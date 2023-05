L'horoscope du lundi 22 mai 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous saurez utiliser les forces de Mars à votre avantage et il est bien possible que vous étonniez votre entourage en résistant avec succès à ceux qui chercheraient à vous manipuler. Avec Jupiter qui est actuellement en Taureau, certaines personnes chercheront à avoir une emprise sur vous... Vous n’auriez peut-être pas résisté à une certaine époque, mais maintenant vous n’entrez plus dans le jeu : vous ne vous laissez pas faire, au contraire, c’est vous qui manipulez !

Taureau

Mercure restera chez vous toute la semaine, 1er décan jusqu’à vendredi, 2e décan ensuite. C’est l’occasion pour vous de montrer vos talents de négociateur et votre capacité à persuader les autres. Il sera difficile de démonter vos arguments et de vous résister si vous avez décidé de quelque chose. Toutefois, la dissonance de Mars peut vous obliger à surmonter un obstacle (1er décan, né avant le 27 avril), peut-être une trop forte émotivité ou réactivité.

Gémeaux

Que vous travailliez ou non, vous disposerez d’une très forte énergie et il faudra l’investir dans plusieurs activités : le sport bien sûr, et toute autre forme d’exercice qui impliquerait votre libido ! En effet, Mars est en harmonie avec votre Soleil et si vous êtes né aujourd’hui, Pluton l’est également. Il vous est vivement conseillé d’être à l’écoute de votre corps et de ses besoins. Et il semble que cette énergie ne vous quittera pas pendant plusieurs mois.

Cancer

Né entre le 7 et le 15 juillet, Vénus est chez vous cette semaine, en bon aspect avec Uranus qui plus est. C’est un aspect typique des coups de soleil, des coups de coeur, d’un retour de flamme. Certains rencontreront une personne un peu spéciale, qui ne ressemble pas à ceux ou celles que qu’ils fréquentaient auparavant et cela pourrait leur donner une autre perspective de la relation amoureuse. Toutefois, il se peut qu’il/elle ne soit pas libre pour le moment.

Lion

1er décan, vous recevez les énergies de Mars toute la semaine, la planète est chez vous aussi serez-vous très impatient, parfois irritable et prêt à en découdre avec ceux qui vous contrarieront. Mais vous pouvez utiliser cette énergie autrement qu’en la retournant contre vous. Certains seront en effet en compétition avec quelqu’un, en rivalité, d’autres démarreront un nouveau boulot, ou prendront une initiative, une décision quelconque.

Vierge

Né entre le 1er et le 7 septembre, un bon mais rapide aspect de Mercure est favorable à vos petits déplacements, aux rendez-vous et aux échanges fructueux. Mais ne soyez pas trop rigide. Vous aurez des idées parfois très arrêtées et cela peut autant être positif, que se retourner contre vous si votre interlocuteur est de ceux qui apprécient de pouvoir négocier. Plus vous poserez de limites, moins on vous écoutera et vous n’obtiendrez rien de l’autre.

Balance

L’harmonie entre le Soleil et Mars est positive pour ceux de septembre. Tout ce que vous entreprendrez sous cette conjoncture, surtout vos projets, tout se passera comme vous l’espérez. Vous n’aurez pas longtemps à attendre pour constater que "ça" marche, sans que vous ayez de gros efforts à fournir. Cependant, vous avez probablement beaucoup dépensé d’énergie en amont pour construire ce que vous êtes en train de mettre en place.

Scorpion

Ce n’est pas une semaine facile pour le 1er décan, la dissonance entre Mars et Jupiter peut vous exposer à des remontrances et même parfois à des rappels à l’ordre difficiles pour votre orgueil. Vous avez peut-être un chef exigeant, ou qui est d’une humeur de dogue en ce moment et vous ne pouvez pas faire autrement que de plier. 2e décan, le temps des négociations, des conciliations arrive à partir de jeudi, nous en reparlerons.

Sagittaire

La semaine sera dynamique, vous pourrez même en faire plus que d’habitude car vous aurez la volonté de vous dépasser, de lutter contre les injustices. Samedi sera moins agréable pour le 1er décan. Toutefois, Mars étant votre alliée, vous pourrez peut-être lutter contre un sentiment de déprime, de morosité, dû à la dissonance de Saturne. Elle vous tire en arrière et vous incite à revivre une situation du passé qui vous avait déjà perturbé.

Capricorne

Le Soleil et Mars étant en bon aspect cette semaine, vous pourrez vous battre contre vous-même et décider de ne pas subir ; une douleur par exemple, ou une simple fatigue passagère. Vous prendrez sur vous, mais vous ne voudrez surtout pas donner aux autres l’impression que vous êtes moins vaillant que d’habitude. Cela dit, vous n’êtes pas tous concernés et si vous êtes né après le 6 janvier, vous êtes au contraire en harmonie avec le reste du monde !

Verseau

Né avant le 28 janvier, on peut craindre un conflit avec un parent ou avec votre direction, surtout si vous avez à discuter d’argent avec votre employeur. Il se peut que le résultat soit très mitigé. Vous trouverez que c’est très injuste et certains risquent de devoir employer des moyens radicaux, comme d’aller aux prudhommes par exemple. Pour d’autres, c’est un problème familial ou un déménagement qui pourrait être un moment un peu pénible (voir mai-juin 2011).

Poissons

Si le 1er décan est encore dans une période un peu difficile sur le plan intime, familial, le 2e décan est plutôt favorisé, d’abord dans le domaine affectif et ensuite dans celui du travail après jeudi. Vénus sera en phase avec vous jusqu’à vendredi et vous aurez vraiment l’impression de plaire ou d’exister davantage aux yeux de l’autre. Parallèlement, c’est Mercure qui sera en harmonie et vous invitera à vous confier à quelqu’un, ou au contraire à recueillir des confidences.

