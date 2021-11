L'horoscope du jeudi 11 novembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Une des rencontres du jour, celle entre la Lune et Jupiter vous est favorable si vous êtes du 3e décan. Vous envisagez l'avenir avec optimisme, mais il se peut hélas qu'une petite voix vous souffle que vous êtes peut-être trop optimiste (harmonie entre le Soleil et Neptune). Vous effacez volontairement tout ce qui pourrait vous alarmer, ou en tout cas vous faire penser que tout n'est pas si rose que ça !

Taureau

La crise se termine pour ceux du 1e décan, et le 3e décan est en vedette aujourd'hui. D'abord avec l'harmonie entre le Soleil et Neptune qui vous donne une totale confiance en l'amitié qu'on vous porte, et vous avez apparemment raison d'être en confiance. A côté de cela, le Soleil est aussi en dissonance avec Jupiter et vous pourriez avoir un problème avec l'autorité, la justice ou plutôt l'injustice.

Gémeaux

Vous avez semble-t-il un peu trop confiance en vous ces jours-ci, ou vous faites semblant... En tout cas, vous impressionnez favorablement ceux et celles que vous croisez, au point qu'ils vous donnent leur confiance. On pourrait par exemple, vous faire grimper un échelon dans votre boulot : vous en rêviez et cela arrive, ou va arriver. Mais ne vous imaginez pas que vous aurez tous les pouvoirs, restez réaliste.

Cancer

Ça va aller de mieux en mieux du côté de la conjoncture, surtout 1er décan. Mais aujourd'hui, c'est le 3e décan qui reçoit les meilleurs influx, ceux du Soleil et de Neptune. Si vous faites une formation, on vous félicitera pour votre bon boulot, ou alors vous aurez l'impression d'apprendre des choses vraiment intéressantes. Cela dit, vous pouvez vous former vous-même et ce que vous apprendrez vous servira.

Lion

L'amélioration se profile pour ceux de juillet, mais il risque d'y avoir un petit bug aujourd'hui pour ceux du 3e décan nés autour du 13 août. L'opposition Lune/Jupiter vous incitera à donner trop d'importance, et même parfois trop de pouvoir à votre partenaire amoureux, ou à un partenaire professionnel. En fait, vous avez en lui/elle une totale confiance qu'un petit incident vous incitera à remettre en question.

Vierge

Comme le Sagittaire, il vous est conseillé de vous méfier du bon aspect entre le Soleil et Neptune qui vous met en confiance, alors que vous devriez être plus vigilant. Cela concerne surtout le début du 3e décan, ceux nés autour du 13 septembre notamment, qui reçoivent déjà une opposition de Neptune qui tend à les mettre trop en confiance avec un ou une partenaire, qui ne mérite peut-être pas autant de confiance.

Balance

Au positif, vous serez sensible à l'harmonie entre la Lune et Jupiter si vous êtes du 3e décan, né après le 13 octobre. Vous êtes en quelque sorte sur une rampe de lancement par rapport à un projet que vous avez mis du temps à réaliser, mais vous êtes pratiquement au bout de vos peines. Toutefois, cela risque de provoquer des jalousies autour de vous, aussi soyez discret, n'en parlez pas trop.

Scorpion

Le Soleil, dans votre signe, a entamé un bon aspect avec Neptune, actif jusqu'à samedi et qui vous fait voir la vie en rose si vous êtes du 3e décan. Votre créativité est exaltée, de même que vous atteignez un objectif totalement désintéressé, même si vous visez haut ; et il semble que ce soit le cas ! Vous chercherez en effet à plaire à tout le monde à travers ce que vous faites et vous saurez toucher les coeurs.

Sagittaire

Vous, il faut vous méfier quand les influx de Neptune sont activés, même par un bon aspect solaire. Certes, vous ne risquez pas d'avoir une déception aujourd'hui, mais à plus long terme, surtout si vous idéalisez quelqu'un ou une situation. Et c'est ce que l'harmonie entre le Soleil et Neptune vous portera à faire. Votre optimisme et votre confiance dépasseront les limites, vous avez donc intérêt à garder les pieds sur terre.

Capricorne

La conjoncture vous va comme un gant, 3e décan né autour du 10 janvier ! Le Soleil et Neptune vous éclairent sur l'une de vos amitiés et vous font comprendre pourquoi vous avez autant d'affinités avec cette personne. Peut-être avez-vous un projet avec lui/elle ? Cela dit, ce n'est peut-être pas une seule personne mais un groupe d'amis, ou une association d'entraide qui remplit un rôle qui vous semble indispensable.

Verseau

Courage ! Les planètes sont en train de terminer leurs dissonances si vous êtes du 1er décan, ce sera nettement plus facile dès demain. Et ça boume aujourd'hui pour le 3e décan, grâce à l'harmonie Lune/Jupiter : vous serez enthousiasmé par un projet ou une idée que vous aurez eue. Cela dit, vos amitiés aussi seront enthousiasmantes, à moins que vous ne mettiez au au point un voyage que vous voulez faire depuis longtemps.

Poissons

Canalisez votre imagination natif du 3e décan, l'harmonie entre le Soleil et Neptune risque de vous donner le sentiment que vous êtes en haut de l'affiche. C'est peut-être vrai, vous êtes peut-être le meilleur, le plus généreux, le plus aimé, mais avec cet aspect on a tendance à ne voir que le bon côté des situations ou des gens. On ne peut pas vous critiquer là-dessus, mais certains seront forcément déçus.