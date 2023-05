L'horoscope du dimanche 21 mai 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous apprécierez cette période, même si le contexte n’est pas toujours facile. En tout cas, vous serez mobile, rapide, votre curiosité sera très aiguisée et il semble que tout vous intéressera. Les infos vous feront vibrer et plusieurs autres planètes vous accompagneront pendant cette période qui pourrait être plus légère, plus gaie (pour vous). Mais pour cela, il faut tout de même attendre que les dissonances se terminent (fin mai).

Taureau

L’aspect matériel de la vie est mis en avant par les Gémeaux et il se peut que vous craigniez pour vos économies, 1er décan. Ne faites rien dans la précipitation, attendez que ça se calme. En principe, les dissonances vont se défaire d’ici fin mai et s’il y a eu un krach financier, il y aura un retour à la normale assez rapidement. Cela dit, s’il y a eu un autre événement inattendu, cela a pu vous faire peur non pour votre argent, mais pour votre bien-être personnel.

Gémeaux

Bon anniversaire ! Ceux qui le fêtent ces jours-ci ont la chance de recevoir de bons influx de Pluton pour plusieurs années. Tout ce que vous avez appris de la vie vous sera utile. Les épreuves que vous avez subies, vos apprentissages, formations, études, relations, toutes ces expériences accumulées, si elle sont intégrées, vont vous servir dans les années à venir. Pour l’instant, Pluton ne regarde que ceux nés aujourd’hui et demain, en principe.

Cancer

L’astre du jour, source de vitalité, s’installe dans votre 12e secteur qui représente votre vie intérieure, votre sens du sacrifice, la compassion dont vous pouvez et devez faire preuve. Peut-être avez-vous quelqu’un de malade autour de vous ? Dans ce cas, vous lui serez tout dévoué (1er décan pour le moment). Par ailleurs, faites quand même attention à ne pas être trop exigeant envers vous-même, la perfection n’existe pas.

Lion

Les Gémeaux, qui sont maintenant maîtres du zodiaque représentent vos projets, vos relations amicales et les petits coups de chance. Vous serez généreux avec vos amis et ils vous le rendront. Certains se verront proposer un travail grâce à leur réseau professionnel, d’autres obtiendront de la reconnaissance parce qu’ils se seront montrés solidaires, c’est-à-dire qu’ils auront soutenu quelqu’un, ou qu’ils auront défendu une cause.

Vierge

Quel que soit votre travail, ou les objectifs que vous poursuivez, quand le Soleil est en Gémeaux une réussite se profile. Sauf 1er décan, Saturne vous met des bâtons dans les roues cette année. Si vous en êtes, jusqu’au 31 mai ne luttez pas contre les vents contraires qui vous incitent à reculer, ou à avoir l’impression de reculer. Saturne rétrogradera à partir du 18 juin et jusqu’au 4 novembre, vous pourrez alors pleinement profiter de Jupiter et de ses opportunités.

Balance

Les influx solaires viennent des Gémeaux à présent, ils sont extrêmement positifs pour votre 1er décan puisqu’ils se mêlent à ceux de Pluton pour vous donner une super confiance en vous. Une confiance que vous aviez peut-être perdue (né les premiers jours de la Balance). De plus, vous allez acquérir un certain pouvoir, vous pourrez vous imposer pendant quelques années, vos idées et votre créativité seront reconnues. Mais ça ne se fera pas du jour au lendemain.

Scorpion

L’humour et le sens de l’observation des Gémeaux seront vos principaux atouts pour atteindre vos objectifs, 1er décan jusqu’au 31. Mais une question d’argent risque de vous turlupiner. Le signe des Gémeaux étant « double », une situation et son contraire peuvent se présenter lorsque ses influx sont actifs. Par exemple, vous pouvez penser que vous agissez dans votre intérêt, alors qu’au contraire vous vous tirez une balle dans le pied (j’exagère un peu).

Sagittaire

Ayant traversé la moitié de votre zodiaque, le Soleil est à présent face à vous et votre priorité va être liée aux contrats, aux accords, aux importants engagements que vous pourrez prendre. 1er décan, né les premiers jours du signe, vous êtes peut-être défavorisé par Saturne (un renoncement, une perte ?), mais la conjoncture actuelle vous dit que, quoiqu'il se passe à cause de Saturne, vous en ressortirez plus fort, avec plus de pouvoir et de contrôle.

Capricorne

Les rayons solaires éclairent votre secteur du travail à partir d’aujourd’hui. Si vous ne travaillez pas, vos activités habituelles prendront plus d’importance et flatteront votre ego, qui en a bien besoin. Trop d’ego n’est pas souhaitable, mais pas assez ne l’est pas non plus : trouvez un juste milieu entre les deux et acceptez l’idée que vous n’êtes pas parfait mais que vous pouvez quand même vous aimer et être aimé, autant pour vos qualités que pour vos défauts.

Verseau

Certains natifs du 1er décan pourraient avoir l’impression d’une renaissance, de retrouver une joie de vivre qu’ils avaient perdue. Profitez de la période Gémeaux pour être un peu insouciant. Certes, le Soleil et Saturne seront fâchés la semaine prochaine, mais je ne pense pas que vous en aurez beaucoup d’échos, à moins d’un ascendant Verseau ou au début des Poissons. Il se peut aussi qu’une naissance s’annonce, un bébé ou une nouvelle entreprise.

Poissons

Les Gémeaux représentent votre famille, votre foyer, mais aussi le passé. Priorité sera donnée à l’un de vos parents ou à vos enfants en particulier, car vous vous souciez de leur avenir. Ils sont peut-être en âge de passer des examens, ou s’ils sont plus âgés ils sont peut-être à un moment important de leur carrière. Quant aux parents, il se peut que l’un d’entre eux ait une santé fragile et que vous vous en occupiez avec dévouement.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info