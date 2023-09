L'horoscope du vendredi 15 septembre 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.



Bélier

Entièrement dédiée à vos occupations quotidiennes, au travail ou à votre forme, la Nouvelle Lune vous invite à faire du nouveau dans l’un de ces domaines. Peut-être dans l’organisation de votre travail quotidien, un changement d’horaires par exemple, ou de service, avec de nouveaux collègues... À moins que vous n’ayez décidé de sculpter votre corps en allant à la salle de sport. Accessoirement, certains surveilleront leur façon de se nourrir.

Taureau

Une dynamique Nouvelle Lune qui se relie à Uranus, laquelle occupe votre 3e décan. On sait les bouleversements qui accompagnent souvent le transit de cette planète, mais la nouvelle Lune pourrait vous en faire voir les côtés positifs, ce que vous pouvez en retirer de satisfaisant, quelle que soit la situation rattachée à Uranus. Si vous avez (re)pris votre indépendance par exemple, vous pourrez constater les avantages que vous en retirez. Et qui ne sont pas minces.

Gémeaux

La Nouvelle Lune est un peu énervante dans la mesure où elle décuple votre activité mentale, déjà très forte en général. Vous avez probablement un problème à traiter (3e décan) et si des solutions vous sont apparues, il n’est pas simple de les appliquer car vous pouvez avoir affaire à une fronde de votre entourage. On ne veut pas des décisions que vous prenez, or vous pensez qu’il n’y a pas d’autre moyen de retrouver votre équilibre.

Cancer

Le 3e décan est mis en vedette par la Nouvelle Lune, qui vous relie encore plus à la planète de l’évolution, Uranus. Il y a un vrai changement en cours, des ouvertures sur le plan professionnel, peut-être grâce à une mutation, et même à un départ à l’étranger pour certains. À moins que vous ne changiez totalement d’environnement en quittant un travail pour un autre, ou même en déménageant dans une autre région.

Lion

Le Soleil et la Lune sont réunis dans le 3e décan de la Vierge, en regard de votre 3e décan, et vous invitent à vous adapter à une situation nouvelle dans le domaine de l’argent. Et ce n’est pas forcément à votre avantage, mais il en a été décidé ainsi et vous ne pouvez pas faire autrement. Si vous êtes indépendant certains changements vous impactent, mais pas de la bonne manière. Par ailleurs, l’argent ne rentre pas aussi vite qu’attendu !

Vierge

C’est la vôtre et elle est chanceuse, parfois surprenante et provoquante. En fait, 3e décan, cette Nouvelle Lune est en harmonie avec Uranus, dont vous savez qu’elle est aussi en phase avec vous ! Il ne va pas forcément ce passer quelque chose (et encore), mais peut-être que vous constaterez à quel point vous avez évolué et pris des libertés que vous ne vous autorisiez pas auparavant. Et si ce n’est pas encore fait, dites-vous que vous avez du temps : jusqu’en 2025 !

Balance

3e décan la nouvelle Lune vous regarde depuis un secteur qui n’est pas très facile parce qu’il parle de soucis, d’inquiétudes, qui n’ont la plupart du temps aucune base réelle. Toutefois, cette Nouvelle Lune a un côté très positif, c’est que vous disposez d’une très forte puissance de travail et que vous en ferez même un peu trop, au risque de vous disperser, et de commettre des erreurs. Essayez juste d’en faire un peu moins en quantité et plus en qualité.

Scorpion

C’est le bon moment, jusqu’au prochain quartier de Lune, pour mettre en place l’un de vos projets ou pour voir l’un de vos espoirs se concrétiser. En tout cas si vous êtes du 3e décan. Et si vous êtes de ceux qui ont un problème de couple ou d’association, cette Nouvelle Lune peut vous permettre de donner un nouveau départ à la relation, tout en corrigeant un ou des comportements qui sont, en partie, la cause du problème que vous rencontrez depuis des mois.

Sagittaire