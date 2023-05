L'horoscope du jeudi 25 mai 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Quand la Lune traverse le Lion, en période Gémeaux, vous savez vous faire remarquer ! Vous parvenez à attirer l’attention en faisant du charme ou en mettant vos compétences en avant. Vous avez jusqu’à samedi, si vous avez une entreprise de séduction à mener auprès de quelqu’un que vous connaissez bien et que vous avez peut-être vexé récemment. Ou vous lui avez refusé quelque chose et vous voudriez vous rattraper.

Taureau

Mercure revient enfin dans votre 2e décan, comme la semaine du 10 avril, et va donc reformer sa conjonction avec Uranus d’ici quelques jours. Attendez-vous à changer d’avis sur quelqu’un, ou sur une situation, à moins que ça ne soit un proche qui vous annonce quelque chose de surprenant. Une information peut aussi avoir un effet de surprise sur vous. Certains, nés autour du 10 mai, pourraient s’intéresser à une nouvelle technique.

Gémeaux

Le Soleil et Mars sont toujours en bon aspect, ces deux planètes de Feu vous donnent la niaque, 1er décan, mais est-ce pour vous défendre ou pour attaquer ? Plusieurs possibilités : soit vous devez vous défendre contre un employeur qui vous rend responsable de ses problèmes, soit vous devez attaquer quelqu’un qui abuse, soit encore vous luttez contre un chagrin, une douleur. C’est positif, tout ce qui vous fait réagir est positif.

Cancer

2e décan, jusqu’au 4 juin, Mercure vous envoie des influx qui indiquent que vous ne manquerez pas d’idée, de solutions qui seront parfois un vrai soulagement, surtout né vers les 11, 12 juillet (semaine prochaine). En outre, les idées vous viendront également pour vos projets, pour défendre une cause ou encore pour donner de bons conseils à vos amis. Certains pourraient revoir une relation, quelqu’un qu’ils avaient rencontré début avril.

Lion

La Lune termine sa traversée de votre 1er décan et investit ensuite le 2ème un peu avant 14h. Elle sera en dissonance avec Uranus, ne vous étonnez pas si vous êtes nerveux et même anxieux, en particulier né autour du 12 août. Un des domaines de votre vie est instable, vous ne savez pas où vous allez et vous sentez insécure. Il est possible qu’un contrat ou une association passe un mauvais moment, ou qu’une rupture menace.

Vierge

En plus de Vénus qui vient de faire de très bons aspects de nature affective (ou financière) pour le 2e décan, Mercure vous envoie de bons influx à partir d’aujourd’hui. La planète du mental vous invite à ne pas vous focaliser sur les petites choses, sur les détails, mais à prendre de la hauteur afin d’avoir une vue d’ensemble de votre situation, qui n’est vraiment pas mauvaise ! Vous pourriez même recevoir des félicitations de votre ou vos chefs (semaine prochaine).

Balance

Vénus et Uranus sont en parfaite harmonie et si ce n’est pas l’amour qui vous électrise, c’est l’argent. 2e décan, et surtout né autour du 13 octobre, vous pourriez bénéficier du produit d’une vente, ou d’un bonus. Toutefois, l’argent peut aussi venir de quelqu’un de la famille qui se montrera généreux avec vous. 1er décan, né les 23, 24, 25 septembre, tout baigne pour l’un de vos projets est en train de se concrétiser plus vite que prévu.

Scorpion

2ème décan, vous retrouvez l’opposition de Mercure, comme la semaine du 10 avril, et sa future conjonction avec Uranus pourrait être libératrice. En tout cas si vous avez quelque chose de pesant en tête, si vous faites une fixation sur un sujet, avec Mercure vous allez trouver une idée pour vous détacher de ce qui vous « obsède ». Le mot est un peu fort, mais vous êtes quand même très déstabilisé par ce qui se passe (né autour du 12 novembre).

Sagittaire

Si vous êtes du 1er décan, il y a actuellement une dissonance entre Mars et Jupiter qui accentue votre tempérament de feu et vous insuffle une volonté inébranlable. Les autres n’ont pas intérêt à vouloir avoir raison contre vous car vous serez redoutable dans votre manière de réagir. Vous ne vous embarrasserez d’aucun principe, tout sera bon pour qu’on vous respecte. Et, apparemment, vous obtiendrez ce que vous voulez car vous serez le plus fort !

Capricorne

Ça continue à être une très bonne période pour le 2e décan, qui reçoit les influx de Mercure à partir d’aujourd’hui ; la planète refait le même parcours que la semaine du 10 avril, et si vous aviez eu un rendez-vous qui n’avait rien donné, ou si vous avez commandé quelque chose, eh bien cela va arriver dans les prochains jours. Il peut aussi être question d’un enfant à mettre au monde. Et si vous en avez un qui est déjà grand, vous serez fier de lui/elle.

Verseau

Uranus est réveillée par la Lune aujourd’hui et si vous êtes du 2e décan, elle vous a bien déstabilisé depuis plus d’un an. Né autour du 8 février, vous recevez encore sa dissonance, mais elle aborde le 3e décan du Taureau et y entrera vraiment le 28 mai. Si vous êtes du 3e décan, vous ressentez déjà ses influx qui génèrent de fortes tensions dans votre vie personnelle, intime, ou par opposition au Scorpion, dans votre vie professionnelle.

Poissons

Vous accueillez de nouveau les bons influx de Mercure si vous êtes du 2e décan. Ils ne sont pas essentiels, ils portent sur des choses du quotidien, mais elles prennent souvent de la place dans votre tête parce qu’elles vous demandent de vous organiser. Mercure va vous y aider pour vos rendez-vous, contacts, échanges de toute nature jusqu’au 4 juin et si vous avez un déplacement à faire, une démarche, vous aurez tout bien préparé !

