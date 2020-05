L'histoire du vélo : tous en selle !

et Thomas Hugues

publié le 25/05/2020 à 20:00

La petite reine est de retour ! Nombreux sont ceux qui ont choisi d’adopter le vélo pour éviter les transports en commun ces dernières semaines. Notre invité le journaliste Laurent Védrine s’est intéressé à ce moyen de déplacement.



A quoi ressemblait le premier vélo ? En quelle année le vélo arrive-t-il en France ? Par qui le vélo est-il d'abord utilisé ? Pourquoi le surnomme-t-on la petite Reine ? Comment le vélo a-t-il transformé les villes ? Quand et dans quel contexte naît le Tour de France ?

Notre invité nous raconte également le rôle qu'a joué le vélo dans l'émancipation des femmes. Susan B. Anthony, la militante des droits des femmes américaine a même déclaré : " La bicyclette a fait plus pour l'émancipation des femmes que n'importe quelle chose au monde. Je persiste et je me réjouis chaque fois que je vois une femme à vélo.".

