L'horoscope du vendredi 10 mars 2023

Bélier

Tout comme Mars, le Soleil entame une dissonance avec Neptune, dont nous avons déjà parlé et dont nous reparlerons parce qu’elle peut être en lien avec des débordements, des problèmes avec l’eau ou avec des liquides toxiques. Vous n’êtes pas directement concerné, mais cela peut avoir un effet sur votre entourage. Toutefois, vous pourriez aussi apprendre des nouvelles qui vous dégoûteront ou vous mettront en colère.

Taureau

La dissonance Mars-Neptune dont je vous ai déjà parlé représente une sorte d’envahissement, ou de brouillard et même parfois de gros mensonge. Cette dissonance est activée à présent par le Soleil et cela ne va pas vraiment vous plaire. Même si elle ne s’adresse pas à vous, des proches, des amis, peuvent en être affectés. On peut aussi imaginer des pluies, des liquides toxiques, ou alors une trahison.

Gémeaux

Mars et Neptune vont se rappeler à votre bon souvenir, le Soleil venant activer cette méchante dissonance. Mars est chez vous, 3e décan, il est donc possible que vous soyez victime d’une personne manipulatrice, menteuse, une sorte d’escroc. La fuite peut être une solution. Mais il s’agit peut-être d’événements dans l’actualité face auxquels vous vous sentez impuissant et sur lesquels vous portez un regard dégoûté.

Cancer

Le Soleil vient activer la dissonance entre Mars et Neptune, ce n’est pas de bon augure pour les prochains jours. Vous n’êtes pas directement intéressé par cet aspect, mais vous êtes quelqu’un de sensible, d’émotif et on peut penser que cela provoquera en vous des émotions fortes. Un problème avec l’eau, donc des inondations ? A moins que quelque chose de toxique, une fumée, ne s’échappe d’une usine ?

Lion

La conjoncture n’est plus aussi positive car le Soleil vient rejoindre Neptune et renforce sa dissonance avec Mars. Il se peut qu’une situation soit soudain hors de contrôle, ou qu’il se passe quelque chose face à quoi vous êtes impuissant. En bon signe de Feu vous aimeriez réagir, mais vous n’en avez pas la possibilité et cela peut vous mettre en rage. Et ça risque de durer plusieurs jours, au moins jusqu’au 17 ou 18.

Vierge

Si vous êtes du 3e décan, vous êtes au centre d’une sorte de tempête qui n’est peut-être pas sur vous, mais qui vous impacte malgré tout, ne serait-ce que sur le plan émotionnel. Il n’y a pas trente-six manières d’y faire face, vous pouvez faire comme si ça n’existait pas, ou alors vous demander comment agir pour aider. Mais il semble que l’entraide ne soit pas possible et pour vous, la Vierge, c’est déprimant.

Balance

Ça se passe probablement loin de chez vous, mais la conjoncture nous dit que vous êtes très sensible et ému par ce qu’il se passe quelque part dans le monde. En effet, le Soleil rejoint Neptune et se met lui aussi en dissonance avec Mars ; on pourrait parler de colère des éléments, de glissements de terrain, de nuage ou de pluie toxique... En tout cas cela peut être quelque chose qui est relié à l’élément liquide.

Scorpion

Vous avez plutôt envie de rester sous la couette ce matin, soit parce que vous avez le sentiment que vous n’avez pas assez dormi, soit parce que ce qu’il se passe dans le monde extérieur ne vous plaît pas. Mais vous n’y pouvez rien et il faudra bien sortir du lit à un moment ou à un autre. Vous vous poserez alors une question : est-ce que par hasard on ne vous raconterait pas des histoires...

Sagittaire

On reparle de la dissonance entre Mars et Neptune, car le Soleil vient l’accentuer. Peut-être que vous n’y êtes pas sensible ou que vous préférez faire l’autruche, mais il se passe quelque chose qui a des répercussions sur tout le monde (Neptune) et qui peut être lié à une pollution, ou à quelque chose de toxique en tout cas. Le 3e décan y est plus sensible que les autres et il ne pourra pas se mettre la tête dans le sable.

Capricorne

3ème décan, une rapide opposition entre Lune et Vénus pourrait vous déstabiliser. Soit dans le domaine amoureux où vous penserez trop à quelqu’un du passé, soit dans le domaine familial où vous vous inquièterez pour un proche, soit encore sur le plan personnel où vous ne vous aimerez pas. Quelle que soit la raison de ce désamour, franchement, vous avez tort. Cela vous apporte quoi ? Chassez ces doutes sur vous-même !

Verseau

Le contexte n’est vraiment pas très calme et si vous étiez cool hier, ce n’est plus le cas aujourd’hui car la conjoncture est difficile. Le Soleil a rejoint Neptune et ils sont en dissonance avec Mars. Peut-être que l’économie passe par des mauvais moments, ou qu’il y a un problème météorologique, écologique, quelque part. Peut-être aussi que vous aimeriez sauver un proche qui a sombré dans la dépendance.

Poissons

Un petit retour sur la dissonance entre Mars et Neptune, qui touche le 3e décan, mais dont tout le monde a des échos : il y a une notion d’embourbement, de débordement, voire d’acte malveillant, de trahison dont l’un de vos proches, ou vous, pourriez être victimes. Mais il peut aussi s’agir d’un pays, et d’une possibilité d’envahissement. Mais n’oublions pas que Neptune représente les liquides – parfois ceux qui sont toxiques.

