L'horoscope du samedi 16 septembre 2023

Bélier

Dans votre signe opposé, mais complémentaire la Balance, la Lune et Mars se rencontrent. Il se peut que vous ayez du mal à supporter la présence de quelqu’un. Ça peut être votre partenaire, puisque la conjonction a lieu dans le secteur qui le/la représente, mais certains sont célibataires et c’est un voisin ou un proche : n’importe qui risque de vous insupporter pendant quelques heures. Cela peut aussi se passer chez des amis qui vous ont invité à faire la fête.

Taureau

2ème décan, vous recevez les influx de la Lune et de Mars, il est possible que vous, si calme d’habitude, soyez un peu nerveux aujourd’hui. Peut-être parce qu’on vous mettra la pression. On vous dira de vous dépêcher et plus vous vous sentirez obligé de faire vite, plus cela vous énervera. Pour arranger les choses et ne pas avoir à subir de pression, essayez de ne pas faire attendre les autres : si vous pensez que c’est là que se situe votre indépendance, vous vous trompez.

Gémeaux

Occupez-vous de vous aujourd’hui, rien ne vous fera plus plaisir et ne vous détendra plus que de vous chouchouter et même de vous offrir un petit cadeau, n’attendez rien des autres. Non pas qu’ils vous veuillent du mal, au contraire, mais il n’y a que vous qui saurez comment vous faire du bien aujourd’hui ; à la rigueur quelqu’un de très proche, votre chéri/e, saura vous comprendre et comprendre vos besoins. En tout cas si vous êtes du 2e décan.

Cancer

Vous vous en voudrez pour avoir réagi de manière trop émotionnelle, mais il faut dire qu’un proche vous cherche, 2e décan : vous devriez prendre des distances avec cette personne. Il ou elle connaît très bien votre point faible, le fait que vous êtes sensible à tout et il/elle en joue, ce qui n’est pas bien. On peut penser que c’est quelqu’un de toxique pour vous, sauf si la situation est exceptionnelle, si cela ne se répète pas régulièrement.

Lion

Toujours chanceux, si vous êtes du 2e décan (né entre le 2 et le 12 août). La conjoncture d’aujourd’hui vous invite à la promenade, à contempler de beaux endroits, ou de belles choses. Vous pouvez en