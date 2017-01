La France n'en finit pas de tousser. La pollution progresse, y compris dans des régions jusqu'ici épargnées.

par Virginie Garin , Loïc Farge publié le 25/01/2017 à 07:00

L'épisode de pollution que nous connaissons actuellement est vraiment un problème lié à la météo. Cet hiver, les anticyclones se suivent et se ressemblent. Comme en décembre, il y a peu de vent. L'air froid, qui est plus lourd que l'air chaud, reste plaqué au niveau du sol. Cela crée un couvercle qui retient la pollution, une chape de quelques dizaines de mètres qui emprisonne les polluants que nous émettons tous les jours. On les connait : les voitures, les usines et le chauffage au bois.



Quand il y a du vent ou qu'il fait plus doux, l'air est brassé, et ces poussières finissent par se disperser. Là, elles s'accumulent sous ce couvercle. Il y a deux solutions pour que la pollution diminue. D'abord, espérer très fort la fin du beau temps - c'est prévu pour ce week-end, le vent et la pluie devraient laver un peu l'air. Ensuite, réduire les sources de pollution : le chauffage (c'est compliqué quand il fait froid), les usines (des mesures sont prises en Île-de-France et en Rhône-Alpes pour limiter les fumées).



Certaines régions limitent le trafic des véhicules. Mais pour cela il faut un cadre réglementaire. Il faut définir un périmètre, une zone de circulation restreinte. Pour l'instant, seuls Paris, Grenoble, Lyon et Villeurbanne l'ont décidé par arrêté préfectoral. Une vingtaine d'autres villes en France y réfléchissent. Bordeaux Avignon, Reims, Strasbourg. À Lille, où la pollution est forte depuis une semaine, les élus de la métropole doivent se réunir le 10 février prochain pour lancer une étude sur l'utilisation de la fameuse vignette Crit'air.