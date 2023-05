L'horoscope du mercredi 24 mai 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Cet après-midi, la lune rencontre Mars et les deux astres sont mal aspectés. Il est possible que vous ayez le sentiment que quelque chose est en train de disparaître ou de se détruire lentement, tout en se transformant en autre chose. Cela peut concerner la situation générale ou, si vous êtes du 1er décan et né dans les tout premiers jours du signe, cela peut vous toucher personnellement mais de manière positive en termes de reconstruction ou de nouveau départ.

Taureau

Il y a vraiment de grosse différence entre les décan, le 2ème est toujours bien aspecté par Vénus et Uranus, comme je vous l’ai dit hier. En revanche, le 1er décan reçoit quelques dissonances mises en lumière aujourd’hui par la Lune, qui sera conjointe à Mars. En conséquence, si vous êtes né au début du signe, vous risquez d’éprouver des émotions fortes que vous vous sentirez obligé de réprimer parce qu’elles vous les trouverez exagérées.

Gémeaux

Essayez, 1er décan, de ne pas trop vous couper de vos émotions. Les refouler n’est pas la bonne solution, même si vous êtes perturbé par des ressentis un peu pessimistes ou tristes. D’abord vous avez peut-être de bonnes raisons et dans ce cas, ces émotions sont légitimes, elles ont leur place et plus vous les exprimerez, plus vous vous allègerez. Ensuite, si vous accumulez des émotions refoulées, un jour ou l’autre c’est votre corps qui en souffrira.

Cancer

La Lune traversera votre 3e décan jusqu’à 16h30, auparavant elle se relie à Neptune ce matin. Cela signifie que vos intuitions seront les bonnes et que les émotions que vous ressentirez vous « brancheront » davantage sur les autres, sur ceux qui souffrent : votre compassion sera plus forte aujourd’hui... Né autour des 9, 10 juillet, Vénus est « sur » votre Soleil et accentue votre gentillesse, votre générosité, votre façon de donner de l’amour.

Lion

1er décan, on peut se demander si vous ne vivez pas une situation un peu chaotique ! La Lune, conjointe à Mars s’oppose à Pluton, le tout en dissonance avec Jupiter qui sert d’amplificateur (né au début du signe). On dirait que vous êtes dans une impasse et vous ne voyez pas le moyen d’en sortir. Les autres décans sont moins sensibles à la conjoncture, mais on peut se demander si celle-ci ne dépasse pas le simple cadre individuel.

Vierge

Le monde pourrait s’écrouler autour de vous, 2e décan : si vous êtes de ceux qui ont rencontré l’amour ou qui éprouvent soudain des sentiments qui changent leur vision de la vie, rien d’autre ne compte ! Vous êtes focalisé sur les jolies choses que l’avenir vous réserve, c’est en tout cas ce que vous ressentez. Et pour l’instant, rien ni personne ne peut vous empêcher d’être à fond dans votre histoire – surtout né autour des 11, 12, 13 septembre.

Balance

Il y a en vous une bonne réserve d’optimisme et elle est à votre disposition en période Gémeaux. Seulement, les événements peuvent vous empêcher de transmettre cet optimisme à ceux qui vous entourent, ce qui serait normalement votre mission. Rien que le bon aspect du Soleil et de Mars, activé par la Lune cet après-midi est un bon stimulant pour vos projets, si vous êtes né au début du signe et même peut-être pour tout le 1er décan. Essayez de ne voir que le positif.

Scorpion

La notion de voyage peut être importante aujourd’hui pour les natifs du troisième décan. Soit vous préparerez quelque chose qui sera destiné à vous dépayser, soit vous rêverez à de beaux paysages, à des endroits où vous pourriez vous détendre et tout oublier. En revanche, si vous êtes né au tout début du signe, vous êtes encore une fois ennuyé par la dissonance entre Mars, Pluton, et Jupiter. Vous vous sentez probablement dans une impasse.

Sagittaire

Encore une fois, la conjoncture est plutôt bonne pour vous, cela peut sembler surprenant, étant donné qu’elle est vraiment chaotique... Mais on dirait que vous avez la possibilité d’agir, en tout cas, si vous êtes du 1er décan : vous ne resterez pas sans rien faire. Toutefois, il est important que vous connaissiez vos limites, et que vous ne les dépassiez pas en vous disant que de toute façon, quels que soient vos moyens, il faut avoir des idées et agir.

Capricorne

Si vous êtes du 2ème décan, vous êtes plutôt bien servi en ce moment : le bon aspect entre Vénus et Uranus est de plus en plus précis. C’est-à-dire que, si vous êtes célibataire, il est possible que vous fassiez une rencontre. Le hasard ou les amis y seront pour quelque chose, à moins que vous ne fréquentiez une application de rencontre. Ceux qui sont en couple trouveront certainement un moyen de changer leur routine et de vivre des moments plus intenses.

Verseau

Vous vous posez beaucoup de questions, si vous êtes né au début du signe, c’est-à-dire vers les 20, 21, 22 janvier... Et vous vous demandez si vous avez envie de continuer dans la voie que vous vous êtes choisie. Cela peut être professionnel comme cela peut se jouer dans votre vie affective... Le fait est que vous avez besoin d’autre chose dans votre vie à leur actuelle. Ce désir s’exprime fortement ces jours-ci, mais réfléchissez bien avant de tout remettre en question.

Poissons

Éclairé par la Lune et par Neptune, votre 3ème décan, risque d’être très idéaliste aujourd’hui ! Vous ne serez pas rationnel dans votre façon de juger les événements ou les personnes qui vous entourent, mais ce n’est pas la première fois que Neptune vous joue des tours... Elle sera surtout active pour ceux qui sont nés à la fin du signe, c’est-à-dire après le 17 mars et seulement pour quelques heures. Mais si elle joue un rôle positif, vous pourriez avoir des intuitions fulgurantes.

