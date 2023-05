L'horoscope du vendredi 26 mai 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La famille sera à l’honneur pendant quelques jours pour votre 3e décan. Ou la maison. C’est-à-dire qu’avec Vénus qui vous envoie des influx depuis le secteur qui les représente, il est possible qu’une réunion familiale ait lieu, et que certains revoient à l’occasion d’une fête un ou une ex. Avec une certaine émotion ! Côté maison, vous pourriez avoir envie de l’embellir, d’y faire quelques travaux peut-être, ou juste de vous offrir un joli bouquet de fleur.

Taureau

Vénus fait son entrée dans votre 3e décan (né après le 10 mai) et par la même occasion forme un duo avec Uranus. C’est souvent un aspect qui est à l’origine d’un coup de coeur inattendu, mais il peut aussi vous voir rompre un lien. Et on sait à quel point votre signe s’attache à l’autre en profondeur. Donc s’il y a rupture, elle ne sera certainement pas définitive, d’autant plus qu’avec Uranus les choses peuvent se retourner rapidement.

Gémeaux

Dans votre secteur d’argent, Vénus est en harmonie avec Uranus. Vous pourriez recevoir de l’argent que vous n’attendiez pas, à moins qu’au contraire on ne vous réclame une facture impayée (né autour des 10, 11, 12 juin principalement). Toutefois, la conjoncture peut aussi intéresser votre vie affective et en particulier vos appétits sensuels et dans ce cas vous serez surpris de ressentir un besoin accru de tendresse, de câlins.

Cancer

Vénus est chez vous, vous le savez, et aujourd’hui elle éclaire en particulier ceux qui sont nés vers les 11, 12, 13 juillet. La planète du coeur et de l’argent forme un bon aspect avec Uranus, aussi serez-vous un peu surpris par ce que vous ressentirez pour quelqu’un que vous croiserez. A moins qu’il n’y ait soudain un retour de flamme dans votre couple. Côté argent, il peut aussi y avoir quelque chose d’inattendu et de positif !

Lion

Mars a dépassé Jupiter et si vous êtes du 1er décan, vous devez être un peu moins en colère ou... en compétition. Quoique, il ne faudrait pas qu’on vous provoque en vous refusant quelque chose par exemple. Pour certains, cette conjoncture a pu être positive et elle l’est toujours si vous avez démarré quelque chose, un travail par exemple. A moins que vous ne soyez un sportif et que la conjoncture ne signifie que vous commencez un entraînement intensif.

Vierge

Jusqu’au 5 juin, vous profiterez de bons influx de Vénus si vous êtes né après le 13 septembre. La planète occupe depuis quelque temps votre secteur d’amitié et l’une d’entre elles pourrait évoluer vers autre chose, notamment pour les natifs des 20, 21, 22 septembre. Il se peut qu’un heureux événement se profile, que vous agrandissiez la famille, ou que vous tombiez amoureux au moment où vous vous y attendez le moins. Tout le 3e décan peut y être sensible.

Balance

Si vous êtes né après le 9 octobre, c’est votre journée. Vous ne verrez pas le temps passer et vous serez même assez impatient de réaliser quelque chose. Peut-être que vous avez prévu une sortie à deux ou entre amis pour la soirée, ou pour les jours qui viennent, et rien que de l’évoquer dans votre tête vous en serez tout excité. Né en septembre, vous aussi vous avez un projet à mettre en route, mais sur du plus long terme et plus dans le domaine du boulot.

Scorpion

Ça passe ou ça casse ? Si vous êtes né autour des 12, 13, 14 novembre, Vénus est en bon aspect avec vous et avec Uranus. Vous avez connu une période instable sur le plan relationnel mais il semble que cela soit en train de s’arranger. Soit vous avez recollé les morceaux, soit au contraire vous avez décidé de faire un break... temporaire ou définitif. Tout dépend de votre thème et de la place que Vénus y occupe.

Sagittaire

La dissonance de Saturne vous inquiète, ou vous rend plus pessimiste que vous n’êtes ? Son transit actuel fait partie des situations que nous avons tous à affronter à un moment ou à un autre et de manière régulière au cours de notre vie. Ces fameuses « épreuves » dont nous sortons lessivé ou renforcé : c’est à vous de décider de ce que vous en ferez et des leçons que vous en tirerez. Et croyez-moi, il y en a toujours au moins une.

Capricorne

Il est très possible que vous ayez un choix à faire si vous êtes né après le 11 janvier. En tout cas, la question se posera d’ici le 4 juin, et c’est probablement quelque chose qui vous libèrera, ou c’est vous qui prendrez des libertés... Ce sera en tout cas inhabituel et assez excitant. Cela dit l’aspect est exact aujourd’hui et sera plus faible les jours suivants. Et, dans ce cas, la conjoncture sera favorable aux invitations, aux sorties, à une vie sociale plus animée.

Verseau

Après la Lune hier, c’est Vénus qui sera en relation avec Uranus (votre planète), aujourd’hui. Aussi pourriez-vous avoir une bonne surprise, ou recevoir un très appréciable coup de main dans votre travail, que cela vienne d’un collègue ou d’un ami. S’il est question de votre santé, l’aspect étant excellent il est possible que vous preniez un nouveau traitement par exemple, et que vous ayez bon espoir qu’il marche mieux que le précédent.

Poissons

L’harmonie entre Vénus et Uranus est exacte aujourd’hui et si tous les Poissons en profitent plus ou moins, ceux qui sont nés autour des 10, 11, 12 mars en seront plus satisfaits que les autres. Une surprise vous attend, à moins que vous n’ayez un projet en tête et qu’on vous donne un feu vert. Côté coeur ou argent, c’est la même chose, il y a de l’imprévu dans l’air et de l’imprévu agréable, qui fera battre votre coeur plus vite.

