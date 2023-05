L'horoscope du mardi 23 mai 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Un peu de douceur aujourd’hui dans ce monde de brutes, la conjonction de la Lune et de Vénus éclaire votre intérieur, au sens propre comme au sens figuré. Soit vous serez content de tout, avec un sentiment d’allégresse, soit il se passera quelque chose d’agréable à la maison ou en famille. Cela concerne surtout le 2e décan. 1er décan, si vous y êtes sensible, il est possible que vous ayez une rentrée d’argent (né entre le 20 et le 24 mars).

Taureau

Si vous appartenez au 2e décan, chacun à votre manière vous exprimerez de l’amour. Peu importe à qui il s’adresse, ce qui compte c’est ce que vous éprouverez et les vibrations chaleureuses que vous émettrez : elles seront reçues cinq sur cinq par ceux qui vous entourent. Par ailleurs, Vénus étant en harmonie avec Uranus jusqu’à samedi, il n’est pas exclu que quelqu’un vous fasse de l’effet et que vous y pensiez beaucoup...

Gémeaux

La bonne conjoncture d’hier est toujours là et il s’y ajoute une harmonie entre Lune et Vénus exacte à 14h46. Tout cela devrait aiguiser vos appétits, financiers, sensuels ou gourmands. On peut même dire que vous vous lâcherez, en dépit du fait que certains surveillent ce qu’ils mangent afin de ne pas prendre de poids, ou pour ne pas trop dépenser. Mais on pourrait vous proposer un dîner à la dernière minute, vous aurez du mal à vous limiter.

Cancer

Dans votre signe depuis hier, la Lune rencontre Vénus (2e décan) sous le regard d’Uranus et la conjoncture est encore plus favorable aux coups de foudre, ou à des relations plus intenses et pimentées dans votre couple. Si vous faites une rencontre, vous vous lancerez dans la relation sans réfléchir, avec à la fois de la peur et de l’excitation. Cela mettra vos nerfs à rude épreuve, en particulier si vous êtes né autour du 12 juillet. C’est très chaud !

Lion

La rencontre Lune/Vénus a lieu dans votre secteur 12 et vous serez plus spectateur du bonheur des autres, qu’acteur. Cela dit, vous pourriez aussi être content de l’évolution d’une situation qui concerne le pays, votre communauté ou un groupe auquel vous appartenez. Mais la conjoncture insiste pour dire que vous n’êtes pas personnellement impliqué et même que vous préférerez vous cacher pour observer ; cela vous plaira plus que de participer.

Vierge

Plusieurs planètes se trouvent être en harmonie avec vous aujourd’hui, c’est donc une journée chanceuse, où la vie pourrait vous surprendre en vous faisant un petit cadeau que vous n’attendiez pas. Vous pourriez rencontrer par hasard quelqu’un avec qui vous avez été en relation il y a plusieurs années... A moins que vous ne retrouviez des amis pour sortir ce soir et que, dans ce groupe, il y ait quelqu’un qui vous plaît.

Balance

La Lune rejoint Vénus qui occupe le zénith de votre zodiaque, 2e décan, et c’est un indice favorable en ce qui concerne vos objectifs ou les priorités qui sont les vôtres. Apparemment, avec Vénus, vous pourriez être satisfait de votre travail et cela vous permettrait de ramasser des sous au passage. 3e décan, il peut y avoir un imprévu dans la soirée, vers 20h, une visite inopinée, une invitation de dernière minute ou encore des émotions fortes et parfois déstabilisantes.

Scorpion

Si vous êtes du 2e décan, plusieurs planètes vous regardent avec bienveillance et vous autorisent à être vous-même, voire à être une meilleure version de vous-même. Il est vrai que vous serez davantage en confiance et que ce que vous vivrez vous confortera dans l’idée que vous vous faites de ceux qui vous entourent. A moins que vous n’ayez des preuves que vos opinions sont les bonnes et qu’elles valent le coup que vous vous battiez pour elles.

Sagittaire

La rencontre du jour entre la Lune et Vénus se fait dans un secteur qui parle d’argent. Peut-être que vous allez ramasser une bonne somme suite à une vente ou à une bonne affaire où vous toucherez un bonus. Toutefois, cette conjoncture est aussi très sensuelle et il arrivera à certains que leur libido se fasse plus exigeante que d’habitude. Disons que quelqu’un pourrait beaucoup vous attirer et que vous aurez du mal à résister.

Capricorne

En Cancer, votre signe opposé mais complémentaire, la Lune rencontre Vénus et comme il s’agit de votre secteur du couple, soit votre chéri/e sera beaucoup plus gentil/le que d’habitude, soit c’est vous qui aurez envie de lui faire plaisir. Vous pourriez l’emmener au restaurant par exemple, ou voir un film. Mais quoi que vous fassiez (2e décan) vous serez content. Et si vous êtes célibataire, on pourrait vous présenter quelqu’un d’intéressant.

Verseau

Une association de la Lune et de Vénus produit toujours quelque chose d’agréable. Elle a lieu, pour vous, dans votre secteur 6 du travail quotidien, de la forme et du service. Peut-être va-t-on vous rendre un service appréciable, ou c’est vous qui rendrez service à une personne qui vous en sera reconnaissante. Il est possible aussi, 2e décan surtout, que vous ayez de bons résultats et que les compliments pleuvent. Une rencontre amoureuse au bureau ? Peut-être, quoique...

Poissons

Vous serez fan de la conjoncture de ce mardi, qui réunit la Lune et Vénus en Cancer, et en harmonie avec Uranus. Il peut y avoir un imprévu heureux, des sentiments que vous n’éprouvez pas souvent et qui vous surprennent, parce qu’ils sont provoqués par quelqu’un qui n’est pas votre genre... Mais, on ne sait jamais, vous avez peut-être intérêt à lui donner sa chance, avec Uranus on ne sait jamais comment les choses peuvent évoluer.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info