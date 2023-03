L'horoscope du samedi 11 mars 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous aimez les surprises, être étonné ? Il est possible que cela vous arrive aujourd’hui, 2e décan. Mais attention à ce qu’on vous dira, n’y croyez pas automatiquement, ayez l’esprit critique. Car s’il y a un bon aspect Mercure/Uranus (la surprise), il y a aussi la fameuse dissonance dont je vous parlais hier et qui est très trompeuse, menteuse, dissimulatrice. Aussi, demandez à vérifier les informations qu’on vous transmet.

Taureau

Rien de mieux qu’une harmonie Mercure/Uranus pour vous sortir de l’anesthésie provoquée par la conjonction entre Mars et Neptune. Une parole qui tombe au bon moment vous réveillera. Peut-être que c’est un proche qui vous dira quelque chose qui fera « tilt » ou que vous entendrez quelque chose à la radio/télé ou sur Internet qui vous donnera la solution pour vous sentir plus alerte, plus vif et pour mieux comprendre la situation.

Gémeaux

Il pourrait être question d’un projet que vous avez du mal à mettre en place ou d’un espoir que vous entretenez. Peut-être recevrez-vous un petit coup de main aujourd’hui, mais soyez patient. Je sais bien que ce n’est pas votre fort, vous êtes très rapide en général, donc pressé, mais vous êtes confronté à un contexte qui vous empêche d’atteindre vos objectifs du moment (2e décan). Quant au 3e décan, la conjoncture est la même qu’hier, malheureusement.

Cancer

Vous entendrez des paroles qui seront porteuses d’espoir aujourd’hui. Quelqu’un de bien renseigné apparemment. Ce qu’il/elle vous dira tranchera sur ce que vous pensez être la vérité. La personne qui vous parlera – directement ou indirectement par la voie des ondes – tiendra un discours qui dira le contraire de ce que vous entendez habituellement... Mais justement, cela ira dans le sens de ce que vous dit votre intuition.

Lion

N’essayez pas de changer ce que vous ne pouvez pas changer, vous n’êtes pas passif, ne vous en voulez pas d’être inactif, il y a plein de situations qui ne dépendent pas de vous. Cela ne veut pas dire que vous n’y êtes pas sensible, et on peut même penser que cela vous tourmente de ne pas avoir de solution. Pourtant, il est possible qu’une idée germe dans votre tête et que ce soit une belle idée, porteuse d’espoir.

Vierge

Le bon aspect entre Mercure et Uranus vous touche de près, 2e décan : il se peut que vous ayez encore plus envie de vous sentir libre de toute attache, un processus qui est en place depuis un an. Et vous allez y arriver ! Notamment si vous êtes né après le 8 septembre : Uranus est à la tâche et à chaque fois qu’une planète l’active, vous faites un pas en avant vers cette libération attendue. Normalement vous devriez aboutir d’ici la fin du mois de mai.

Balance

Mars, planète de conflits est très active ce week-end. 3e décan, il est possible que vous soyez en désaccord avec votre partenaire et que l’ambiance soit orageuse. Mais cela peut être extérieur à votre couple. Si c’est le cas, vous pourrez parler du problème en question et la conjoncture vous engage à faire ce que vous savez le mieux faire : trouver des solutions qui vous plaisent autant à vous qu’à l’autre. C’est une question de justice, n’est-ce pas ?

Scorpion

La Lune transite votre signe aujourd’hui et demain, ce qui évidemment accentue votre sensibilité et booste votre imagination. Ne laissez pas vos fantasmes prendre le pouvoir, restez rationnel. Même si la réalité est, peut-être, très irrationnelle en ce moment... Toutefois, un bon aspect entre Mercure et Uranus pourrait vous être utile pour penser votre situation, ou la situation générale, d’une autre manière et trouver des idées malignes. Ou adopter celles d’un proche.

Sagittaire

Si vous le pouvez, mettez-vous au vert ce week-end et essayez de vous changer les idées, surtout 3e décan. Mais de toute façon, où que vous soyez, vous serez obligé de faire de l’introspection. Même si vous êtes d’un autre décan : la Lune est en Scorpion, dans votre secteur 12, et il faut que vous vous analysiez un peu. Toutefois, pour certains, la conjoncture vous permettra d’analyser une situation qui n’est pas la vôtre mais qui est source de questionnements.

Capricorne

2e décan, vous recevez de bons influx de Mercure et d’Uranus. C’est rapide, certes, mais cela suffira à vous donner une idée à laquelle personne n’a pensé et qui pourrait être reprise par d’autres. Si vous la partagez, bien sûr ! Je crains qu’avec la Lune du Scorpion, qui aime le mystère, vous ne gardiez ce que vous pensez pour vous. Par ailleurs, une visite inattendue, et pourtant espérée, pourrait aussi être au programme aujourd’hui ou demain.

Verseau

Depuis votre secteur financier, Mercure est aujourd’hui parfaitement alignée avec Uranus, votre planète maîtresse. Une rentrée imprévue ? Une proposition qui pourrait être lucrative ? Si vous êtes du 2e décan, vous serez plus sensible à cet aspect que les autres. D’ailleurs, le 3e décan a d’autres chats à fouetter avec les dissonances Soleil/Neptune et Mars. Il se peut qu’on vous réclame une grosse somme et qu’il y ait – peut-être – une erreur.

Poissons

La bonne relation entre Mercure et Uranus est exacte aujourd’hui, 2e décan elle pourrait vous aider à mieux comprendre ce qui se cache derrière des paroles un peu trop alambiquées à votre goût. Parfois, les gens s’expriment mal ou ils emploient (souvent exprès), un langage très technique et que vous ne pouvez pas comprendre. Le mieux, si vous êtes confronté à ce genre de situation : faire répéter votre interlocuteur en affichant un grand sourire.

