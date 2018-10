publié le 12/10/2018 à 06:00

Bélier

La petite crise d'hier est toujours présente, mais vous aurez des ailes aujourd'hui pour vous envoler loin des problèmes et il en sera ainsi tout le week-end. Est-ce une forme de fuite ? Possible. En tout cas, ce sera votre manière de contourner le problème que posent Vénus et Mars et que vous avez probablement exagéré, surtout s'il s'agit d'une histoire liée à la jalousie ou à la rivalité. Comme souvent, vous réagissez au quart de tour et sous le coup de l'émotion.

Taureau

Pour vous aussi l'orage gronde encore si vous êtes de début mai, vous êtes déstabilisé et perdez confiance, provisoirement, en l'un de vos proches. Vous doutez soudain de sa sincérité ou de la réalité du problème dont il est question. Cela peut venir autant de votre partenaire que d'un ami proche, et votre réaction sera un peu disproportionnée, d'autant plus que vous n'êtes pas sûr de détenir la vérité ! Aussi, prenez du recul avant de vous manifester.

Gémeaux

Une fin de semaine plutôt sympathique, avec une réunion amicale au menu et même, pour certains, de tendres retrouvailles. Profitez de cette parenthèse ! Cela dit, vous n'êtes pas très touché par l'orageuse conjoncture qui voit Vénus et Mars s'affronter, sauf si votre ascendant se trouve dans le 1er décan du Scorpion, du Verseau, du Taureau ou du Scorpion. Dans ce cas, quelque chose de douloureux pourrait se manifester, surtout né début juin.

Cancer

Vous serez peut-être ennuyé par une décision à prendre et vous ferez des noeuds au cerveau, mais en même temps, vous ne pensez pas que vous allez trop loin ? Votre imaginaire, toujours lui, risque de vous inciter à amplifier la situation et surtout les émotions qui en découlent. Mais en principe cela ne concerne que ceux de début juillet, qui pourraient être en plein orage sentimental, ou en discorde avec un membre de leur famille. Prenez du recul pour le moment.

Lion

Cela continue à être tumultueux pour ceux de début août, mais le retour au calme est pour très bientôt, peut-être pour demain dans certains cas. Vénus et Mars prendront des routes différentes, alors que Mercure se rapprochera de Vénus et que vous pourrez avoir un saine explication en début de semaine prochaine. Mais ne dites rien de définitif que vous pourriez regretter par la suite, ne laissez surtout pas votre orgueil mener la danse.

Vierge

3ème décan, né après le 16 septembre, vous disposez d'un bon aspect de Jupiter, le dernier avant son entrée en Sagittaire. Vous développez vos affaires de manière exponentielle et vous allez surfer pendant plusieurs mois sur cette vague. Mais n'en profitez pas pour faire de trop gros investissements quand Jupiter sera en Sagittaire. Certes, vous pouvez acheter un bien, déménager, mais tâchez de ne pas voir trop grand surtout si vous êtes un peu juste financièrement.

Balance

Une franche explication serait la bienvenue, Vénus et Mars sont toujours fâchées et vous aimeriez comprendre ce qui se passe dans la tête de votre chéri/e. A priori, ce n'est pas vous qui êtes en colère, mais votre conjoint ou quelqu'un de très proche et l'un d'eux a fait un choix un peu aberrant, impulsif et incompréhensible - selon vous. Mercure est en passe de rejoindre Vénus, aussi attendez le début de la semaine prochaine, vous pourrez y voir plus clair.

Scorpion

Deux possibilités, une positive avec un coup de foudre pour ceux de début novembre, une négative avec une possible rupture pour ces mêmes natifs. Vénus se trouve dans votre signe, sur le même degré qu'hier et donc toujours en dissonance exacte avec Mars ; la dissonance indique qu'il se passe quelque chose de concret, qui vous remue, mais difficile de savoir sans votre thème dans quel sens interpréter cette conjoncture.

Sagittaire

La Lune occupant votre signe, vous aurez d'autres chats à fouetter que de vous occuper des problèmes des autres, mais vous vous en culpabiliserez un peu. Pas beaucoup, car vous détestez vous sentir coupable de quoi que ce soit... Mais l'un de vos proches ou votre communauté a un problème, vous le savez, mais vous ne parviendrez pas à vous organiser pour lui consacrer du temps. Il se pourrait que cela vous tourmente et que vous cherchiez le moyen d'aider d'une autre manière.

Capricorne

La situation est encore un peu lourde et parfois triste pour ceux de décembre, mais un bon aspect de Mercure vous vaudra une aide, un coup de main inattendu. Mercure sera d'ailleurs en bon aspect (exact aujourd'hui) avec Saturne et on vous donnera un conseil aussi avisé que sage. Mettez votre orgueil dans votre poche et écoutez ce qu'on vous dit (né autour du 25 décembre surtout), cela ne peut que vous rendre service.

Verseau

Même si vous êtes encore mal dans votre peau, né fin janvier et début février, vous aurez l'espoir chevillé au corps et ne verrez que le positif de la situation. C'est quelque chose que vous savez bien faire, dans la mesure où vous ignorez souvent le négatif. C'est une disposition qui vous réussit à 95 pour cent et vous permet de laisser passer les mauvais moments sans trop en souffrir. Cela dit, peut-être que la conjoncture est positive, que vous avez reçu une offre et que vous êtes très partagé ?

Poissons

La conjoncture est bonne pour vous, il se peut que vous ayez rencontré quelqu'un, mais attendez un peu avant de le présenter à votre entourage. Ne précipitez rien, même si vous en avez très envie parce que vous pensez que c'est le bon ou la bonne. Il semble pourtant que vous êtes allé très vite en besogne et que vous devriez laisser le temps vous démontrer que vous ne vous êtes pas trompé sur la personne ou qu'au contraire vous avez eu tort.