L'horoscope du jeudi 13 janvier 2022

Bélier

Prévoyez une bonne journée, certes vous serez un peu trop bavard et votre entourage risque de trouver que vous exagérez ; surtout que ce que vous direz peut être dicté par la colère, par un sentiment d'injustice... Parlez-en une fois parce que cela vous fera du bien de " sortir " ce que vous ressentez, mais pas toute la journée (né fin mars). 3e décan, Mars décuple vos énergies, mais veillez à bien les employer !

Taureau

Mercure étant en vedette aujourd'hui encore, vous serez malin, habile et votre sens pratique vous sera utile, autant à vous qu'aux autres. Vous trouverez des solutions à tous les problèmes, 1er décan surtout. 3e décan, Mars vient d'entrer dans votre secteur financier, il est possible que vous ayez à sortir de l'argent pour payer une grosse facture, ou qu'il faille vous battre pour récupérer ce qu'on vous doit.

Gémeaux

Chez vous, 1er décan, la Lune se fâche avec Jupiter. Il semble que vous vous sentirez défavorisé par rapport à un proche ou à des frères et soeurs. Mais il se peut aussi que cela se passe sur votre lieu de travail, à cause d'un supérieur, ou même qu'on vous laisse entendre que vous ne correspondez pas au poste. 3e décan, Mars s'oppose à vous (début du décan) et accentue un rapport de force.

Cancer

Aujourd'hui et demain, ne croyez pas tout ce que vous entendez ou lisez. Et même vos proches risquent de vous raconter des histoires, mais pas pour vous mentir ! Peut-être pour vous calmer parce que vous vous emballez sur quelque chose, une situation qui vous déplaît par exemple (sociale, politique) et que vous avez envie de faire entendre votre opinion (1er décan). Écoutez les conseils de modération.

Lion

Vous avez une idée en tête, un projet qui a l'air de prendre forme, 2e décan, mais vous rencontrez des obstacles qui vous donnent l'impression qu'ils sont là pour vous tester. Une façon d'évaluer votre volonté et votre capacité de résistance. Un des obstacles sera levé mi-mars, vous serez plus libre d'agir et de mettre votre projet à exécution. Apparemment, il s'agit d'un tournant professionnel à bien gérer.

Vierge

Balance

Une bonne conjoncture pour démarrer la journée, elle vous mettra de bonne humeur si vous êtes de début octobre. Il semble qu'un échange vous satisfera en tout point. Vous n'aurez même pas à argumenter pour la plupart. 3e décan, Mars vous envoie de bonnes et dynamiques vibrations : vous avez à vous exprimer, ou une action liée à la communication à entreprendre, c'est le bon moment.

Scorpion

Vos sentiments seront exaltés ce matin, vous ressentirez tout plus fort que d'habitude mais ça ne sera pas désagréable. Peut-être que vos émotions seront liées à la prochaine arrivée d'un enfant, à l'une de vos créations, ou encore à une autorisation que vous avez obtenue (ou que vous obtiendrez très bientôt) 1er décan. 2e décan, une amitié avait bien commencé, mais vous n'avez plus de nouvelles.

Sagittaire

À l'intérieur même de votre 1er décan, les influx divergent. Les uns sont mal à l'aise dans leur job, ne se sentent pas appréciés, les autres (nés en fin de décan, vers le 1er décembre) pourraient au contraire être satisfaits d'une réponse qu'ils vont obtenir. Mais attention c'est uniquement valable pour aujourd'hui car Mercure rétrogradera demain et vous serez obligé d'attendre, un délai vous sera imposé.

Capricorne

Vous vous sentirez débordé, même si vous êtes sans emploi ! Vous aurez mille choses à faire et l'impression que le temps va vous manquer, mais votre impression s'avèrera fausse et, comme d'habitude, vous viendrez à bout de vos tâches, 1er décan notamment. 2e décan, Vénus s'est installée chez vous, mais elle rétrograde : l'amour vous fait réfléchir, vous n'êtes pas sûr de vous ou de l'autre.

Verseau

Une bonne nouvelle, une parole tenue, un échange fructueux, les bonnes vibrations tombent dans l'escarcelle du 1er décan aujourd'hui, profitez-en ! En effet, demain Mercure rétrogradera et des détails parfois très banals viendront vous ralentir ; mais jamais rien de très important ni de durable. 2e décan, si vous avez l'impression de reculer plus que d'avancer, cela cessera mi-mars.

Poissons

La Lune et Jupiter (qui se trouve chez vous) sont en bisbille ce matin. Certains auront tendance à se sentir mal jugés par leur supérieur ou par leur conjoint. Mais est-ce que vous ne serez pas un peu trop sensible et susceptible ? Vous le savez peut-être, Jupiter amplifie tout, et là c'est votre sensibilité à ce qu'on pense de vous qui est accentuée. Essayez de vous contrôler, cela passera rapidement.