La disparition du Dr Godard : 20 ans de Mystère !

publié le 16/09/2019 à 21:00



A la une de l’heure du crime ce soir l’une des plus grandes énigmes criminelles de ces 20 dernières années : la disparition en septembre 1999, du Docteur Godard, un médecin acupuncteur de 44 ans, de son épouse et de ses deux enfants. Aujourd’hui, comme à l’époque, on se pose toujours les mêmes questions : Pourquoi ce médecin de Caen, à la vie apparemment sans histoires, s’est-il enfui en mer avec ses enfants, le 1er septembre 1999, après avoir probablement tué son épouse ? Où est le corps de cette dernière ? Qui a semé des indices jusqu’en 2008, dans plusieurs endroits des côtes bretonnes, laissant croire à un naufrage ?



De cette affaire non résolue, il reste aujourd’hui un monumental dossier de 40 tomes de procédures. 400 personnes auditionnées, 500 scellés recueillis, 60 rapports d’expertises diverses, pour tenter d’expliquer en étudiant les courants maritimes, comment il était possible, après un simple naufrage, de recueillir le canot de sauvetage du bateau et des affaires personnelles du skipper dans des zones proches des côtes de l’Angleterre, alors que des cartes de crédit, un agenda et d’autres affaires personnelles étaient retrouvés sur une plage de la région de Saint-Malo.



Malgré plusieurs missions effectuées par des dragueurs de mines de la marine nationale, l’épave n’a jamais été localisée. Sans parler de la vingtaine de commissions rogatoires et des enquêtes effectuées parfois au bout du monde ….

Reste aujourd’hui une ultime question : Et si le Dr Godard avait été assassiné ? C’est l’hypothèse soulevée ce soir par l’un de nos invités, le journaliste d’investigation Eric Lemasson. Nous entendrons également le témoignage du maire de Tilly-sur-Seulle, à l’époque où le Dr Godard s’était installé avec sa famille dans cette petite commune du Calvados.

Nos invités

Le journaliste-Grand-reporter Eric Lemasson, auteur du livre « L'Assassinat du docteur Godard», aux Éditions des Arènes (2011), Olivier Quesnot, Maire de Tilly-sur-Seulle en 1999.