Les arbres au cœur de la langue française

publié le 10/02/2018 à 10:01

C’est grâce aux arbres que nous respirons, depuis toujours ils nous nourrissent par leurs fruits, nous abritent du soleil, nous fournissent en bois pour nous chauffer ou construire nos maisons. Et en plus, ils sont beaux. Saviez-vous qu’une étude vient de démontrer que des malades fraîchement opérés guérissent plus vite et avec moins de médicaments quand leur fenêtre donne sur des arbres ?



La langue s’intéresse à ce qui est important pour ceux qui la parlent. C’est pour cette raison que les arbres sont partout dans notre langue. Regardez, les mondes des médias et du cinéma frétillent autour de la remise des Césars qui approche. On attend le "palmarès", qui vient d’un arbre : le palmier dattier, symbole de victoire pour les Romains. On brûle de connaître les "lauréats" un mot qui vient du laurier.

Un livre truffé d'anecdotes

Le laurier symbolise lui aussi la réussite depuis l’Antiquité. C’est pour cette raison qu’on en a tressé des couronnes et tiré le nom du baccalauréat, plus précisément du latin médiéval baccalauri "baie de laurier". Ce laurier a donné les prénoms Laure, Laurent et leurs dérivés, Laura, Laurie, etc. Mais les arbres sont aussi à l’origine de quantité de noms de famille français : Dupin, comme Aurore Dupin, le vrai nom de George Sand, ou Delpy, comme Julie Delpy l’actrice, viennent du conifère "pin" ; Duchêne, mais aussi Duquesne, Dequenne, comme l’actrice Émilie Dequenne, Ducasse, comme le grand cuisinier ou Cassagne, tout cela vient du chêne ; les Delorme, Dormoy ou Dormeuil viennent de l’orme ; les Besse ou les Boulay, comme le Steevie des "Grosses Têtes" viennent des bouleaux…

On apprend tout ça dans un livre qui s’appelle La Majestueuse Histoire du nom des arbres, aux éditions Robert Laffont. La linguiste Henriette Walter et son complice Pierre Avenas vous y transportent dans un univers qui mêle histoire, littérature, géographie, botanique et mythologie, truffé d’anecdotes et de devinettes.



Vous y apprendrez que lorsque nous faisons le poirier, les Espagnols "font le pin", que les péniches qui passent sur la Seine tiennent elles aussi leur nom de cet arbre, le pin, ou que le nom de la Savoie veut dire "forêt de sapins" en Gaulois. Vous comprendrez aussi pourquoi la même racine (c’est le cas de le dire) a donné le stipe, le nom du tronc des palmiers et des fougères arboricoles, et les verbes "stipuler", mais aussi "constiper" ! Bref, un livre à la fois érudit, accessible et rigolo. Un régal pour les amoureux de la nature et les amis des mots.