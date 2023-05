L'horoscope du samedi 27 mai 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Dès qu'il y a une dissonance de Saturne, comme ce samedi, on se dit des "je dois", "il faut", bref nous sommes dans le devoir ou les restrictions. Mais je parie que vous saurez y échapper. Certes la Lune en Vierge s'oppose justement à Saturne, mais vous avez un avantage que les autres n'ont pas : votre sens pratique et votre capacité à trouver des solutions sont parmi vos atouts, mais il faudra quand même que vous cherchiez comment bien les utiliser.

Taureau

Comme le Capricorne, vous n'aurez pas à vous plaindre de la conjoncture, 1er décan. Au contraire, vous vous sentirez rassuré, en sécurité, soit sur le plan amoureux, soit côté finances. En outre, vous serez en phase avec vous-même et si par hasard vous avez des complexes, vous n'y penserez pas et pourrez profiter de moments un peu insouciants. 2ème décan, pas de souci apparemment et 3ème décan, on dirait que de vous confier à un proche vous fera du bien.

Gémeaux

Courageux les Gémeaux ! Mars vous donne de l'énergie pour vous battre contre une dissonance qui vous rend, momentanément, pessimiste. Vous ne voyez pas le côté soleil de la vie, en tout cas si vous êtes du 1er décan. Il en va autrement pour le 2e décan, qui ne reçoit aucun aspect sur son Soleil, mais il y a 9 autres planètes... Quand au 3e décan, les bons influx de Vénus vous rendent plus tendre : vous avez davantage besoin d'amour.

Cancer

Les contacts avec vos proches, les petits déplacements, les échanges sont au premier plan de ce week-end mais aujourd'hui la dissonance Lune/Saturne peut vous inciter à vous renfermer. Vous n'aurez pas très envie de partager avec votre entourage, vous préférerez rester dans votre coin, peut-être parce que vous avez besoin de réfléchir (1er décan surtout). 2e décan, vous n'avez plus d'influx pour le moment et, 3e décan, la configuration d'hier est toujours active.

Lion

Vous serez très rationnel, un peu trop même. Il faudra que tout rentre dans des cases et que rien ne dépasse. Si quelque chose vous dérange, essayez de ne pas être agressif, 1er décan. Et si vous ne voulez pas qu'on vous donne des leçons, n'en donnez pas ! 2e décan, pas d'influx pour le moment, en tout cas sur votre Soleil. Donc, pas d'obstacle si vous avez un objectif particulier. 3e décan, pourquoi cacher vos préoccupations ? Pour préserver votre image ?

Vierge

La Lune traverse votre 1er décan aujourd'hui et s'oppose à Saturne : en-dehors des ralentissements qui vous sont imposés, vous pouvez aussi avoir tendance à vous isoler. Il se peut que vous regrettiez quelque chose ou quelqu'un, que vous pensiez avoir pris une mauvaise décision... Mais vos émotions, que vous tentez de refouler, vous empêchent d'être vraiment rationnel. Vous le serez davantage après le 18 juin : Saturne rétrogradera.

Balance

Et si vous lâchiez un peu prise ce week-end ? Laissez la paresse vous envahir, cela vous permettra de vous reposer, de faire un vrai break et donc de recharger vos batteries, notamment 1er décan. Toutefois, vous ne devriez pas avoir trop de mal, car Mars vous envoie des influx dynamiques. cela dit, faire du sport, ou vous plonger dans vote hobby ne peut que vous faire du bien - si jamais la paresse ne vous dit rien.

Scorpion

Vu les dissonances que certains ont du affronter cette semaine, vous mériterez de passer de bons moments avec ceux de de vos amis qui sauront accepter que vous ne parliez pas beaucoup. Plus vous vous sentirez entouré de personnes qui vous comprennent et qui vous ne vous font aucune remarque, mieux vous pourrez récupérer. Certes la dissonance de Mars est toujours là, l'opposition de Jupiter aussi, mais elles sont mins actives ce week-end.

Sagittaire

D'un côté, la dissonance dont nous parlions hier est encore active et peut vous démoraliser, 1er décan, de l'autre Mars vous envoie un bon aspect qui vous encourage à vous battre. Chacun à votre manière, vous lutterez contre les ennuis qui vous plombent, ou contre la peur de ne pas être à la hauteur... 2e décan, soyez aux petits soins pour vos proches, rendez-leur des services, ce sera la meilleure manière de leur prouver que vous ne vous désintéresserez pas d'eux.

Capricorne

Vous serez un des mieux servis par la conjoncture, peut-être parce que vous pourrez prendre de la distance, réellement en partant quelque part, ou psychologiquement en pensant positif. C'st-à-dire en ne laissant pas trop de place à de sombres pensées, et en favorisant au contraire les bonnes et lumineuses pensées, celles ou vous pouvez vous imaginer réussissant ce que vous entreprenez ou allez entreprendre. Le positif appelle le positif...

Verseau

Si vous voulez passer un bon week-end, il va falloir vous débrouiller pour ne pas être victime de vos pensées. Elles auront tendance à se fixer sur les problèmes d'argent que certains rencontrent. 1er décan en particulier : il se peut que vous ayez besoin de faire des économies , d'amasser de l'argent dans le but d'acheter un bien par exemple - ou autre chose que vous ne pouvez pas payer pour le moment. Mais ça viendra si vous êtes patient !

Poissons

Est-ce que ça vient de vous, ou de l'un de vos proches (votre conjoint?), mais l'ambiance pourrait être un peu morose aujourd'hui. Et certains ont l'impression qu'un scénario du passé se répète. Pour l'instant, seul les natifs du 1er décan sont concernés et il s'agit de la présence de Saturne chez vous qui est activée aujourd'hui. Il y a donc du souci dans l'air, mais si vous êtes un peu patient, ça ira à partir du 18 juin car Saturne rétrogradera.

