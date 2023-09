L'horoscope du jeudi 14 septembre 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.



Bélier

Votre humour grinçant pourrait faire rire, mais veillez à ce qu’il ne fasse pas pleurer. Il y a des jours, quand Mars s’oppose à vous, où vous pouvez vous montrer agressif, mais sans l’être directement. L’humour fait partie des armes d’attaque et de défense quand on est Bélier. Mais cet humour a pour but d’égratigner ceux qui s’en prennent à vous. Aussi, soyez prudent dans votre manière de vous exprimer, notamment 1er décan et surtout né autour du 29 mars. Cela dit, l’inverse peut être vrai et vous pouvez être victime d’un humour agressif.

Taureau

C’est tout bon aujourd’hui pour le 2e décan (1er au 10 mai, je le rappelle). Lune et Jupiter s’allient, alors que Jupiter est chez vous. Cela signifie qu’un membre de votre famille aura pour vous des regards ou même des mots admiratifs et que vous vous sentirez comme mis sur un piédestal. Mais attention à ne pas vous prendre pour un Dieu de l’Olympe ! De plus, dans certains cas, vous le savez, Jupiter peut vous valoir une importante injustice et vous devez vous défendre !

Gémeaux

C’est au tour du 2e décan de devoir supporter la Lune en Vierge, qui est souvent votre "pire ennemie" car vous avez sur vous un regard très critique. Ou alors vous êtes mal fichu, sans vraiment savoir pourquoi, peut-être tout simplement parce qu’avec la Lune en Vierge, votre mental est en surchauffe et que vous avez mal dormi ? Demain ce sera au tour du 3e décan, avec une nouvelle Lune.

Cancer

2e décan, la bonne fortune est avec vous aujourd’hui. Bien sûr, ce sera plus ou moins sensible selon votre thème natal, mais dans l’absolu, Jupiter étant activée par la Lune, vous aurez un très beau témoignage d’amitié, quelqu’un vous aidera avec plaisir ou c’est vous qui aiderez avec plaisir un ami en difficulté et cela vous fera autant de bien qu’à lui/elle. Vous aurez sûrement quelques bons conseils en réserve !

Lion

D’un jour à l’autre, le ciel change et vos humeurs aussi ! Hier moroses, aujourd’hui elles seront joyeuses pour le 2e décan. Vous pourrez être content de vous, d’un résultat obtenu, ou même d’une acquisition qui a de l’importance à vos yeux. Certains, bons négociateurs, pourraient obtenir une prime, une augmentation ou renégocier un prêt à leur avantage. Bref, sur le papier en tout cas, c’est une journée profitable au 2e décan. Demain, nouvelle Lune pour le 3e décan !

Vierge

La Lune est toujours dans votre signe, d’ailleurs c’est la nouvelle Lune la nuit prochaine, et dans la journée l’astre de la nuit forme un bon aspect avec Jupiter. Aussi, 2e décan, il se pourrait qu’un événement, un échange, une idée, etc. vous rende très joyeux. C’est ce qui arrive avec Jupiter : il y a même de l’exaltation parfois. Si vous n’avez aucune dissonance des planètes de votre thème, on peut dire que vous êtes dans une période où tout est ouvert et où la vie vous sourit.

Balance

2e décan, Mars est chez vous mais ne vous inquiétez pas, elle ne forme aucune dissonance. C’est peut-être un signal de départ, vous démarrez une activité ou vous mettez en marche pour concrétiser l’une de vos idées. Cela peut aussi doper votre créativité, tout ça si Mars était positive à la naissance. Sinon, vous serez de mauvaise humeur, un peu vindicatif, ou passif-agressif pendant 3 ou 4 jours.

Scorpion

L’amitié et surtout l’entraide sont au premier plan avec la Vierge aux commandes. Et la nouvelle Lune de demain a pour missions de vous confirmer que plus vous serez prêt à donner de votre temps, de votre intelligence et de votre intuition à vos proches, plus vous vous sentirez en phase avec vous-même et avec vos désirs inconscients. Cela dit, si vous avez vous-même besoin d’un coup de main, vous n’aurez pas à chercher bien longtemps qui vous pouvez solliciter.