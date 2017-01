Bio : la SNCF se transforme en marché aux fruits et légumes

La SNCF ouvre ses gares aux paniers bio de "la Ruche qui dit oui". Dans certaines gares, il est possible de récupérer un panier de produits locaux.

par Virginie Garin , Loïc Farge publié le 26/01/2017 à 07:32

Une trentaine de gares proposent pour l'instant ce service (Angers, Caen, Beauvais, Conflans-Saint-Honorine...). Vous commandez vos produits sur Internet, sur le site de la Ruche qui dit oui, et vous les récupérez à la gare une fois par semaine en fin de journée, quand vous rentrez du travail par exemple. Votre panier vous attend avec des fruits, des légumes, du fromage ou de la viande. La SNCF compte étendre ce partenariat à une centaine de gares cette année.



La Ruche qui dit oui est un site Internet qui met en relation des consommateurs et des producteurs de leur région. Il y a en France déjà 800 Ruches. Les prix ne sont pas plus élevés qu'en grandes surfaces. Il y a moins d'intermédiaires. Les producteurs sont assurés d'être payés correctement. Pour le consommateur, c'est une façon de trouver des produits locaux, bio ou fermiers.

Les circuits courts limitent le gaspillage

Cela illustre le boom du circuit court. Autrefois, on appelait ça "aller au marché". Aujourd'hui, ça fonctionne souvent par Internet, et donc désormais dans les gares. Pour éviter de passer par la case "grandes surfaces", un agriculteur sur quatre vend directement une partie de ses produits au consommateur.



Il y a aussi un intérêt écologique. Quand la pomme ou la carotte ne viennent pas de l'autre bout de l'Europe en camion, c'est moins polluant. Dans les circuits classiques, entre le champs et l'assiette, quand un produit passe par la coopérative, le grossiste, le semi-grossiste et la grande surface, il peut y avoir jusqu'à 50% d’abîmés et d'invendus. Les circuits courts, eux, limitent le gaspillage.