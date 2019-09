publié le 19/09/2019 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel

Nous revenons aujourd’hui sur l’une des plus mystérieuses énigmes policières et judiciaires du XXème siècle.

1923-2019 : 96 ans ! Le 23 mai 1923, Guillaume Seznec, 45 ans, et Pierre Quéméneur, conseiller général du Finistère, 46 ans, partent à Paris pour vendre des Cadillac laissées en France par les troupes américaines à la fin de la guerre de 14-18. Guillaume Seznec revient seul. Pierre Quéméneur disparaît mystérieusement. Son corps n'a jamais été retrouvé. Le 4 novembre 1924, à Quimper, la cour d'assises condamne Guillaume Seznec aux travaux forcés à perpétuité. Le procès a duré onze jours, 124 témoins ont été entendus. L'accusé a toujours clamé son innocence. L’affaire Seznec est devenue au fil des années le symbole d’une justice qui refuse de revenir sur ce procès dans une affaire sans témoins, sans cadavre, et sans aveux !



Nos invités

Anne-Sophie Martin, journaliste, réalisatrice, auteure du livre « L’affaire Seznec, le grand secret » qui vient de paraître aux éditions du Seuil.