté, mais heureusement l'un de vos proches ne manquera pas de vous faire la leçon.

Taureau

3e décan, je vous rappelle que Vénus (votre maître), est conjointe à Pluton, les deux étant en bon aspect avec vous. C'est une configuration intense, forte en passion ou en tourments, selon votre thème natal. Toujours est-il qu'il se passe quelque chose qui vous remue étant donné que la Lune sera conjointe à votre Soleil aujourd'hui et que votre ressenti en sera très accentué. Notamment né vers les 15, 16, 17 janvier.

Gémeaux

Ça se corse pour ceux du 1er décan ! Mars s'oppose à vous depuis quelques jours et comme la Lune entre dans votre signe ce soir, il risque d'y avoir du ramdam avec votre partenaire. Ou avec un voisin, un proche. Et il est possible que vous ne puissiez pas répliquer avec toute l'agressivité que vous souhaiteriez lui transmettre parce que la voix de la raison s'interposera (Mercure en Capricorne) et vous obligera à baisser d'un ton.

Cancer

Vous êtes fort, courageux et entreprenant, sauf quand l'affectif s'en mêle et que vos émotions vous empêchent d'être vous-même. C'est probablement ce qu'il se passe en ce moment pour le 3e décan : Vénus et Pluton s'opposent à vous et vous vous sentez impuissant face à quelqu'un qui a pris une forme de pouvoir sur vous. Probablement avec votre consentement au départ, parce que vous trouviez que c'était justifié.

Lion

Les influx de Mars vous donnent une forte motivation pour aller de l'avant, être à l'initiative, mais votre mental n'est pas au diapason. Vous avez tendance à beaucoup vous critiquer, 1er décan, à ne pas êtes totalement satisfait de vous et de ce que vous faites. Vous voudriez peut-être que ce soit parfait ? Franchement, vous exagérez, vous savez très bien qu'on ne peut pas atteindre la perfection, on fait juste ce qu'on peut.

Vierge

L'ambiance est toujours un peu électrique pour ceux du 1er décan, surtout à la maison où tout le monde semble excité et nerveux. Heureusement, votre maître (Mercure) est en bon aspect avec vous et vous saurez trouver les mots pour calmer les esprits échauffés. Cela dit, ça peut aussi se passer au travail, la fièvre des fêtes de fin d'année étant montée d'un cran cette semaine. Vous avez un peu trop à faire, et vous fatiguez vite.

Balance

3e décan, on reparle de la rencontre entre Vénus et Pluton qui est toujours active, Vénus ne devenant rétrograde que dimanche. Né après le 18 octobre, l'amour que vous portez à quelqu'un pourrait vous faire souffrir, parce qu'il y a de la jalousie, de la possessivité, du doute qui se mêlent à vos sentiments. Cela dit, la situation atteint une sorte de paroxysme cette semaine. Vous pouvez également voir le passé revenir et vous tourmenter.

Scorpion

Les plus gâtés en ce moment, ce sont encore ceux du 3e décan, grâce à la conjonction Vénus/Pluton qui est activée aujourd'hui par la Lune. Vous serez rempli de l'amour que vous portez à votre partenaire ou à l'un de vos enfants, un amour exclusif et qui peut être étouffant pour celui ou celle à qui il est destiné. Il est même possible que cette personne refuse l'amour que vous lui offrez, une situation qui pourrait s'être déjà produite.

Sagittaire

Si Mars vous incite à croire que tout est urgent, que rien ne peut attendre, Mercure est là pour vous raisonner et vous inciter à ralentir. Mais il est vrai que cela peut encore plus vous énerver, surtout 1er décan. D'autant plus que Jupiter a déjà entamé sa dissonance avec vous (elle entrera bientôt en Poissons) et qu'un problème de nature administrative que vous avez connu entre mai et juin peut revenir vous tracasser provisoirement.

Capricorne

3ème décan, Vénus et Pluton font fondre votre petit coeur, surtout aujourd'hui car la Lune active la conjonction. Certains sont éperdument amoureux, mais ignorent totalement comment ils doivent réagir face à cet amour qui peut être étouffant. D'autres sont au contraire dans la souffrance d'avoir à faire le deuil, réel ou symbolique d'un être cher. Et puis, il y a aussi le doute... Si vous êtes en couple, il semble s'être insinué en vous.

Verseau

Vous devriez laisser votre instinct vous guider aujourd'hui, d'autant plus que si vous avez une bonne machine intellectuelle, que vous êtes même parfois brillant, vous n'êtes pas des plus performants en ce moment. Mercure (qui représente votre mental) est en secteur 12, c'est-à-dire qu'elle est peu efficace) alors que vous recevez par ailleurs un bon aspect de Mars, planète d'impulsion, d'instinct. Aussi, 1er décan, ne réfléchissez pas trop.

Poissons

Né en février, vous n'aurez pas l'esprit tranquille tant que vous n'aurez pas réglé le problème administratif ou légal qui vous est tombé dessus au printemps dernier et qui revient à présent pour que vous puissiez y mettre fin. Il y a peut-être un conflit à ce propos en ce moment (jusqu'au 27 décembre), mais Jupiter (la Loi) sera dans votre décan jusqu'au 12 février et vous ne serez pas en paix intérieurement avant cette date.