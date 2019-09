L’assassin du clair de lune

et Emilien Vinee

publié le 23/09/2019 à 21:00

Ce soir nous vous racontons l’histoire d’un crime presque parfait, dont l’auteur s’est fait prendre grâce au talent d’un dessinateur et illustrateur de presse, à une époque où la police n’utilisait pas encore ce que l’on appelle le portrait-robot.



Tout commence en avril 1959. Très exactement le dimanche 5 avril. Ce jour-là, un ramasseur de champignons découvre, dans la forêt de Saint-Germain- en-Laye, près de Paris, le cadavre d’une inconnue, violée, étranglée et poignardée. Elle a été étranglée avec une cordelette, poignardée à la gorge et à l’abdomen. La robe rouge relevée, suggère qu’elle a été violée. Son sac à main a disparu, ainsi que ses souliers. La police a peu d’indices.

Pourtant, le 7 avril, un employé d’un important secrétariat parisien signale la disparition inquiétante d’Arlette Donier, 32 ans, célibataire, mère de jumeaux sourds-muets. Jamais cette femme n’aurait abandonné ses enfants. Pourtant, elle a mystérieusement disparue après avoir rencontré « quelqu’un » dans un dancing parisien, disent quelques amies à elle qui répondent à l’appel à témoin lancé aussitôt par la police.



Or le signalement d’Arlette Donier correspond à la femme à la robe rouge retrouvée dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye… La rédaction du journal Détective contacte alors la police et propose à la PJ de publier en couverture de son prochain numéro un dessin de son illustrateur attitré Angelo di Marco, dans l’espoir d’identifier le mystérieux tueur décrit par quelques témoins qui ont vu le couple avant la disparition d’Arlette. C’est la première fois que la presse prend une telle initiative. Dans son édition du 14 1959, le magazine publie en une le dessin d’un homme, assez jeune, plutôt séduisant, un peu inquiétant. Deux jours plus tard il est identifié par un premier témoin. Il se prénomme Guy. Il est peintre en carrosserie dans un garage parisien…



Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.

Nos invités

Christophe Gautier, rédacteur en chef de la revue VSD, il a publié un papier sur l’affaire en juin dernier, Michel Mary, grand reporter au Nouveau Détective.