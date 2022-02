L'arnaqueur de Tinder sort du silence. 20 jours après la sortie du documentaire sur Netflix, Shimon Hayut a pris la parole pour la première fois et a tenté de sauver son honneur et "blanchir son nom", après les accusations de plusieurs femmes d'escroquerie sur cette application de rencontre. Ce dernier a en effet affirmé que tout ce qui a été dit dans ce documentaire est "faux".



"Je veux blanchir mon nom, je veux dire au monde que c’est faux", a-t-il déclaré en compagnie de sa compagne actuelle sur la chaîne américaine ABC. "En gros, ils ont tout pris, tout manipulé, tout édité, pour en faire un récit biaisé, tout cela pour détruire mon nom. Je ne suis pas une arnaque, je ne suis pas un menteur, les gens ne me connaissent pas, alors ils ne peuvent pas me juger", a-t-il dit. Dans une autre vidéo publiée par Inside Edition, il assure être "un mec célibataire qui cherchait à rencontrer des filles sur Tinder".

Celui qui utilisait le nom de Simon Leviev aurait fait croire à ses conquêtes être un héritier de l’industrie du diamant, et les aurait éblouies par son faux train de vie luxueux avant de leur extorquer des sommes pharamineuses. Le mis en cause avait été arrêté et condamné à 15 mois de prison en 2019 en Grèce, puis rapatrié en Israël, son pays d'origine, pour l'utilisation d'un faux passeport. Libéré après 5 mois, il n'a jamais été condamné pour escroquerie sur ces jeunes femmes.