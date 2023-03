L'horoscope du dimanche 12 mars

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous n’aimez pas trop vous reposer, vous avez tout le temps besoin de bouger, mais la conjoncture vous dit qu’un peu de paresse en ce dimanche ne vous ferait pas de mal, bien au contraire. Essayez de laisser votre imagination vagabonder et vous présenter des scénarios de réussite, de bien-être, de tout ce que vous souhaitez et qui vous ferait plaisir. Parfois, le fantasme fait autant de bien que la réalité, le corps le vit comme vrai !

Taureau

3e décan, non seulement vous êtes débarrassé des rigueurs saturniennes, mais Neptune est en phase avec vous et révèle le lien que vous pourriez avoir avec l’invisible, une forme de spiritualité. Il se peut que, depuis quelque temps, vous vous soyez mis à étudier une religion, une philosophie et que cela vous ouvre des perspectives. Mais vous pouvez aussi avoir intégré une association, un club, quelque chose qui vous réunit à ceux qui partagent vos valeurs.

Gémeaux

Un travail à finir ? Des rangements à grande échelle à faire chez vous ? En tout cas, vous ne chômerez pas aujourd’hui, et vous serez vraiment heureux lorsque vous aurez tout terminé. Quand vous aurez fait le vide de paperasserie, de courrier qui traîne, de factures impayées, etc... Tout ce que vous avez reporté au lendemain et qui a fini par faire un tas. Vous en débarrasser sera déjà une sorte d’allègement de votre charge mentale, envahissante pour certains.

Cancer

Pas de mauvaises vibrations pour vous en ce dimanche, les astres proposent mais vous disposez. Vous avez donc intérêt à être dans la séduction, et pas avec une seule personne, avec tout le monde ! Vous ne pouvez pas savoir à quel point cela vous fera du bien de sentir que vous plaisez et que l’on réagit à vos sourires – quel que soit votre âge ! La séduction n’a rien à voir avec la fraîcheur d’un physique, ou avec les canons actuels de la beauté.

Lion

Vénus et Mars étant en harmonie avec le 3e décan, ce dimanche devrait être très agréable en famille, seul à la maison ou avec une personne que vous considérez comme étant de votre famille. Eh oui, on peut apprécier d’être seul chez soi, de profiter de son espace, surtout si on a tout le temps du monde autour de soi au travail... C’est même quelque chose qui peut être très reposant et ressourçant. Ne vous en culpabilisez pas.

Vierge

3ème décan, écoutez ce que vous dit votre intuition, elle vous parle en ce moment et même si vous ne souscrivez pas aux paroles de vos petites voix intérieures, vous finirez bien par les suivre ! En effet, à partir de mai, Uranus entamera un bon aspect avec vous pour 18 mois et cela aura un effet libérateur. Peut-être que vous n’y songez pas encore pour l’instant, mais ce besoin d’autonomie prendra de l’importance ces prochains mois.

Balance

En principe, vous êtes quelqu’un qui sait pardonner et c’est ce que vous ferez aujourd’hui si vous êtes du 3e décan et que vous avez eu un léger désaccord avec votre conjoint ou ami/e. En revanche, il n’est pas sûr que vous oublierez car vous avez de la mémoire et même si vous ne voulez garder que le positif, le négatif reste toujours quelque part. Ce n’est pas du ressentiment, loin de là, et il faut être fier d’avoir de la mémoire, ce n’est pas donné à tout le monde.

Scorpion

C’est une bonne Lune qui vous accompagne en ce dimanche, elle accentue votre intuition et votre réceptivité. C’est ce qui fait de vous en général un bon psy, quelqu’un à qui l’on se confie. Vous, en revanche, vous ne vous confiez pas facilement, vous avez un côté un peu hermétique et mystérieux. Mais cela fait partie de votre charme. Charme dont vous usez toujours très subtilement, sauf quand Vénus est en Bélier, comme en ce moment !

Sagittaire

Même conseil qu’hier étant donné que la Lune est toujours en Scorpion et que dans ces cas-là mieux vaut vous occuper de votre intérieur, dans tous les sens du terme, que d’aller courir le guilledou. Cela s’adresse au 3e décan, comme hier mais heureusement, Vénus forme un bon aspect avec vous, ce qui fait que vous aurez malgré tout du plaisir : peut-être que vous serez content d’être avec vous-même ou qu’on vous fera un compliment.

Capricorne

C’est au tour du 3e décan d’être entouré de bonnes ondes, de vibrations très tendres pour certains et même si Vénus, qui représente votre partenaire n’est pas au diapason, l’amitié remplira les vides. Elle a eu son importance pendant que Pluton traversait votre décan, elle vous a aidé à surmonter des crises, et vos relations sont solidement installées. De plus, Pluton est sur le départ et il ne va plus y avoir de crises... Elles seront pour votre voisin Verseau.

Verseau

Il y en a qui disent que vous êtes égoïste que vous ne pensez qu’à vous, et d’autres qui vous mettent sur un piédestal pour votre côté humain. Mais n’oubliez pas que chacun a sa définition de l’égoïsme... Depuis la nuit des temps les astrologues disent que vous êtes individualiste, ce qui est vrai et ce n’est pas la même chose que d’être égoïste... S’il n’y avait pas de distinction, il n’y aurait pas deux mots différents... En tout cas, pensez à vos plaisirs aujourd’hui !

Poissons

Un bon dimanche a priori ! Vous êtes du 3e décan et vous voyez enfin Neptune s’éloigner de votre Soleil, ce qui à terme va vous changer la vie. Mais elle est encore active aujourd’hui, ne vous égarez pas. Dans tous les sens du terme. C’est-à-dire que si vous prenez la voiture, vous pourriez vous tromper de route, par exemple. Mais vous pourriez aussi vous égarer en mangeant ou buvant un peu trop... 2ème décan, Mercure et Uranus vous réservent encore de l’inattendu.

