publié le 30/04/2019 à 05:22

C'est l'une des plus belles périodes de l'année pour les agriculteurs : le jour où se forment les épis de blé dans les champs. Le moment, qui va arriver dans quelques jours, est de plus en plus précoce.



L'arrivé de l'épi, l'épiaison, c'est d'abord une fête pour les agriculteurs. Un moment important qui arrive 5 jours plus tôt en moyenne qu'il y a 20 ans.

En fait, le blé, c'est d'abord un brin d'herbe. On parle du blé en herbe et puis tout d'un coup pousse au sommet de la feuille d'herbe un épi, qui va ensuite fleurir car le blé fleurit. De minuscules fleurs jaunes poussent le long de l'épi, elles ne vivent que 48 heures.

Les champs verts vifs, se teintent alors de jaune. La fleur à la fois mâle et femelle se féconde elle-même, et va donner naissance aux futurs grains de blé.



L'impact du réchauffement climatique, les céréaliers le constatent ensuite lors de la moisson, qui elle aussi est plus précoce, d'une semaine depuis 20 ans. Les agriculteurs ont commencé à constater les effets du dérèglement climatique en 1995. Avant, leurs rendements augmentaient chaque année grâce au progrès génétique, à la sélection de semences toujours plus performantes.



Mais depuis, les rendements stagnent. C'est pourquoi des chercheurs agronomes essaient dans des fermes pilotes, qui simulent des hausses de températures encore plus fortes, de créer des blés qui résisteront aux canicules et aux sécheresses. Mais, les céréaliers doivent être patients car il faut 10 ans pour créer une nouvelle variété.