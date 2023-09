L'horoscope du dimanche 17 septembre 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.



Bélier

Pas sûr que Mercure joue un grand rôle, mais 1er décan si vous utilisez des outils pour votre travail et si l’un d’entre eux est tombé en panne, ce sera arrangé d’ici mercredi. Cela dit, vous n’avez peut-être pas eu de problème, juste une petite coupure d’électricité, un téléphone qui fonctionne mal, ce genre de détails casse-pieds sur le moment mais qui s’arrangent rapidement et qu’on oublie tout aussi vite. Certains ont pu aussi avoir un rhume, une indigestion...

Taureau

A présent qu’elle a repris sa course, Mercure sera une alliée pour ceux nés après le 29 avril. Jusqu’au 5 octobre, vous n’aurez aucune difficulté à établir des contacts intéressants. Que ce soit professionnellement, avec une clientèle ou des prestataires par exemple, ou dans votre vie privée avec des proches dont vous vous étiez éloigné/e, ou qui vous avaient délaissé/e. Mais ne vous attendez pas à de grands moments, ce sont toujours des situations très normales et même banales avec Mercure.

Gémeaux

Parviendrez-vous enfin à chasser vos pensées pessimistes, vous qui êtes si optimiste de nature ? Né fin mai, si vous êtes fâché avec un proche, le dialogue pourrait être rétabli. Mais cela prendra du temps pour que vous soyez vraiment réconciliés car vous avez affaire à quelqu’un qui n’oublie pas, alors que vous le Gémeaux, vous oubliez rapidement. Cela dit, vous pouvez aussi avoir du mal à communiquer avec l’un de vos enfants et cela a des chances de s’améliorer, mais très progressivement.

Cancer

Mercure rétrogradait depuis fin août et vous étiez probablement très occupé, un peu trop même, en tout cas 1er décan. Vous allez pouvoir respirer à partir d’aujourd’hui. De plus, des détails ont pu vous contrarier, un proche qui ne répondait pas assez vite à vos appels, un enfant avec lequel vous aviez du mal à vous comprendre... Des détails de la vie courante finalement, auxquels on prête attention sur le moment et qui ne sont ennuyeux que lorsqu’ils se répètent sur une longue période.