L'horoscope du dimanche 28 mai 2023

Bélier

Vous avez un autre avantage, en plus de celui dont je vous parlais hier, c'est que Mars est en harmonie avec vous 1er décan, et que la bataille, la compétition, la difficulté vous stimulent. C'est-à-dire que si vous avez une difficulté (Saturne en secteur 12), vous allez pouvoir la combattre efficacement. 3e décan, Vénus vous envoie des influx qui indiquent qu'une réunion familiale est possible d'ici le 5 juin, date à laquelle Vénus changera de signe.

Taureau

Uranus entre dans votre 3e décan, donc né après le 11 mai, en bon aspect avec Vénus. Un coup de foudre, une rencontre improbable risque de vous faire sortir de votre zone de confort. Toutefois, cela n'ira pas sans problèmes parce que pour vous faire changer de direction, il faut se lever de bonne heure. Toutefois, cela peut aussi être un processus qui se met en route et qui vise à vous rendre une indépendance que vous aviez perdue à la suite d'un mauvais choix. Les autres décans ont déjà été donné.

Gémeaux

Un dimanche mi-figue, mi-raisin, un moment agréable vous est promis, probablement en famille ou avec d'anciens amis, mais il y a encore du découragement pour les victimes de Saturne (1er décan). Cela dit, rassurez-vous, la dissonance Soleil-Saturne se défait mais si vous êtes né aujourd'hui, vous vivez certainement des moments compliqués parce que vous avez un gros souci, mais il y a aussi un bon aspect de Mars qui vous encourage à vous battre.

Cancer

Un bon aspect entre la Lune et Vénus indique que vous allez beaucoup apprécier une visite, un déplacement, ou encore un rendez-vous avec quelqu'un avec qui vous pourriez conclure. C'est le 3e décan qui profite de cette conjoncture, d'autant plus que Vénus transite votre décan ! Vous pourriez aussi faire une rencontre, si vous êtes encore seul/e. Et le fait qu'Uranus, la planète du changement, entame un bon aspect dit que votre vie va évoluer dans les prochains mois.

Lion

Un bon dimanche pour faire œuvre utile. Peu importe la manière dont vous vous y prenez, vous serez en phase avec le ciel, c'est-à-dire bien dans votre peau si vous agissez dans le but d'être utile. Cela peut autant être vous-même, pour votre bien-être personnel, pour votre plaisir même (Vénus est dans le coup), comme cela peut être pour quelqu'un de la famille qui aurait besoin que vous lui donniez un coup de main.

Vierge

La Lune traverse votre 2e décan, sans former d'aspect, surveillez votre perfectionnisme ou vos tocs. 3e décan, l'astre de la nuit sera relié à Vénus et l'envie d'aimer vous prendra par surprise. L'aspect sera actif en fin de journée, on peut donc penser que vous allez passer une soirée un peu spéciale, avec une nouvelle expérience en prévision, liée à l'amour ou à tout ce qui peut vous apporter du plaisir - en particulier né les 12, 13, 14 voire 15 septembre.

Balance

Est-ce que mon conseil d'hier aurait porté ses fruits ? Parce qu'en effet, l'ambiance d'aujourd'hui est beaucoup plus détendue, vous semblez apaisé, reposé et rempli d'une nouvelle énergie, notamment 1er décan. Il est vrai que vous bénéficiez d'un bon aspect de Mars qui va durer jusqu'au 6 juin et qui indique que vous êtes très stimulé par votre partenaire, ou par des associés, qui sont contents de votre travail et des résultats qui se profilent.

Scorpion

Aujourd'hui encore, les amis auront leur importance, mais il vous sera aussi possible de faire quelque chose d'inhabituel, de nouveau, et que vous trouverez excitant si vous êtes du 3e décan. Vénus étant impliquée, il est possible que vous croisiez une personne qui vous plaira, que ce soit grâce à vos amis, grâce au hasard ou encore sur une application ou un site de rencontres. Saisissez toute occasion de vous créer de nouveaux liens.

Sagittaire

La dissonance dont je vous parlais hier, un peu lourdingue, sera exacte à 12h47, ce qui signifie qu'après, elle sera de moins en moins active. Il faut dire aussi que vous serez hyper courageux. Quelle que soit l'épreuve que Saturne vous envoie (elle peut être mineure, selon votre thème natal), vous avez l'énergie nécessaire (et la confiance en vous peut-être) pour lutter contre et dépasser les craintes que la situation peut vous causer.

Capricorne

Aujourd'hui encore, la conjoncture est bonne, et même meilleure qu'hier pour certains. L'harmonie entre la Lune et Vénus vous stimule et vous invite à partager vos sentiments. En général, vous avez du mal à parler de ce que vous ressentez, et il n'est même pas sûr que vous en ayez réellement envie, tant vous craignez d'être vulnérable, de remettre votre vie dans les mains de l'autre et ainsi prendre le risque de vous abandonner ou d'être abandonné.

Verseau

Uranus, votre maître, entre dans votre 3e décan. Contraintes, changements désirés ou non désirés, obligation de vous débarrasser de toute dépendance, voilà ce qui vous attend jusqu'en 2025. Évidemment, cela passera de différentes lanières et dans différents domaines au fil du temps et tout le décan ne sera pas dans ce processus au même moment. Pour l'instant, ne sont concernés que ceux des 9, 10, 11, peut-être 12 février.

Poissons

Nous parlions hier du climat morose lié à la présence de Saturne chez vous, mais il ne va pas durer, Jupiter arrive à votre rescousse. Quelqu'un va vous aider à mieux intégrer ce que vous vivez. Ou à mieux comprendre celui ou celle qui est la cause de vos soucis. Toutefois, si vous avez quelqu'un de malade autour de vous, et que vous vous en occupez avec dévouement (comme toujours), un proche se joindra à vous et vous facilitera la tâche.

