L'Escale, un restaurant routier pas comme les autres

publié le 14/08/2020 à 10:53

Les cafés du village, c'est l'un des nouveaux rendez-vous de l'été sur RTL. Direction la région Centre-Val de Loire et le Restaurant Routier "L’Escale", dans l’Indre, une véritable institution depuis 1937. C’est le plus grand restaurant routier de France. L’Escale, c’est aussi un bar où les professionnels de la route s’arrêtent pour une pause bien méritée.

Derrière le zinc, le barman échange les clefs du camion contre celle d’une douche à l’italienne. Ensuite, c’est l’heure de la pause autour d’un verre, en terrasse, entre collègues. Fatigués par une longue journée. Stéphane doit livrer des masques. Christophe transporte des charriots élévateurs. Ils viennent de faire 600 kilomètres. L’Escale, c’est l’endroit où ils font un break.

"On fait une bonne pause et les camions sont en sécurité", dit le premier. "On n'est pas vraiment accueilli comme des clients, plutôt comme de la famille", précise le deuxième. Le directeur des lieux, c’est Dominique Thomas. Ici, on l’appelle Dom. Ancien ouvrier spécialisé, il le dirige avec sa femme depuis 15 ans. Il aime aller à la rencontre des routiers qu’il trouve courageux et passionnants.

Un lieu où il fait bon vivre

Pour Guy, qui voyage dans toute l’Europe, L’Escale, c’est la Mecque des chauffeurs, il lui arrive de faire un long détour pour prendre un verre. Et aussi, il l’avoue, pour venir parler."On roule à longueur de temps et on rumine au volant. On vide un peu notre sac, ça fait du bien", confie-t-il.

Laura vient de garer son camion de 44 tonnes sous les yeux de ses collègues. Elle fait partie des 3% de conducteurs qui sont des conductrices. Et ça ne lui pose pas de problème. "Ça passe même mieux en étant une femme qu'un homme. Je travaille aussi sur les chantiers et quand on a un problème, on est facilement aidé", détaille-t-elle.

Si le restaurant et le bar accueillent les forçats du bitume, ils sont aussi très prisés par les noctambules. L’after à L’Escale est un des musts de Châteauroux. "L'Escale, c'est une institution que je connais depuis que je suis gamine", explique Nahima Khorchid, conseillère municipale. "On peut venir à n'importe quelle heure. J'aime bien l'ambiance, il n'y a pas de distinction entre qui on est", poursuit-elle.

Le patron est fier de son titre de "Maître-restaurateur". L’Escale n’a rien à envier aux grandes brasseries parisiennes. Ici, on sert en moyenne 700 couverts par jour. Le bar et le restaurant, qui ouvrent 24/24 toute l’année, emploient 85 personnes.

Dominique Thomas (au centre), directeur de L'Escale, avec deux amis routiers venus faire une pause avant de reprendre la route. Crédit : Christian Panvert / RTL