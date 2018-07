publié le 31/01/2017 à 07:29

C'est presque pire que les poules : 99% des lapins en Europe sont élevés dans des cages minuscules. Des cages en grillages et sans paille, si basses que le lapin ne peut pas se redresser, les oreilles tendues. Il ne peut pas sauter. Les lapins sont tellement serrés que pour éviter les épidémies, on leur donne beaucoup d'antibiotiques. C'est l'association CIWF qui a enquêté dans plusieurs pays. Elle a réuni dans une pétition (600.000 signatures remises aux députés européens). Cela a servi à quelque chose.



La Commission de l'agriculture du Parlement vient, en effet, de demander le remplacement progressif des cages. Ce sera ensuite à la Commission de Bruxelles de changer la législation. Le chemin est encore long, mais un autre type d'élevage est possible. En France, la coopérative Terrena (en Vendée) teste des élevages où les lapins ont plus de place, dans des parcs où ils peuvent se cacher, bondir. On leur donne moins d'antibiotiques.

Adapter les fermes

Pour faire avancer plus vite la cause du lapin, le CIWF demande surtout que le mode d’élevage soit indiqué sur l'étiquette. Cela a très bien marché avec les œufs. Quand les consommateurs ont pu choisir entre "plein air", "bio" ou "cages", les grandes surfaces ont commencé à retirer de leurs rayons les œufs de poules en cage.



Les députés européens veulent aller dans ce sens tout en demandant à Bruxelles qu'elle pense à aider les éleveurs, financièrement, pour qu'ils adaptent leurs fermes. Sinon, ils risquent de faire faillite, et il faudra importer et manger des lapins chinois, premiers producteurs au monde.