L'horoscope du mercredi 16 août 2023

Bélier

Une belle et valorisante nouvelle Lune pour vous, surtout 3e décan mais tout le signe sentira sa bonne influence sur l’image que vous avez de vous, et que les autres ont de vous aussi. Vous pourrez séduire qui vous voulez, on ne vous rejettera pas, sauf si vous en faites trop et surtout si vous êtes trop impatient. N’oubliez pas qu’il y a des étapes à respecter, ce qui revient à respecter l’autre.

Taureau

Le Lion étant votre secteur du foyer, de la famille et du passé, la nouvelle Lune donne encore plus d’importance à ces domaines que précédemment. Toutefois, elle est en dissonance avec Uranus (3e décan) et il y a forcément quelque chose qui ne va pas, qui vous déstabilise. C’est un événement d’un passé récent et dont vous savez qu’il aura des conséquences à plus ou moins long terme. Vous devrez certainement vous y adapter et vous y arriverez.

Gémeaux

Une amusante et pétillante nouvelle Lune pour vous, même si vous êtes du 3e décan et que Mars et Neptune vous ennuient. La NL ne fait que répéter ce que je vous ai dit hier : peut-être que grâce à l’un de vos proches, ou même à un/e spécialiste, vous obtiendrez une réponse, ou trouverez une solution à un problème qui crée beaucoup de remous dans votre famille, ou au boulot pour certains.

Cancer

La Lune rejoint le Soleil chez votre voisin Lion, c’est la nouvelle Lune à 11h39, en regard de votre 3e décan. Pour vous, elle n’a rien de négatif, vous pourriez même intégrer une idée nouvelle, une vision différente de votre situation ou de la situation générale du pays, voire d’un autre pays. Il est possible qu’une conversation vous ouvre des horizons sur le sujet et vous aurez le sentiment d’avoir tout compris !

Lion

C’est votre nouvelle Lune, les deux luminaires sont réunis dans votre 3e décan et sont pile en aspect dynamique avec Uranus, la planète du changement. Et qui dit changement, dit instabilité. Né ces jours-ci, vous n’êtes pas plus sûr du présent que de l’avenir, dans le domaine professionnel pour les uns, affectif pour les autres. Il y a un détachement à accepter, mais votre nature étant de résister, de vouloir conserver, ce n’est certainement pas facile à gérer.

Vierge

Une nouvelle Lune c’est le début d’un nouveau cycle, il indique que vous préparez quelque chose, ou que vous vous préparez à une situation nouvelle, inédite (la NL est en relation avec Uranus, planète du changement). Cela ne vous concerne pas tous de la même manière, mais vous en aurez tous plus ou moins d’échos. Le changement peut également concerner votre attachement à un communauté, à un groupe ou une association.



Balance

C’est une nouvelle Lune assez excitante pour votre signe car elle parle de réforme. A votre niveau, bien sûr. Il y a toujours, en chacun de nous, un petit travers à changer, quelque chose de nos comportements dont on aimerait se débarrasser... 3e décan, c’est à vous que cela s’adresse prioritairement. Toutefois, cette NL peut également avoir un certain impact sur vos amitiés, avec le sentiment d’un détachement dans ce domaine.

Scorpion

Au zénith de votre zodiaque, cette nouvelle Lune du Lion est un peu spéciale et vous parle de changement dans le domaine relationnel, ou dans votre façon de considérer vos relations, et une en particulier. Une relation qui est importante à vos yeux (3e décan surtout, mais tout le signe ressentira cette NL), sentimentale ou professionnelle. Votre comportement exige peut-être une remise en question, difficile à faire pour vous.

Sagittaire

La nouvelle Lune du Lion est en très bonne situation céleste et terrestre puisqu’elle éclaire votre secteur des voyages, celui qui vous permet de prendre de la distance. Un nouveau départ en vue ? Il y a cependant un problème puisque la NL est en dissonance avec Uranus : quelque chose peut vous arrêter dans votre élan à la dernière minute, un détail pratique, un document mal rempli par exemple.

Capricorne

Cette nouvelle Lune du jour occupe le Lion, secteur 8 de votre zodiaque. C’est-à-dire que vous vous posez des questions, que vous vous tourmentez, soit pour une histoire d’argent, soit parce qu’il y a de la jalousie dans l’air et que votre peur de la perte ou de l’abandon peut encore frapper. Réfléchissez à comment vous pourriez vous débar