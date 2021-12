L’horoscope du mercredi 15 décembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous avez envie de mordre la vie à belles dents, 1er décan, et les moyens de le faire. Montrez ce dont vous êtes capable et le courage qui est le vôtre quand vous avez décidé de vous attaquer à quelque chose. Jusqu'au 27, vos énergies se déploieront facilement, et vous pourrez les utiliser dans tous les domaines, celui de la compétition étant certainement le plus positif, parce que vous écraserez facilement vos adversaires.

Taureau

Dans votre 2e décan, la Lune rencontre Uranus et est en dissonance avec Saturne. Ce n'est pas top, votre ressenti étant que d'un côté vous avez besoin de votre liberté, de n'avoir aucune contrainte sur le dos (Uranus) et de l'autre la réalité (Saturne) ou les lois en cours vous empêchent d'être totalement libre. Il est possible aussi que cela vienne de quelqu'un, d'un supérieur, d'un parent, qui ne respecte pas vos besoins, quels qu'ils soient.

Gémeaux

Vous avez l'impression que vos proches sont plus agressifs que d'habitude, un sentiment qui vous met mal à l'aise depuis quelques jours et qui vous donne envie d'aller voir ailleurs (1er décan). Cela dit, c''est peut-être l'ambiance générale que vous trouvez agressive et qui vous incite à vous mettre en retrait. Vous avez mille fois raison de ne pas mettre votre grain de sel dans les conflits, qu'ils viennent de votre entourage ou, des réseaux sociaux.

Cancer

Vos pensées, vos préoccupations tourneront autour de vos amis aujourd'hui. Certains d'entre eux pourraient être mal en point et vous vous demanderez comment vous pouvez les aider. Toutefois, il est aussi possible que l'un de vos projet ou même votre avenir soit au centre de vos pensées. Vous aurez une petite tendance à être négatif quant à ce que vous réserve l'avenir (Uranus vs Saturne), mais qui vous dit que vous avez raison ?

Lion

Je vous le répète, si jamais vous n'avez pas lu votre horoscope de lundi, le 1er décan reçoit d'excellents influx de Mars et, délivré des influx de Saturne, peut avancer plus rapidement et atteindre ses objectifs et voir ses souhaits se réaliser. En revanche, ce n'est pas une partie de plaisir pour le 2e décan qui se trouve confronté à Saturne (le passé, la dure réalité) et à Uranus (les contraintes qui privent de liberté). Faites le dos rond.

Vierge

2e décan, vous vous sentirez apprécié et respecté, vos idées et la manière dont vous les exprimerez impressionneront vos interlocuteurs et vous aurez le sentiment d'avoir une certaine importance. Cela ne durera que quelques heures et c'est probablement grâce à la qualité de votre travail, des soins que vous donnez par exemple, que vous éprouverez ces sentiments. Toutefois, les aspects de Saturne vous rendant très prudent, vous resterez réservé.

Balance

Mine de rien, vous avez un peu la hargne en ce moment, mais au positif ! C'est-à-dire que vous ne voulez rien laisser passer et que vous trouvez que cela a assez duré comme ça ! 1er décan, les freins, les ralentissements, tout cela est derrière vous, vous le sentez et vous avez besoin d'appuyer sur l'accélérateur, de donner des coups de pied au derrière de ceux qui prennent trop leur temps. Efforcez-vous de dire ce que vous pensez, sans mettre de filtres.

Scorpion

Ce n'est pas facile en ce moment pour ceux du 2e décan qui doivent gérer des contraintes, un problème relationnel pour beaucoup, et en même temps qui se sentent désarmés parce qu'ils ne peuvent pas agir comme d'habitude ; ils doivent tenir compte de lois (morales ou civiles) qui les empêchent de faire comme ils veulent. Né entre le 2 et le 6 novembre en particulier. Il se peut aussi que vous ayez un problème avec un membre de la famille.

Sagittaire

Je vous l'ai dit lundi, Mars est dans le 1er décan de votre signe et si vous ne débordez pas d'énergie, c'est d'impatience et de nervosité dont vous débordez. Le mieux est de vous dépenser, et donc de brûler cette énergie qui est en trop et qui vous met d'humeur coléreuse. Toutefois, à cause de votre impulsivité, vous pouvez avoir des gestes brusques, mal contrôlés et il se peut que vous vous fassiez mal : brûlure, coupure, etc.

Capricorne

Vous serez sensible aux bons influx de la Lune aujourd'hui, surtout 2e décan. Il est même possible que vous vous sentiez revivre, parce que vous avez décoincé quelque chose. Un sentiment de liberté peut vous habiter, profitez-en. Cela dit, il y a également, en même temps, un aspect de Saturne (votre maître) et cela peut limiter votre impression de confort et de bien-être. Mais il faut probablement du temps pour que tout soit OK.

Verseau

Tout va comme sur des roulettes pour le 1er décan, vous avez mis le turbo et tout avance beaucoup plus vite. Il n'en va pas de même pour le 2e décan, qui se trouve confronté à une dissonance entre Saturne, le passé, et Uranus l'avenir. Ou aussi, le besoin de garder et celui de jeter et même les restrictions et leur contraire, les libertés. Ces prévisions sont écrites début novembre, peut-être y a-t-il un retour du virus et les restrictions qui vont avec ?

Poissons

Vous apprécierez les influx lunaires de ce jour, ils indiquent que vous serez d'excellente humeur, que vous ne prendrez pas les choses trop au sérieux et que vous marquerez des points auprès de ceux que vous aimez. Ils se rapprocheront de vous, vous appelleront, vous demanderont des conseils, tout ça parce que vous émettrez des bonnes ondes. Comme quoi, la disposition d'esprit, positive ou négative, compte énormément.