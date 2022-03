L'horoscope du jeudi 3 mars 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Je reviens sur la rencontre de Vénus, Mars et Pluton qui est encore exacte et doit faire souffrir, d'une manière ou d'une autre, les natifs de la fin du signe (nés après le 14 avril). Soit vous êtes dans une impasse professionnelle, pas de boulot et grosses difficultés à en trouver, soit vous avez-vous-même fait en sorte de vous retrouver dans l'obligation de rompre une relation qui vous faisait du mal.

Taureau

Les imprévus et les retournements de situation sont légion depuis quelques temps chez les Taureau du 2e décan. L'imprévu peut venir d'un projet qui est annulé, ou d'un ami que vous rejetez ou qui vous rejette parce que vous n'avez pas les mêmes idées... Les retournements de situation auront lieu dans votre boulot, avec un changement à la direction, annoncé ou effectif. Et ça ne vous plaît pas.

Gémeaux

3e décan, vous recevez à présent un rapide mais positif aspect de Mercure jusqu'au 10 mars. Une bonne période pour faire des démarches, solliciter un rendez-vous ou encore pour vous documenter sur un sujet précis. La plupart du temps l'aspect ne durera qu'une journée pour chacun. 2e décan, la conjonction du Soleil et de Jupiter peut vous confronter à l'autorité et à votre désir de la fuir.

Cancer

La nouvelle Lune d'hier est encore favorable au 2e décan, mais c'est le 3e décan qui semble en baver depuis quelques jours avec la conjonction Vénus, Mars, Pluton face à lui. Une grosse crise dans votre couple ou dans une relation professionnelle ? En tout cas, l'aspect se terminera dimanche et vous passerez à autre chose. 1er décan, Vénus et Mars seront alors liées à votre productivité.

Lion

C'est tout juste si vous aurez le temps de vous apercevoir de ses influx, Mercure sera face à vous à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 10. On peut vous inviter quelque part, vous proposer un rendez-vous, ou encore vous pouvez avoir un accord à discuter, un contrat à signer. Quoi qu'il en soit, le seul élément qui semble clocher c'est l'argent et le fait que vous vous attendez à... un peu trop.

Vierge

Le plus intéressant en ce moment, c'est l'aspect harmonieux entre le Soleil et Uranus si vous êtes du 2e décan. Vous vous sentez plus libre d'exprimer vos idées et opinions,. Vous vous exprimerez de manière à choquer, à réveiller les consciences, bravo ! 3e décan, faites attention à ne pas vous attacher à quelqu'un qui ne mérite pas la gentillesse et la générosité que vous déployez à son égard.

Balance

3ème décan, vous êtes encore mal en point avec les dissonances que vous subissez, mais soyez courageux, elles se terminent en fin de semaine avec l'entrée de Vénus et Mars en Verseau. Les planètes seront au contraire en bon aspect avec la Balance, à commencer par le 1er décan. Pour vous, 3e décan, il faudra patienter pour pouvoir repartir du bon pied, mais ce sera fait début avril.

Scorpion

Je ne vous ai pas encore parlé de l'aspect entre le Soleil et Uranus qui est actif depuis la fin de la semaine dernière. Il crée des tensions, que vous ne vivez pas trop mal mais qui vous rappellent que vous avez un problème relationnel à régler et que vous ne devez surtout pas l'ignorer comme vous le faites en ce moment, 2e décan. 3e décan, seriez-vous en train de nouer un lien indéfectible ?

Sagittaire

Né après le 11 décembre, vous recevez de rapides mais bons influx de Mercure jusqu'au 10 mars. C'est le moment de solliciter un rendez-vous, à moins que vous ne croisiez justement la personne que vous voulez voir de manière imprévue. Vous provoquerez aussi des discussions où votre esprit de contradiction pourra s'affirmer ! 2e décan, prévoyez des complications jusqu'au 26 mars.

Capricorne

Comme annoncé, la conjonction Vénus, Mars, Pluton est exacte aujourd'hui et si vous êtes du 3e décan, il y a forcément de la passion et des frissons dans l'air. Mais tout n'est pas rose au royaume de l'amour (ou de l'argent), surtout quand Pluton est dans le coup ; il peut également y avoir un gros scandale. Il se peut aussi qu'une relation amoureuse soit vécue dans le secret et que ce soit douloureux.

Verseau

3ème décan, Mercure est de passage chez vous jusqu'au 10 mars, une conjonction qui va pimenter votre quotidien de rencontres imprévues, de propositions auxquelles vous ne vous attendez pas, ou encore de démarches qui connaissent un succès inattendu. Les coups de fil d'amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps seront également dans votre actualité, surtout demain et samedi.

Poissons

Mercure se rapproche de vous puisqu'elle atteint le 3e décan du Verseau. Si vous êtes né après le 10 mars, le souci que vous vous faites généralement pour les autres va être très accentué. D'une manière générale, et dans les détails aussi, vous trouverez que le monde va mal... A moins que ça ne soit l'un de vos amis qui ait des problèmes et, bien sûr, vous allez pouvoir faire quelque chose pour lui.